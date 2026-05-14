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抗癌勇士｜29歲港男血癌康復，寫回憶錄公開劉俊謙手寫信鼓勵
健康Tips

抗癌勇士｜29歲港男血癌康復，寫回憶錄公開劉俊謙手寫信鼓勵

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一場大病，見證偶像的真摯關懷。一位現年29歲的香港男生，近日在社交平台撰寫抗癌回憶錄，分享自己戰勝血癌的經歷，更透露6年前在確診血癌後，驚喜收到藝人劉俊謙親筆寫給他的鼓勵信，成為了他抗癌路上的重要力量。

 

23歲確診血癌 化療期間靠《幻愛》獲得「一點甜」

 

　　樓主在社交平台 Threads 上分享自己戰勝血癌的經歷。他在回憶錄中寫道，自己還在學生時期就是劉俊謙的忠實影迷：

 

　　30/10/2020 Day169（回憶）

 

　　我好鍾意劉俊謙，year1睇舞台劇《前度》識。我畢業第一份工係中學老師，臨開學個暑假煲左《教束》兩次，謙飾演嘅盧sir係我做老師嘅role model。佢臨尾嗰場為咗想保護學生而放棄份長約，對住女朋友坦白嗰場，每次睇都好想一齊喊。

 

　　而不幸地，樓主在23歲那年確診血癌。治療期間，正值由劉俊謙主演電影《幻愛》上映。樓主坦言：「醫生唔建議我出街，怕我喺外面好易感染會好麻煩。但我驚之後無機會再喺戲院睇謙嘅戲。」

 

　　於是，他決定戴上幾個口罩，特意揀選較少人的場次入場觀看，形容這是「治療期間的一點甜」。

 

劉俊謙低調送暖 手寫信內容曝光

 

　　令人動容的是，劉俊謙輾轉得悉樓主的情況後，默默送上《幻愛》小說，更附上親筆手寫信。樓主憶述：「每一粒字都好溫暖好真誠，睇到我喊出黎，真係俾左我好大嘅力量繼續堅持落去。」

 

　　信中劉俊謙寫道：「我不相信命運，我相信命運是可以被改寫的。」這句話深深烙印在樓主心中，成為支撐他完成整個療程的重要力量。

 

好人好事︱29歲港男血癌康復撰回憶錄曝光劉俊謙手寫信鼓勵　網民盛讚：無追錯偶像

港男撰回憶錄曝光劉俊謙給自己的手寫信鼓勵。（圖源：Threads）

好人好事︱29歲港男血癌康復撰回憶錄曝光劉俊謙手寫信鼓勵　網民盛讚：無追錯偶像

樓主在化療期間靠《幻愛》獲得「一點甜」。

 

 

戰勝血癌康復兌現約定：可以安全入場睇每一套作品
 

　　歷經艱辛治療，樓主最終成功戰勝血癌。他兌現當年的承諾：「今日我好翻喇，可以安安全全咁入場睇你每一套作品！」他不僅身體力行支持劉俊謙的演出，更在帖文中寫道：「每次見到你嘅演出就覺得好窩心，諗起你雪中送炭的溫暖。」

 

　　他亦欣喜見到劉俊謙演藝事業愈加順利，表示會繼續默默支持偶像之後的每一部作品，更透露日前已帶同媽媽入場觀看《寒戰1994》，大讚「好靚仔，套戲劇情緊湊好好睇，好想快啲睇1995」。

 

好人好事︱29歲港男血癌康復撰回憶錄曝光劉俊謙手寫信鼓勵　網民盛讚：無追錯偶像

劉俊謙演藝事業愈加順利，新上映作品《寒戰1994》大家記得入場支持！

 

網民盛讚：無追錯偶像！

 

　　帖文一出隨即引發熱烈迴響，大量網民留言表示深受感動：「我上網就係要睇多啲溫暖人心嘅事！！！劉俊謙真係外型又好，人又真誠，值得更加紅！！」、「謙啲字有冇咁靚呀！祝你身體一路健康，亦多謝你分享呢個故事。」、「原來他人品同手字都咁好，希望佢同你都愈來愈好。」網民還笑稱，從劉俊謙的手寫字跡中「啲撇識打圈」，可見他是一位重視美感且細心的人。

 

網民有乜講

 

喜歡的藝人是一個很好的人呢件事真係好

上天到底閂咗劉俊謙邊一扇窗……

劉俊謙咁靚仔仲要手字咁靚真係天下無敵

睇字都覺得係一個溫柔又有文化內涵嘅人

我係睇二月廿九入坑，睇住佢愈嚟愈發展得好，演技又一直進步，仲成家立室（好登對！），好戥佢開心。

淨係睇最尾嗰句都眼濕濕，樓主無追錯偶像，祝你一直健健康康

試講出劉俊謙一個缺點：諗到懷疑人生都未諗到

 

血癌6大徵狀

 

　　據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

 

　　白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

 

6大血癌徵狀

 

經常有出血 （如牙齦、鼻）或傷口難以止血

發熱

頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

貧血、消瘦、無胃口

容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

 

資料提供：醫院管理局

 

 

Tags:#劉俊謙#幻愛#網絡熱話#正能量​​#血癌#癌症
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