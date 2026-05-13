甲型流感｜梁芷珮確診甲流，高燒骨痛乏力，醫生：社區爆發傳染性極高

TVB旅遊達人梁芷珮（Christy）近年憑主持旅遊節目《潮什麼》系列成功入屋。5月12日她在社交平台突然自爆確診甲型流感，且出現不少嚴重症狀，直言「冇諗過係咁癲」。

確診甲流高燒骨痛：冇諗過係咁癲

梁芷珮在帖文中表示，自己日前開始感到不適，其後證實感染甲型流感。她形容病情來得非常兇猛，出現不少嚴重症狀：「全身冇力，高燒，骨痛，咳」，以致只能癱在家中。她透露，醫生已處方一粒特效藥給她，服後情況「好咗好多」，但目前仍然感到無力和骨痛，未能完全恢復。對此，梁芷珮直言「冇諗過係咁癲」。

TVB旅遊達人梁芷珮（Christy）近年憑主持旅遊節目成功入屋。（圖源：Facebook）

醫生警告社區正爆發 傳染性極高



梁芷珮又引述醫生的說法，指目前本港社區正爆發甲型流感，而且該病毒的傳染性非常高，呼籲大家要特別小心：

醫生話而家社區爆發緊，同埋甲型流感係好易傳染㗎！大家要小朋友（小心）呀！

帖文一出，隨即引來大批網民留言關心。不少網民分享自己或家人同樣中招的經歷，指今次甲流「好犀利」；又有人提醒梁芷珮要「飲多啲水、抖多啲」，早日康復：

我早兩星期中甲流，咳到黐線，因為過咗48小時無特效藥，食普通藥，無高燒但都燒咗1星期。

加油，快啲好返等你出旅遊特輯。

多點休息吧！祝早日康復。

今日（12日），她在社交平台突然自爆確診甲型流感，出現不少嚴重症狀。（圖源：Facebook）

發病前曾戰2萬人HYROX比賽

除了安慰的留言，還有網民懷疑梁芷珮是於日前參加大型體育活動時「中招」：「會唔會日前室內玩Hyrox時中招？」、「可能係喺你之前比賽果度感染到...」。據悉，HYROX等室內高強度賽事參與人數眾多、通風條件有限，加上參賽者呼吸急促、大量排汗，確實是呼吸道病毒傳播的高風險環境。

亦有人認為，梁芷珮可能因運動後大量出汗再吹冷氣，或因體力透支而病倒。

梁芷珮日前剛完成HYROX香港站的比賽。（圖源：Facebook）

翻查梁芷珮的社交平台，她在確診前剛完成HYROX香港站的比賽。她賽後發文感謝多位隊友及支持者，形容該賽事「好crazy」，吸引2萬幾人報名參與，並表示：「係好難，但真係一個好好體驗，我會繼續練習，下次再做好！」

8大高危人士容易感染

本港家庭醫生林永和醫生接受訪問時指出，一般來說每年會有兩個季節會爆發流感，街上會有很多人患傷風感冒，稍一不慎就會容易感染。若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

兒童

● 衛生意識不足

行動不便的長者

● 防備病毒的措施上有所鬆懈

糖尿病患者

癌症病人／免疫力低人士

孕婦

肥胖人士

醫護人員／院舍職員

家禽業從業員／屠宰員

資料來源：家庭醫生 林永和醫生

拆解甲流／乙流／普通感冒症狀

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院感染和臨床微生物科副主任醫生李冉、首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗，曾分別指出「季節性流感」（甲流/乙流）的症狀區分：

1. 臨床表現

● 甲流／乙流皆起病快，一般出現不適後第二天就高燒；

● 乙流的症狀會比甲流稍微輕微，爆發機率低，傳播速度相對慢，但同樣會有發燒、全身痠痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀；

● 兒童染上乙流，更容易有嘔吐腹瀉的消化道症狀。

2. 變異性

● 甲流更容易引起流感病例高發，傳播速度也更快，同時變異比乙流病毒更快。

● 大部分人即使感染甲流後，獲得的免疫力保護期也較短，相反感染乙流後獲得的保護力持續時間更長。

3種情況應即入院

林永和醫生提醒，甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

● 含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

● 出現抽筋／持續嘔吐

● 神志不清／步履不穩