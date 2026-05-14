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中醫案例｜斑禿與壓力有關？中醫針灸3組穴位+保健3招兩周長出新髮 
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中醫案例｜斑禿與壓力有關？中醫針灸3組穴位+保健3招兩周長出新髮 

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　那天，Else走進診室，戴著一頂帽子。

 

　　坐下後，她猶豫了一下，才慢慢摘下帽子。頭頂上，有五塊光禿禿的地方，像草地上的缺口。

 

　　「譚博士，我真的很難受。」她的聲音有點顫抖：「我一向愛美，現在頭髮這樣，我不敢見人，晚上睡不著，一直想為甚麼是我。醫院說這是斑禿，沒有特效藥，可能自己會好，也可能愈來愈嚴重。我等不下去了，你怎樣看這個病？可以治癒嗎？」

 

　　我看著她，也看到她眼裏那種「愛美的人失去頭髮」的痛。

 

　　我答：「中醫看頭髮是身體的窗戶。

 

　　髮為血之餘，意思是，頭髮是身體血液多出來的部分。當身體氣血充足，頭髮就濃密烏黑；當氣血不足，頭髮就會乾枯、脫落。

 

　　斑禿不是普通的掉髮。它不是慢慢變少，而是一塊一塊地掉。中醫認為，這通常跟三個原因有關：

 

　　第一，肝血不足。肝藏血，肝血少了，頭髮就得不到滋養。

 

　　第二，腎精虧虛。腎藏精，其華在髮。腎精是頭髮的根，根弱了，頭髮就站不穩。

 

　　第三，情緒壓力。中醫說（恐傷腎）、（思傷脾）、（怒傷肝）。壓力大會影響肝腎，肝腎一亂，頭髮就掉。

 

　　經詳細診斷後，Else你的情況，三種原因都存在。你愛美、而且一向對自己要求高、生活壓力大，這些都會慢慢消耗肝血和腎精，最後表現在頭髮上。」

 

　　Else說：「我知你針灸強項，針灸可以幫到我嗎？」

 

　　我答：「可以。針灸：從源頭養血、補腎、疏肝解鬱、安神。

 

　　針對斑禿，我會用以下穴位，從頭到腳，從局部到全身：

 

1：局部刺激——喚醒頭皮。

選：百會、四神聰、頭維、風池等穴。

 

　　百會是所有陽氣匯聚的地方，針刺這裏能提升頭部氣血。四神聰是經外奇穴，專門改善頭部血液循環。頭維是胃經穴位，能把營養送到髮根。風池是膽經穴位，能祛風、疏通頭頸。

 

　　這組穴位像幫荒蕪的土地鬆土、施肥。針感會讓頭皮微微發熱，那是氣血開始流動的信號。

 

2：養血補腎——灌溉根部。

選：血海、三陰交、太谿、足三里等穴。

 

　　血海是血的海洋，能補充全身血液。三陰交調節肝、脾、腎三個臟腑。太谿是腎經原穴，直接補腎精。足三里健脾生氣血。

這組穴位像幫植物的根部澆水、施肥。當肝血充足、腎精飽滿，頭髮自然會重新長出來。

 

3：安神定志——關掉壓力源。

選：神門、內關、太衝等穴。

 

　　神門是心經原穴，能安定情緒。內關是心包經穴位，對焦慮、失眠特別有效。太衝是肝經原穴，能疏解鬱悶、釋放壓力。

 

　　這組穴位像幫大腦按暫停鍵，讓緊張的情緒和念頭停下來。」

 

　　Else問我：「針灸為甚麼對斑禿特別有效？

 

　　擦生髮水可行嗎？」

 

　　我答：「生髮水像在乾枯的土地上噴水，表面濕了，但根還是乾的。針灸是從源頭解決問題——幫你養肝血、補腎精、安神志。當身體內部調理好了，頭髮自然會長出來。

 

　　而且針灸沒有副作用，不會依賴。很多病人針了二星期，禿的地方慢慢長出細細的茸毛，最後變成正常的頭髮。」

 

　　Else問：「有沒有平時可以自行保健的心得？」

 

　　我答：「分享三個簡單的日常保健心得。

 

　　一、每天梳頭一百次。 用木梳或牛角梳，從前額梳到後頸，每天早晚各五十次。力度要輕，感覺頭皮微微發熱就好。這能促進頭部血液循環，是最好用的頭皮按摩。

 

　　二、晚上十一點前睡。 晚上十一點到凌晨三點是膽經和肝經當令，是養肝血的黃金時間。錯過了，吃再多補品也補不回來。斑禿的人，睡好覺很重要。

 

　　三、練習放下。 壓力是斑禿最大的敵人。每天用五分鐘，閉上眼睛，專注在呼吸上。吸氣時想（放鬆），呼氣時想（放下）。讓頭腦裏的雜念像雲一樣飄過，不抓住、不追隨。

 

　　真正的療癒，是從內長出來的信心。」

 

　　針灸治療後，Else把帽子戴回頭上，炯炯有神，面色紅潤，髮根有活力地提升起來，看似頭髮都豐盈了。

 

　　Else問：「譚博士，頭髮真的會長回來嗎？」

 

　　我看著她說：「會的。需要少少時間，需要你對自己有信心。頭髮的生長周期有其自然規律，你需要要治療二星期就會看到明顯變化。在這個過程中，請記得：你的價值不在於頭髮，而在於你是誰。

 

　　針灸幫你養血、補腎、疏肝解鬱、安神，生活習慣幫你持續照顧身體。當內在的土壤肥沃了，頭髮這棵植物自然會重新發芽。」

 

　　Else點點頭，眼眶有點濕，嘴角帶笑：「那麼短時間便可以解決我的問題，其實我有賺。」

 

　　斑禿是一場考驗旅程。但只要找到正確的方法，一步一步調理，那個頭髮豐盈、自信美麗的自己，一定會回來。 

 

Tags:#中醫#針灸#斑禿#甩頭髮#肝血不足#腎精虧虛#情緒壓力#養血#補腎#疏肝解鬱#安神#穴位#梳頭
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