食物安全｜合點壽司銅鑼灣店刺身驚現寄生蟲，店方致歉即時下架

日本連鎖壽司店「合點壽司（Gatten Sushi）」前年進軍香港，近日爆出食物安全風波。有食客在銅鑼灣分店用餐期間，稱發現所點的金目鯛壽司上有寄生蟲蠕動，事件引起廣泛關注。合點壽司在5月12日發聲明致歉，並宣布已將所有金目鯛產品下架及棄置。

事發於5月8日，一名食客在社交平台Threads發布短片，指當時在銅鑼灣分店用餐，赫然見到桌上的金目鯛壽司中，有一條線型寄生蟲在魚肉內「生猛爬行」。事主形容寄生蟲「好似同我揮手咁」，場面令人震驚。他慶幸自己先以「相機食先」拍照紀錄，才及時發現異樣，未有將壽司吞下。

短片在網上迅速廣傳，引發熱議。不少網民留言表示：「好新鮮喎條蟲」、「睇到唔開胃」、「好驚以後仲點食sushi」。

有食客於上周五（8日）在銅鑼灣分店用餐期間，發現所點的金目鯛壽司上有寄生蟲蠕動。（圖片來源：Threads@aworminmysushi）

有食客於上周五（8日）在銅鑼灣分店用餐期間，發現所點的金目鯛壽司上有寄生蟲蠕動。（圖片來源：Threads@aworminmysushi）

有食客於上周五（8日）在銅鑼灣分店用餐期間，發現所點的金目鯛壽司上有寄生蟲蠕動。（圖片來源：Threads@aworminmysushi）

店方致歉：已即時下架及棄置所有相關產品

合點壽司在5月12日於社交平台發表道歉聲明，就事件對顧客及相關人士造成的食安疑慮致歉，並強調會以最嚴謹的態度持續改善。

店方表示，為確保食品安全，已即時將全線分店所有金目鯛產品下架及棄置，並於同日暫停進口相關批次的金目鯛。店方承諾會持續加強內部管理，包括提升食材目視檢查的強度與頻率，並強化員工培訓，提升處理及檢查能力，以及持續檢視和改善從採購、驗收到出餐的各個環節。

目前合點壽司在香港設有三間分店，分別位於太古、銅鑼灣及屯門。

認清病原體及傳播途徑

據本港衞生署衞生防護中心資料，多種腸道寄生蟲可以影響人類，常見的包括蛔蟲、蟯蟲、鈎蟲、縧蟲和肝吸蟲。當中縧蟲體形扁平，可長至6米以上，大多數呈白色或淺黃色。縧蟲寄生在最終宿主的小腸內，蟲卵隨糞便排出及進入環境中，並被中間宿主攝入。蟲卵在中間宿主的肌肉或其他器官中孵化成為幼蟲包囊。人若進食了未經煮熟及受囊尾蚴污染的豬肉、牛肉或魚，便可能受到成蟲感染。如果人攝入豬帶縧蟲卵，例如經攝入受污染的食物或水，蟲卵孵化成囊尾蚴後，可以感染大腦、肌肉或其他組織，如人類囊蟲病，引致非常嚴重的疾病。

食安中心教減低寄生蟲風險5大方法

1. 把供生吃的魚類在-20°C 或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時以消滅寄生蟲。

2. 在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類 （例如養殖的三文魚） 感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲最好是吃徹底煮熟的水產

4. 高危一族包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

資料來源：食安中心

感染海獸胃線蟲高危

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

感染海獸胃線蟲常見症狀

1. 如影響胃部，進食後1至12小時內會腹痛、噁心、嘔吐或發燒等，部分人更會出現皮疹。

2. 如影響小腸，會在5至7日後腹痛，幼蟲會穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重可致腸胃穿孔及進入腹膜。

3. 部分人會出現過敏反應，例如蕁麻疹、血管性水腫、或休克等。

資料來源：香港大學李嘉誠醫學院

微生物學系助理教授黃世賢醫生

據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

6大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記着細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

壽司、刺身、醬油蟹、醉蟹、綠鯡魚、酸橘汁醃魚

資料來源：港大感染及傳染病中心總監何栢良