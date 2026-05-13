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脫髮問題｜長期紮辮恐致禿頭？植髮醫生拆解4大迷思，中醫推10大生髮食材
健康Tips

脫髮問題｜長期紮辮恐致禿頭？植髮醫生拆解4大迷思，中醫推10大生髮食材

健康解「迷」
健康解「迷」

　　頭髮有如人的第二張臉，髮量多少與顏值高低有着莫大關係。日本一眾植髮專家破解坊間頭髮迷思，普羅大眾關心的綁頭髮、電髮、染髮等習慣會否傷及頭皮和毛囊，導致脫髮和禿頭，下文逐一揭曉。

 

迷思1：經常綁馬尾真的會禿頭？

 

　　許多女性為了方便或美觀，習慣將頭髮緊緊束起。日本植髮專科醫生長井正壽在節目中警告，這個說法屬實。他指出，如果長時間維持拉扯頭髮的髮型，就會罹患「牽引性脫髮」。這種情況常見於需要將頭髮緊緊盤起的職業，如舞妓、芭蕾舞者或空服員。

 

脫髮迷思｜長期扎辮恐禿頭　3位置變稀疏=毛囊壞死先兆　植髮醫生拆解頭髮4大迷思【附10大生髮食材】

 

脫髮迷思｜長期扎辮恐禿頭　3位置變稀疏=毛囊壞死先兆　植髮醫生拆解頭髮4大迷思【附10大生髮食材】

 

　　長井醫生解釋，頭髮長期受到外力拉扯，會導致毛囊逐漸受損，最終再也長不出新髮。這種脫髮通常從髮際線、頭頂或鬢角兩側開始變得稀疏，而且因為毛囊已壞死，頭髮脫落後就不會再生。他特別提醒，引發問題的主因並非單次大力拉扯，而是長期、持續的微弱牽引，且過程通常伴隨不適感，很容易被忽略。

 

迷思2：年輕常染燙，老了易禿頭？

 

　　許多人擔心年輕時頻繁染燙，會導致老了之後變成禿頭，長井正壽醫生不認同此說法。他解釋，每根頭髮的髮根處雖然有毛囊，但露出頭皮以上的部分其實都是由死細胞組成的角質。因此，無論怎麼染燙、傷害這些「死去的細胞」，都不會直接影響髮根的健康，與禿頭並無直接關聯。

 

脫髮迷思｜長期扎辮恐禿頭　3位置變稀疏=毛囊壞死先兆　植髮醫生拆解頭髮4大迷思【附10大生髮食材】

 

　   日本心理學家植木理惠補充，喜歡改變髮色的人，通常創造力與心理健康指數更高，不喜歡改變髮型的人則傾向較為固執。她也分享，研究顯示心理疾病患者透過染髮轉換心情，對治療具有正面效果。

 

迷思3：痣上長毛不能拔？

 

　　皮膚上某些凸起的痣偶爾會長出較粗黑的毛髮，許多人會因美觀而想拔除。日本皮膚科醫生玉城有紀鄭重警告大眾不要亂拔痣上的毛髮。她解釋，痣是由一群稱為「母斑細胞」的色素細胞所組成，如果反覆拔除痣上的毛髮，可能會過度刺激這些細胞，增加它們病變為惡性黑色素瘤（又稱最惡皮膚癌）的風險。

 

　　如毛髮太礙眼，醫生建議用消毒過的剪刀，小心地將突出的毛髮剪短即可，切勿連根拔起。玉城醫生也特別提醒，若身上的痣直徑大於7毫米 ，就屬於高風險族群，建議尋求醫學方法去除並定期追蹤。

 

迷思4：剃光頭能改變自然鬈？

 

　　不少天生嚴重自然鬈的人，或許都聽說過「剃光頭就能長出直髮」的說法。長井正壽醫生表示這個做法的確是有可能將天生鬈髮變直。雖然目前尚未有確切的科學根據解釋這一現象，但他根據臨床經驗證實，曾看過許多天生嚴重自然鬈的人在將頭髮剃光後，新生長的頭髮真的變直了。

 

每周飲7次禿頭風險暴增3.36倍

 

　　台灣皮膚科醫生柯博桓在其Facebook專頁發文，引用發表於《Nutrients》期刊的研究指出，針對1028名18-45歲中國年輕男性的分析發現，雄性禿患者平均每周攝取高達4293毫升的含糖飲料，遠超過頭髮正常者的2513毫升，差距近兩公升。數據顯示，每周飲用含糖飲料超過7次者，罹患雄性禿的風險高出3.36倍。即使排除年齡、抽菸習慣、教育背景等其他干擾因素後，這種關聯性依然成立，顯示含糖飲料確實是影響毛髮健康的獨立危險因子。

 

早期雄性禿4大前兆

 

　　柯博桓解釋，含糖飲料除了直接影響毛囊健康外，還會透過引發慢性疾病與焦慮情緒等問題，間接加劇落髮狀況。研究中使用BASP評估系統來識別雄性禿的前期徵兆。柯博桓醫師說明，這些早期警訊包括：額角後退（從L型髮線轉變為M型）、頭頂明顯變稀疏（V型分布）、頭髮分線處逐漸變寬，以及整體髮量持續減少。他強調，雄性禿不僅是外在形象問題，而是影響整體身體健康。

 

女性需警惕

 

　　雖然這項研究主要以男性為對象，但柯博桓提醒，含糖飲料對女性頭髮健康的潛在影響同樣不容小覷。按照生理機制來說，含糖飲料對女性荷爾蒙平衡與毛囊健康的干擾可能同樣存在。

 

4招防脫髮

 

　　面對雄性禿威脅，不論男女，柯博桓建議飲食方面應減少含糖飲料、油炸食品及高糖高脂食物攝取，增加蔬菜與優質蛋白質比例；多做運動、戒煙限酒、改善睡眠品質；要妥善處理焦慮、創傷後壓力症候群等壓力因素；若已出現明顯落髮，則應尋求專業醫療協助，包括治療脫髮的藥物與植髮等進階治療選項。

 

按壓4大生髮穴位 有助改善脫髮煩惱

 

　　註冊中醫師陳嬿珺推薦以下4大穴位，每個穴位按壓5次為一組、重複3組，可有助改善脫髮問題：


1.角孫穴

位置：耳朵上方
效果：改善血液循環、血液量不足問顯，提升腎機能，以改善脫髮。

 

2.頭維穴

位置：髮際線上方
效果：防止M字額出現、亦可幫助改善脫髮

 

3.百會穴

位置：兩邊耳朵正中，連上頭頂中心位置
效果：幫助減少脫髮、幫助醒腦提神

 

4.足三里穴

位置：小腿外側
效果：補氣補血、增強腸胃功能、防止脫髮

資料來源：註冊中醫師陳嬿珺

 

脫髮困擾｜拆解10大生髮食材+藥材  助控油生髮兼補腎顧氣

 

　　陳嬿珺醫師推介以下10款生髮食材及藥材，其中生髮食材可有助控制油脂平衡、幫助生髮；藥材則可以幫助補腎、顧氣及防脫，有助解決產後脫髮問題：

 

拆解10大生髮食材 + 藥材

 

生髮食材：黑芝麻、椰菜、紅蘿蔔、山藥、黑豆

生髮藥材：女貞子、墨旱蓮、側柏葉、黃耆、紅棗

資料來源：註冊中醫師陳嬿珺

 

4招自測頭髮健康

 

　　台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁指出頭髮健康與壽命息息相關，他引述美國哈佛大學與南加州大學的研究，研究團隊發現毛囊的老化速度與細胞端粒（telomere）長度有關，當頭髮老化得快，可能意味着身體也在加速衰老。黃軒引述過往研究，發現頭髮樣本中鋅和硒含量高的人，壽命明顯更長，故此可做「頭髮礦物質分析」預測壽命長短。此外，他亦建議4招自我檢測，從頭髮預測健康：

 

摸厚度

  • 健康頭髮應有彈性且濃密
  • 若變得細軟稀疏，可能是營養不良或內分泌失調
     

看白髮

  • 若40歲前就出現大量白髮
  • 建議檢查心血管健康與壓力指數
     

生長速度

  • 正常頭髮每月約長1厘米
  • 若生長過慢可能新陳代謝出問題
     

觀察掉髮量

  • 每天超過200條屬異常
  • 髮際線急退　—　代表壓力荷爾蒙過高

資料來源：重症專科醫生黃軒

 

頭髮健康｜養髮3大建議

 

均衡飲食

  • 攝取足夠蛋白質、鐵、鋅、維他命B群，維持毛囊健康
     

管理壓力

  • 長期壓力會加速白髮與掉髮，適度運動或冥想有助改善

 

規律作息

  • 睡眠不足會影響荷爾蒙平衡
  • 傷害頭髮生長周期

資料來源：重症專科醫生黃軒

 

Tags:#禿頭#脫髮#護髮#脫髮迷思#髮型#牽引性脫髮#染燙髮#痣上毛髮#雄性禿#頭髮健康#頭髮檢測#營養與脫髮#預防脫髮#按摩穴位預防脫髮#促進頭髮生長的食物#頭髮與長壽
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