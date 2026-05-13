離奇昏迷｜布吉島人氣咖啡店遊客集體昏迷，26歲男子不治3人留院

港人熱門泰國旅遊勝地布吉島，近日驚爆離奇集體昏迷命案。當地警方證實5月9日凌晨接報有4名旅客當顧一家人氣咖啡店後，突然集體失去意識，其中26歲男子送院不治，另外3人則留院觀察中。

根據《曼谷郵報》及Thairath New報道，事發於卡馬拉海灘地區（Kamala Beach）附近一間人氣咖啡店，有職員透露5月8日晚上11時許，共有五名印度籍男子前來店舖光顧。豈料，大約2至3小時後，即5月9日凌晨1點54分左右，其中四人突然相繼倒地，並不醒人事。店員於是慌忙報警求助。

救援人員趕抵現場後，隨即將其中三人緊急送往芭東醫院（Patong Hospital），另一人則送往他朗醫院（Thalang Hospital）搶救。警方隨後前往兩家醫院調查，發現送醫的四名男子均處於重度昏迷狀態，完全無法提供任何證詞。

直到周六下午2時左右，警方接獲院方通報，證實26歲的Kushagra Agrawal不幸死亡，其餘三名患者目前生命徵象轉趨穩定，仍留院觀察。芭東醫院事後報告指出，兩名情況較危急的男子隨後被轉送至設備更完善的布吉島瓦奇拉醫院（Vachira Phuket Hospital）接受進一步治療。

根據警方調查，4名印度遊客分別是：死者Kushagra Agrawal(26歲)、兩名同名的Rahul Agrawal、Aman Agrawal，以及唯一未有受影響的Aryan Verma。

警方指出，Aryan Verma全程與其他4人同行，在咖啡廳內也一起活動，但他完全沒有出現任何不適症狀，這成為調查的關鍵線索。警方正在訊問Verma以了解當晚詳細經過。警方又指正與法醫專家合作，對Kushagra Agrawal進行詳細屍檢，以確認死因。目前尚無法確定4人集體昏迷的原因，警方正從多個方向調查，包括食物中毒、藥物反應、環境因素等可能性。

衞生防護中心：外出進食應注意以下10點

衞生防護中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衛生。在外進食時，應注意以下要點：

1.光顧可靠及有牌照的食肆

2.避免進食生的海產

3.小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

4.進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食

5.在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物

6.使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物

7.不要光顧無牌食物檔

8.飲用經煮沸的水

9.不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用

10.進食前及如廁後要洗手

資料來源：衞生防護中心

6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

1. 生鮮海產及貝殼類等是引起腸炎弧菌食品中毒的常見食品。

2. 受污染之家畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品及豆製品等容易引起沙門氏桿菌食品中毒。

3. 受糞便污染的食品或水源，是主要引起病原性大腸桿菌食品中毒的源頭。

4. 肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律等容易引起金黃葡萄球菌食品中毒。

5. 米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉及乳製品等容易引起仙人掌桿菌食品中毒。

6. 低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品及真空包裝豆乾製品，是引起肉毒桿菌食品中毒的常見食品。

資料來源：高敏敏營養師

細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

病毒：例如諾如病毒

天然毒：如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

資料來源： 衞生防護中心