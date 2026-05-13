名人保養｜45歲熊黛林外貌升級，直認做過醫美：誰沒做過呀？

現年45歲的名模熊黛林（Lynn）於2016年與百億富二代、郭可盈弟弟郭可頌結婚，2018年更為先生誕下一對雙胞胎女兒，成為幸福人妻。儘管身為兩女之母，不過熊黛林卻依然凍齡，不但身材苗條，而且皮膚白滑緊緻，令不少網民均對她保養之術十分好奇。近日，她開直播時，遇到網民的詢問，她竟大方承認曾做過醫美，更霸氣反問：誰沒做過呀？

片中所見，束起了馬尾、身穿白色T裇的熊黛林，臉上皮膚狀態極佳，而且非常水潤，完全沒有半點老態。對於網民的質疑同追問，她亦有大方回應:

老問臉臉臉，你是想問Y美（醫美）嗎？Y美誰沒做過呀，對吧，Y美應該沒人沒做過吧？但凡有點條件想要自己走點捷徑的，都應該去做過Y美對不對，那我肯定有做過呀，對吧，Y美肯定做過呀。但是Y美的話，護膚的盡頭，還是得去護膚啊，Y美它保持不了多久的，而且它是快，但它來得快也去得快，它還是得底子好，因為有的項目的話你底子不好做不了的。

曾苦戀天王郭富城7年



熊黛林事業家庭兩得意，但她曾經情路坎坷，她曾與天王郭富城秘戀7年，二人在2006年因合作《風之子》一吻定情，這戀情一傳就是7年，不過郭富城從未正面承認，每次Lynn被問到戀情是否屬實，也只說「這真的不能說」，不否認但也不敢承認。

後來兩人分手，郭富城更用「不合腳的鞋」來形容這段關係，更轉身娶了內地模特兒方媛，這令Lynn大受打擊，幸好最終遇到郭可頌收獲幸福。

每朝飲蜂蜜水

熊黛林非常注重飲食，她指自己平日較少吃零食或飲汽水，而且會均衡飲食。她還分享小貼士，教大家在每朝起床後，先飲一杯蜂蜜水喚醒腸胃，不但有助排毒去水腫，更有天然美顏效果。

簡單3招維持苗條身材

阿Lynn，身為兩孩之母卻身材零走樣，究竟她如何火速地修身？

第一組：3D蜜桃翹臀

雙手撐地、雙膝跪地，伸直其中一隻腳，指尖往天方向踢，每邊腿踢40下，每次做三組。如果剛開始運動，覺得難度太高的可以由15至20下開始，往後慢慢增加。重點記得雙手和腰肢不要彎曲。

第二組：A4腰

平躺地上，雙腿合攏伸直抬起，慢慢升高至指尖向天，重點是雙腿不能彎曲，放下時不能碰到地上，要一直要懸空，同樣做40下，每次三組。

第三組：馬甲線

跟第二組同樣平躺地處，雙腿做踩單車的動作，重點是腰要伸直，雙手不要抓任何東西借力，雖然用力更多，但效果會更好。

40歲生日曬出一輯馬甲線靚相。（Instagram 圖片）



