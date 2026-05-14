飲食陷阱｜心臟科醫生公開絕不吃9種食物，標榜健康實為心臟隱形殺手

明明規律運動，自問飲食清淡，為何心臟卻還是出問題？擁有20年臨床經驗的美國心臟科醫生指出問題出在飲食，當中有9種食物他自己絕對不吃。

據《CNBC》報道，美國心臟科醫生Dr. Sanjay Bhojraj根據多年治療心肌梗塞、動脈阻塞與代謝異常患者的經驗，整理出9種他絕對不碰的食物，直言許多看似「健康」的選項，其實是心臟的隱形殺手。

醫生不吃9種地雷食物

1. 含糖早餐穀片

Dr. Sanjay Bhojraj指出，外表無害、包裝可愛的早餐穀片，幾乎是甜點。他形容「早餐吃這個，等於在吃甜甜圈」，皆因高糖會引發胰島素劇烈波動，長期下來損害血管系統，甚至導致胰島素阻抗與代謝失衡。他建議以「鋼切燕麥＋莓果＋肉桂」取代，既能穩定血糖又能抗發炎。

2. 加工冷切肉

火腿、煙肉、香腸等加工肉品，通常含有硝酸鹽與亞硝酸鹽。Dr. Sanjay Bhojraj警告，這些物質在體內可能轉化為致癌物，同時也會升高血壓、長期損傷動脈。他建議改吃自行烤製的雞胸肉或火雞肉，更加天然無負擔。

3. 汽水與能量飲料

這類飲品不只讓血糖飆升，還會過度刺激腎上腺、增加全身性發炎。「無糖」亦不代表安全，人工甜味劑可能破壞腸道菌群，間接影響心臟健康，甚至加速老化。Dr. Sanjay Bhojraj建議，可以改喝氣泡水加檸檬或無糖花草茶。

4. 油炸速食與夜市炸物

薯條、炸雞等速食通常使用工業植物油，在高溫下容易產生氧化物質。Dr. Sanjay Bhojraj形容這類食物「如用砂紙摩擦血管動脈內壁」，增加斑塊形成，增加高血壓、中風與心臟病風險。他建議改用烤箱烹調，搭配橄欖油或牛油果油。

5. 白麵包與精緻澱粉

精緻澱粉去除穀物中的纖維、礦物質與營養後，體內代謝方式幾乎等同吃糖。Dr. Sanjay Bhojraj指出，長期攝取容易導致血糖飆升、脂肪堆積，以及胰島素阻抗，進而提高第2型糖尿病與心血管疾病風險。他建議換成100%全穀或發芽穀物麵包。

6. 人造奶油與抹醬

曾被誤認為「比奶油健康」的人造奶油，實際上常含有反式脂肪。這類脂肪會提高壞膽固醇（LDL）、降低好膽固醇（HDL），同時讓血管變硬、損害血管內皮細胞。Dr. Sanjay Bhojraj建議改用草飼奶油、牛油或特級初榨橄欖油。

7. 高度加工的植物肉

「植物性」不代表健康。Dr. Sanjay Bhojraj提醒，許多植物肉屬於超加工食品，含鈉量高、發炎油脂多，還添加了甲基纖維素、大豆分離蛋白等人工添加物。營養師李婉萍也指出，植物肉無法提供完整的營養素，不建議當作唯一主食。Dr. Sanjay Bhojraj建議改吃豆類、扁豆或少加工的豆腐。

8. 高鈉罐頭湯

一碗罐頭湯的鈉含量可能達到每日建議攝取量的80%至100%。長期攝取過量鈉，容易導致血壓升高，加重腎臟負擔、心臟衰竭風險。曾經有營養師提醒，鈉攝取過多會造成水腫、血壓升高，甚至加速鈣質流失。Dr. Sanjay Bhojraj建議自己煮蔬菜湯，鹽分可自行控制。

9. 調味奶精咖啡

很多人習慣在咖啡中加入調味奶精，這些添加物實際上是氫化油、人工香料與糖的混合物。Dr. Sanjay Bhojraj警告，長期累積會促進慢性發炎與動脈斑塊形成，建議改用無糖植物奶，如杏仁奶、燕麥奶，並可添加肉桂粉或香草萃取液增添風味。

Dr. Sanjay Bhojraj強調，預防心血管疾病的最佳方式，就是回歸「真正的食物」（Real Food），遠離超加工食品。

5種偽健康食物

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁發文，指出5種標榜天然的食物，表面上健康，但實際上熱量和油脂量極高，1種甚至被稱為「素食界肥豬肉」：

百頁豆腐：熱量比一般豆腐高4倍

李婉萍表示，百頁豆腐雖名為「豆腐」，但油脂含量極高，被稱為「素食界肥豬肉」，甚至比肉還油，熱量是傳統豆腐的4至5倍。市售一條185克的百頁豆腐，熱量可高達363大卡。其他營養師也指出，百頁豆腐主要是用大豆蛋白為原料，加上大豆油、澱粉及食品添加物製成，簡單來說就是「黃豆加油」。

蘇打餅乾：飽和脂肪偏高

許多人認為梳打餅乾清淡健康，適合減肥時食用。但李婉萍指出，梳打餅乾主要成分為澱粉，同時額外添加油、鹽與糖，飽和脂肪含量偏高，對於膽固醇較高的人來說並不適合。其他營養師也分析，不同品牌的梳打餅乾差異大，一整包的飽和脂肪含量約8至25克，相當驚人。

水果乾：體積小熱量高

水果乾看似天然健康，但李婉萍提醒，水果乾在製作過程中常會添加超量的糖，體積小容易一次吃過量。此外，許多水果乾還可能含有添加物，會導致皮膚過敏。營養師建議，若想食用水果乾，應先裝成小分量，避免過量攝取。

海苔：部分產品鹽油超標

很多人減肥會選擇海苔當零食，但李婉萍警告，部分市售海苔產品會添加過量的鹽與油，熱量超乎想像。她更提醒，海苔可能有重金屬問題，3歲以下幼童應避免食用。

蜂蜜：本質與砂糖相同

蜂蜜常被視為天然養生食品，但李婉萍直言，蜂蜜雖然含有維他命與礦物質，但本質與砂糖同屬糖類，食用過多同樣會增加熱量。她亦指出，吃青菜都能夠補充蜂蜜裏面的礦物質，不必為了微量營養素而過量攝取蜂蜜。

李婉萍也指出，蜂蜜的升糖指數較高，糖尿病患者更應謹慎食用，避免血糖波動。

5大傷肝腎「偽養生」食物

台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文，指出5大傷肝腎的「長輩偽養生食物」，家中有老人的要留意他們的飲食習慣。

第五名：白粥、白飯、麵

許多人認為老人家牙齒不好，吃白粥就最養生。洪永祥指出，白粥在熬煮過程中澱粉結構被破壞，升糖指數極高，堪稱「血糖炸彈」。《美國臨床營養學雜誌》一項研究指出，長期高升糖飲食會增加全身慢性發炎風險，不僅容易導致脂肪肝，高血糖更會引發「糖尿病腎病變」。

第四名：大骨湯、肉湯

很多長輩認為「熬骨頭湯補鈣」，但事實上，一項在《營養》期刊研究顯示，骨頭中的鈣質難以溶解於水，湯裏最多的反而是脂肪、嘌呤，甚至可能溶出蓄積在骨骼中的重金屬鉛。對於代謝機能下降的老年人，高嘌呤會導致尿酸飆升，形成腎結石或痛風性腎病變；肝臟亦因為分解湯中的重金屬與高飽和脂肪，增加肝臟負擔。

第三名：肉鬆、肉乾

肉鬆配粥能夠增加風味，但製作肉鬆的過程中添加大量油脂、砂糖和磷酸鹽。《臨床腎臟病期刊》指出，食品添加物中的「無機磷」人體吸收率高達90%以上，對腎臟傷害極大。過多的磷會導致鈣流失、引發血管硬化；肉鬆中的亞硝酸鹽與高鹽分，則讓肝臟必須不斷解毒，加速肝腎功能惡化。

第二名：各式醬料、豆腐乳

一小塊豆腐乳的鈉含量，可能已超過一天建議攝取量的三分之一。洪永祥指出，因為長輩味覺退化，進食時會覺得醬油不夠鹹，還要再加豆瓣醬、甜辣醬。《新英格蘭醫學雜誌》大型研究證實，高鈉攝取是高血壓、中風及腎衰竭的關鍵成因。長期高血壓會損傷腎臟微血管，導致不可逆的腎功能退化；肝臟則需過濾人工色素與添加物，形成額外負擔。

第一名：醃漬蔬菜：菜脯、醬瓜、酸菜

這類食物堪稱肝腎殺手之王，含高鹽、黃麴毒素的風險、以及醃漬過程中產生的亞硝胺等各種傷身毒素。《癌症預防研究》一項研究長期追蹤發現，頻繁攝取醃漬食品會顯著增加患食道癌與肝癌。鹽分讓血壓失控、水分滯留造成腎臟水腫。若醃菜發霉，更可能直接攝入黃麴毒素，增加患肝癌風險。

4招讓長輩吃得健康

洪永祥提醒，改變長輩數十年的飲食習慣需要時間與耐心，可參考以下4個方法：

優質蛋白質取代加工肉品：以豆腐、豆漿、雞蛋、魚肉等質地軟嫩的原型食物，取代肉鬆、肉乾。魚肉富含Omega-3脂肪酸，能抗發炎、保護心血管，對肝臟代謝更有利。

彩虹蔬菜強化肝臟解毒：每天至少攝取三種不同顏色的新鮮蔬菜，如菠菜、紅蘿蔔、茄子。《營養學進展》研究指出，十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜）含硫代葡萄糖苷，能幫助肝臟提升解毒酵素活性。

混搭澱粉穩定血糖：在白米中加入燕麥、地瓜或糙米，煮得綿軟好入口。膳食纖維能穩定血糖，間接減輕腎臟過濾壓力。

天然香料取代高鹽調味：大量使用葱、薑、蒜、香菜、九層塔、洋葱等辛香料。善用檸檬、番茄的酸味，以及紅棗、枸杞的天然甜味，可減少鹽分攝取。

台灣營養師蔡宜方日前在其Facebook專頁列出5種「偽健康食物」，這些食物標榜養生，但不見得真的健康，多吃可能傷身：

5種偽健康食物

1. 早餐穀物脆片

早餐穀物脆片是老少咸宜的早餐之選，蔡宜方指出，穀物脆片由精製後的穀物製成，市面上有很多穀物脆片會加入香料、朱古力顆粒來襯搭不同口味，或是添加糖粒增加風味，變相讓穀物脆片含糖量超標。美國食品藥物管理局（FDA）日前公佈最新「健康食品」標準中，含糖的早餐穀物脆片已經被除名。

2. 能量棒

能量棒是不少健身或運動人士的最愛，但當中的含糖量往往被忽視。能量棒顧名思義為了「立即補充能量」，故裏面含有不少醣類，人進食後能夠讓血糖快速升高。而且，部分商品甚至會額外添加糖，較適合健身前、中、後期間，作補充能量時食用。

蔡宜婷提醒，減脂族常吃能量棒可能會攝取不必要的糖分或油份，增加肥胖危機。她建議，若要將能量棒當正餐吃，應作為澱粉類食物的份量，扣減正餐澱粉質的攝取，同時亦可能搭配高纖蔬菜和蛋白質，維持均衡營養。

3. 梳打餅乾

梳打餅乾是用精製麵粉加入鹽、油、糖、小蘇打製成，鈉含量高，醣分和熱量也不低，單吃梳打餅乾很容易讓血糖飆高。

4. 燕麥奶

近年燕麥奶成為健康飲食的趨勢和牛奶的替代品。蔡宜婷指出，燕麥奶並非奶類，而是精製碳水類。燕麥奶的主成分是醣類而非蛋白質，喝多容易影響血糖、變胖，更不能取代牛奶。

5. 全麥麵包

蔡宜婷強調，全麥麵包不比白麵包健康，因全麥麵包同樣是由精製麵粉混合牛油製成，她建議以未加工的全穀雜糧作為主食為佳。

台灣營養師李婉萍就曾指出，僅2片（116g）全麥麵包的熱量已經可以高達264卡路里，脂肪量更遠超過2片白麵包。她建議，口感愈粗硬的麵包類，全麥的比例更高，再搭配健康蔬果和蛋白質，可讓營養攝取更均衡。

專家不吃7種「健康」食物

美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg在其YouTube頻道發布短片，指出7種健康食物不建議常吃。他指出，這7種食物經常被宣傳和標榜為健康食物，但某些加工方法可能影響其營養價值，甚至將原來健康的食物變得不健康，甚至危害身體，其中早餐穀物或米餅最不建議食用，他過往曾用白老鼠做實驗，發現以膨脹穀物或米餅餵飼的老鼠最後會死亡，因而相信這類食物進食後難以被消化、分解或排出體外。

1. 穀物棒

☑ 含基因改造成分：草甘膦 = 化學農藥

● 有可能致癌

☑ 全穀燕麥≠有機燕麥

☑ 糖漿比一般糖的升糖指數更快

● 1條穀物棒就已經含有28克糖（約7茶匙糖）

2. 龍舌蘭糖漿

☑ 糖轉化成糖漿會形成果糖

● 含85%果糖，比蔗糖及玉米糖漿更多

● 肝臟分解果糖=分解酒精

● 影響胰島素分泌，增加患糖尿病和肥胖風險

3. 調味乳酪

☑ 製作時加入大量糖（約30克）或味精等調味

● 當蛋白質混合糖 ⇒ 增加壞菌

● 好菌亦無法在胃酸中生存

✩✩ 推薦吃克菲爾乳酪（Kefie）

4. 奶精

☑ 奶精比牛奶含更少脂肪

⚠ 含反式脂肪（由高果糖糖漿合成）

選購貼士：留意成分

✩ 不含種子油或蔬菜油

✩ 只用普通或有機鮮奶油

5. 豆奶

☑ 豆奶含大量雌激素

● 建議適量飲用

● 過量恐刺激乳房發育

6. 速食／包裝沙律

☑ 沙律醬是致肥元兇

● 大量植物油和隱藏反式脂肪、澱粉等

☑ 使用化學劑延長保質期 + 殺死細菌恐攝入殘餘物質危害健康

7. 早餐穀物或米餅

☑ 膨脹榖物難以消化、分解、及排出體外

● 增加腸道負擔

資料來源：美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg

減肥忌食5大地雷「健康食物」

台灣減重醫師蕭捷健在Facebook專頁發文，指出有5大地雷食物常被誤以為「很健康」，因此無論怎麽吃，仍然瘦不下來。其中包括現今非常流行的「植物肉」、常被喻為非常低卡的粉絲、豆製品，實際上碳水和脂肪含量更高。

5大地雷「健康食物」

1. 植物肉

由玉米澱粉、加上植物油和大豆蛋白等做成，碳水和脂肪含量更高

從某產品營養成分可見，這類肉食的熱量榮登第二高，因此不見得是健康選擇



2. 豆輪

很多人以為是黃豆製品，事實上成分是麵粉和沙拉油

經過蒸煮或油炸處理，高精緻澱粉，高發炎油脂

烤麩、麵腸也是同一類食物



3. 冬粉

餐廳提供的冬粉，大多是馬鈴薯澱粉做的，吃下肚像吃薯條一樣

最好選綠豆做的冬粉，彈牙有嚼勁，又有飽足感，升糖指數只約30

區別方法：馬鈴薯做的粉絲約30秒即熟；而綠豆做的則要7-8分鐘才會熟

在購買的時候，要看清成分



4. 杏仁粉

每天喝一杯15g杏仁粉做的杏仁茶，相當於吃下拇指大小的杏仁，適量吃堅果的Omega-3油脂，能抗發炎，補充微量元素

但市面上大部分杏仁粉，雖標榜無糖，但添加了不少馬鈴薯粉和香精，這類成分沖的杏仁茶不但沒有吃堅果的好處，還攝取到高升糖指數的精緻澱粉和香精



5. 豆腐

例如：百頁石腐加工程度高，含有不少沙拉油、砂糖、玉米澱粉和鹽，熱量是盒裝嫩豆腐的3倍，吃多了不但發胖，身體還容易發炎

蛋豆腐成分是雞蛋、鹽、柴魚汁，完全不含黃豆

杏仁豆腐的材料也沒有黃豆，主要由杏仁、糖、鮮奶或奶粉製成

減重醫師：蕭捷健