減肥運動｜日本大熱30秒扭腰操，燒脂如100次Sit-Up，真人實測腰圍激減4.5cm

明明吃不多，仍然有小肚腩？其實問題很可能是「久坐＋核心弱」所致。最近日本爆紅的30秒扭腰運動，主打不用流汗、不用器材，只靠簡單扭動就能刺激核心與代謝，甚至被說效果媲美100次仰臥起坐，是忙碌又懶得運動的打工仔的減肥福音！

扭腰瘦身原理大公開 真人實測瘦腰4.5cm

據日本前奧運金牌選手、現任健身教練高橋義人在其YouTube頻道教人瘦身運動，他設計這套「30秒扭腰運動」主打用最短時間啟動核心與燃脂。其瘦身關鍵在於刺激人體淋巴系統的起點——位於胸線下方的「乳糜池」。

高橋義人解釋，乳糜池集中了全身超過70%以上的淋巴液。當透過高速扭腰動作刺激這個位置時，能一口氣加速全身淋巴循環，排出體內老廢物質與水分。同時，扭腰會持續用到腹部深層肌群，讓核心更穩、腰線更緊。

日本節目曾找來工作人員進行實測，一名女性在完成30秒動作後，腰圍從84.5cm減至80cm，激減4.5cm；小腿圍也從36.5cm減至35.2cm，效果超驚人。

這套動作一共有4個，全都是扭動上半身肌群為主：

動作一：跑步式扭腰（暖身喚醒）

第一步先暖身，想像上半身在慢跑，但下半身維持原地，讓腰部開始左右擺動。這個動作重點不是速度，而是節奏感，讓身體慢慢進入狀態，同時喚醒核心肌群。建議做30秒，會感覺到腰側開始微微發熱，這時候就是代謝被啟動的訊號。

動作二：7字手扭腰（加強核心發力）

雙腳併攏站直，腳跟貼合、腳尖打開約90度，收緊臀部、挺直背脊。雙手呈「7字」向兩側延伸平舉至與肩膀同高。接著用腹部帶動骨盆左右擺動，頭部與下半身盡量穩定。連續做30秒，建議重複3組，效果更明顯。

動作三：上下交錯扭腰（最強燃脂）

維持基礎動作，雙手一上一下延伸，維持「7字」手勢，透過腹部力量帶動身體扭轉。這個動作會同時用到上腹與側腹，是整套裏最有「燃燒感」的一招。過程中記得保持呼吸順暢，不要憋氣，做30秒後休息一下，再進入下一組。

動作四：夾背扭腰（改善駝背）

最後一個動作結合體態調整，雙手往後伸展，手心相對、肩胛骨向內夾緊。雙手可以往同一方向左右擺動，同時搭配腹部的扭腰動作，持續30秒，重複3組。專家也建議，雙手也可以在背後十指緊握，讓肩胛骨盡量靠近。

這個動作特別適合長時間用電腦的人，可以同時鍛鍊背部與核心，做完不只腰變緊，整個人站姿也會更挺、更有精神。

高橋義人建議，全程可搭配音樂節奏進行，30秒後休息10秒再繼續，每天可根據自身情況多次循環扭動。若做完動作後感覺胸口或側腹疼痛，可能是因肌肉不平衡、便秘或飯後有氣體積聚所致。至於屁股痛則是好事，顯示動作有確實發力，是全身運動的訊號。

日本健身YouTube頻道「Muscle Watching」一向拍一系列更年期女性的塑身運動，其中一個「更年期躺瘦法」，特別針對代謝下降、腹部脂肪容易堆積的更年期女性設計。每日只需10分鐘，腰圍成功減5厘米。

呼吸＋核心啟動：躺着也能燃脂的關鍵

這套方法的核心並非複雜的動作，而是「呼吸節奏」。透過鼻子吸氣、嘴巴吐氣，在吐氣時帶動核心出力、吸氣時回到原位，能自然喚醒深層核心與骨盆周圍肌群。這種慢節奏運動對於代謝下降、脂肪容易堆積在腹部的人特別有感。

4大動作日花10分鐘

這套「躺瘦運動」包含4個主要動作，全程可在瑜伽墊或床上完成：

1. 臀橋訓練：平躺後雙腳踩地，呼氣時慢慢抬起臀部，吸氣再緩慢放下，過程中夾緊臀部、避免用腰出力。這個動作能刺激臀部與大腿後側肌群，促進下半身循環，對久坐族與水腫問題特別有幫助。

2. 抬腿核心訓練：呼氣時將雙腿慢慢抬起，吸氣再放下，全程維持核心出力。這個動作能精準刺激下腹與深層核心，對改善小腹凸出特別有效，同時促進腸道蠕動，緩解便秘問題。

3. 單腳臀橋＋開腿訓練：進階動作可加入單腳臀橋，加強臀部與腿部穩定度；開腿動作則針對大腿內側，透過呼氣出力回收，改善內側肌肉鬆弛的問題。

4. 觸踝式核心運動：平躺、雙腳踩地，雙手輪流去碰左右腳踝，保持腹部收緊。這動作比捲腹溫和，能針對側腹線條，幫助腰部更立體。

這套方法特別適合：

● 更前後期代謝下降的女性

● 膝蓋不適、無法進行跑跳運動者

● 久坐辦公、下半身水腫者

● 產後腹部鬆弛的媽媽

每天50秒10天見效

日本綜藝節目《カズレーザーと学ぶ。》曾針對這項運動進行實測。節目中邀請筑波大學附屬醫院神經內科臨床教授塚本浩醫生解析其原理，他指出，跳躍動作主要刺激小腿深層的「比目魚肌」——該肌群由超過90%的慢肌纖維組成，特別擅長消耗脂肪作為能量來源，持續刺激有助提升基礎代謝率。

日本搞笑團體Okazu Club成員Okarina進行實測，她依照「每天5次、每次10秒」的方式進行，一天累積僅約50秒的運動量。實測10天後，她的體脂率從31.6%降至29.4%，下降2.2%，肌肉量更增加1.22公斤。

醫生親測「輕鬆跳躍減肥法」 一年減10公斤

除了綜藝節目實測，過往日本國立大學教授兼醫生伊賀瀨道也亦親自設計並實踐「輕鬆跳躍減肥法」。他強調，人體約一半肌肉集中於下半身，透過鍛鍊大腿肌肉群，能更有效燃燒囤積的脂肪與糖分。

伊賀瀨醫生持續跳躍一年後，體重從82公斤降至72公斤，腰圍減少5厘米，成效顯著。

「原地跳」6大健康益處

綜合多位專家分析，原地跳躍運動除了減肥外，還有以下好處：

● 緊實腹部與腿部：鍛鍊大腿股四頭肌與腿後肌群，有助收緊大腿線條，跳躍時腹部出力亦可消除小腹。

● 改善水腫：小腿素有「第二心臟」之稱，跳躍能促進肌肉收縮，幫助血液從下肢回流心臟，對更年期後女性尤其有效。

● 高效燃脂：屬有氧運動，專注鍛鍊下半身大肌群，可提高基礎代謝率，加速脂肪燃燒。

● 改善體態：鍛鍊核心肌群，改善駝背與腹部突出問題，矯正身體平衡。

● 緩解肩頸痠痛：當核心強化、身體歪斜減少，肌肉能正確施力，進而改善肩頸僵硬與背痛。

● 強化骨骼：研究顯示，每日跳10下、持續16週可提升髖部骨密度，每周2至3次、每次20下持續一年，有助維持停經後女性的大腿骨密度，對預防骨質疏鬆十分有效。

正確跳法與注意事項

專家建議，初學者可由「基礎式」開始：

● 熱身：手腕與腳踝各向左右轉動20次，屈膝10次。

● 站姿：雙手自然垂放，背部挺直。

● 跳躍：輕輕垂直向上跳（初學可從腳跟微離地開始），落地時膝蓋保持微彎以吸收衝擊。

● 執行時需注意以下要點：

● 輕盈落地：用前腳掌着地，避免對膝蓋與腳踝造成過多衝擊。

● 持續是關鍵：這項運動需時間累積效果，建議早、午、晚各一次，或調整為早上1次、晚上2次。

● 跳直比跳高重要：起跳與落地位置應一致，代表核心肌群有確實出力。

● 鋪瑜伽墊：可降低噪音與樓板震動，同時防滑。

● 4類人先諮詢醫生：有膝蓋、腰部或髖關節問題，或骨質疏鬆患者，務必先徵詢醫生意見。

日本「超慢深蹲」減肥法

健身Youtube頻道「Muscle Watching」拍片分享「超慢深蹲」減肥，更稱只要每日做1次，每次1分鐘，1星期就會見效。影片中的48歲日本主婦堅持做3星期後，竟然成功激減10公斤（約22磅），從55公斤減到45公斤，肚腩更變得平坦。他亦提醒做動作的關鍵是放慢速度，以超慢速度為佳，燒脂之餘亦能夠提高身體柔韌度。動作教學如下：

● 先站穩，雙腿打開與肩同寬

● 腳尖微微朝外，接著慢慢下蹲

● 腳後跟全程不能離地

● 雙手合十，手肘頂在膝蓋內側

● 全身核心收緊，可喚醒肌肉群

● 短短幾下就會狂冒汗

● 將身體重心從左邊移動到右邊

● 腳尖保持向上

● 移動時腳後跟全程不能離地

● 完成側移後膝蓋微彎

● 屁股慢慢往上抬，直到站立為之完成

●「慢動作起身」是燃脂間鍵！

● 鍛煉大腿、臀部與核心群

資料來源：日本健身Youtube 頻道「Muscle Watching」