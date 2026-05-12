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預防腦退化｜PS腦磷脂被譽為新一代「大腦黃金」？揭其核心功效及如何發揮最大效果
食得有營
壓力

預防腦退化｜PS腦磷脂被譽為新一代「大腦黃金」？揭其核心功效及如何發揮最大效果

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　您是否有過這樣的瞬間：走進房間卻突然忘了目的、話到嘴邊卻怎樣也說不出來，又或者思緒總是跟不上節奏？這些看似微不足道的日常小插曲，偶爾發生或許無傷大雅，但若頻率愈來愈高，或許值得我們停一停，關心那位每天為我們默默運作、卻極少被悉心照料的重要器官──大腦。

 

　　大腦就如身體的「中央處理器」，掌管記憶、思考、情緒與專注力。然而隨著年齡增長、工作壓力堆疊，加上都市人普遍睡眠不足，這部精密機器的運轉速度難免會慢下來。

 

腦退化問題比想像中更貼近

 

　　在香港，腦退化問題遠比我們想像中普遍。現時全港約有15萬人患有認知障礙症，預計至2039年，數字更會倍增，突破30萬大關。衞生署調查顯示，60歲或以上的長者中，每10人便有1人患病。

 

　　近年腦退化症出現年輕化的趨勢，最年輕的患者甚至只有30歲，情況令人關注。歐美有數項長期追蹤研究發現，腦退化症人士有機會在出現明顯症狀前20年，大腦已開始產生病變，因此預防行動要及早開始。

 

PS腦磷脂： 新一代「大腦黃金」

 

　　磷脂醯絲胺酸（Phosphatidylserine, PS），又稱「PS腦磷脂」，是一種人體重要的甘油磷脂質。甘油磷脂質是構成大腦神經細胞膜的重要成分，有助於腦神經訊號傳遞、提升記憶力及專注力。由於PS腦磷脂是目前少數能直接進入大腦細胞膜、調整細胞通透性的關鍵營養素，因而被譽為新一代「大腦黃金」。

 

　　早於80年代，科學家已發現PS腦磷脂對腦部健康的正面影響。在一項早期臨床研究中，研究人員從牛腦中提取PS腦磷脂，並邀請42位失智症患者參與測試。結果發現，補充PS腦磷脂有助改善這群患者的腦退化症狀。

 

PS腦磷脂4大核心功效 

 

預防腦退化｜PS腦磷脂被譽為新一代「大腦黃金」？揭其核心功效及如何發揮最大效果

 

●    提升記憶與學習力：幫助強化神經細胞間的突觸訊號傳導，鞏固短期記憶，並將其轉化為長期記憶。

●    改善認知與思緒：幫助保持心智清晰，維持推理與運算能力，對改善輕度認知功能障礙有輔助作用。

●    調節情緒與抗壓力：幫助對抗壓力荷爾蒙，減輕焦慮，提升愉悅感及改善情緒狀態。

●    專注力與工作效率：增強專注力，提升工作及學習效率。

 

哪些食物含有PS腦磷脂（Phosphatidylserine, PS）？單靠日常飲食足夠嗎？

 

預防腦退化｜PS腦磷脂被譽為新一代「大腦黃金」？揭其核心功效及如何發揮最大效果

 

食物類型 含量
內臟 含量較高，惟亦屬高膽固醇食物，不宜過量進食
肉類 含量一般，需大量進食才能達標，可能從中攝取過多飽和脂肪
豆類及豆製品 屬植物性來源，適合素食者，惟轉化效率有限
奶類 含量較低

 

　　以每日建議成年人補充約100-300毫克磷脂醯絲胺酸計算，若要攝取充足劑量，每日需進食超過1公斤紅肉或動物內臟。惟過量進食肉類並非健康均衡的飲食方式，因而市面上亦有不少從向日葵卵磷脂中提取的PS腦磷脂保健品可供選擇。

 

PS腦磷脂 + 魚油 = 效果加倍？

 

預防腦退化｜PS腦磷脂被譽為新一代「大腦黃金」？揭其核心功效及如何發揮最大效果

 

　　PS腦磷脂會與魚油中的DHA、EPA產生協同效應，兩者結合能更有效地修復神經細胞膜，產生「1+1>2」的保護效果，是提升大腦活力、記憶力與認知功能的「黃金拍檔」。根據2014年臨床研究，PS腦磷脂搭配魚油使用，每日100毫克便可發揮健腦效果。

 

　　小提醒：PS腦磷脂屬於脂溶性營養素，飯後食用可藉由油脂刺激膽汁分泌，將分子進一步乳化，讓吸收率顯著提升。

 

如何挑選優質PS腦磷脂和魚油？

 

●    PS腦磷脂

 

　　應選擇獲專利並採用由向日葵卵磷脂萃取的非基因改造PS腦磷脂，避免大豆過敏風險及確保食用安全。同時，亦可留意產品是否有標明含量（如每粒含100毫克），確保能補充到每日建議攝取的劑量。

 

●    魚油

 

　　應選擇信譽良好、歷史悠久、擁有國際認證，並具備完善生產和品質監控的知名品牌，以確保產品的品質和安全性。在挑選原料方面，建議挑選源自純淨水域的小型魚類作原料所製成的魚油，避免重金屬及環境毒素的積累。

 

　　護腦不是等到年紀大才需要關心的事，從年輕開始養成護腦之好習慣，才是真正的長遠之計。趁早開始，持之以恆，自然可以更輕鬆應對生活與工作的每個挑戰。

 

Tags:#大腦#記憶#思考#壓力#睡眠不足#腦退化#認知障礙症#PS腦磷脂#大腦黃金#壓力荷爾蒙#情緒#魚油#食得有營#護腦
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