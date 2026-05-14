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健康飲食｜高血壓患者食糭可否食鹹蛋黃？營養拆解鹹蛋營養+4招健康貼士
食得有營

健康飲食｜高血壓患者食糭可否食鹹蛋黃？營養拆解鹹蛋營養+4招健康貼士

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　每逢端午節前後，關於食糭的飲食諮詢便會隨之增加。過去大眾多關注糯米與肥豬肉的健康影響，近年來對鹹蛋的營養疑問亦日益增多。鑑於網絡上關於鹹蛋營養的專業資訊相對匱乏，本文將針對這種香港歷史悠久的食材，就其營養價值及健康影響進行深度分析。

 

鴨蛋的本質

 

　　在討論醃製的影響之前，有必要先了解鹹蛋本身的營養價值。一般鹹蛋，都是以鴨蛋製作的；而一般鴨蛋，通常又比雞蛋大，因此大部分營養素都比雞蛋高。

 

新鮮鴨蛋（70克）     新鮮雞蛋（50克/大）
熱量 130卡  72卡
蛋白質 9克 6克
總脂肪 9.6克 4.8克
飽和脂肪 2.6克 1.6克
膽固醇 619毫克 186毫克
102毫克 71毫克
碳水化合物         1克 0.4克
鐵質 2.7毫克 0.9毫克
鈣質 44.8毫克 28毫克
維他命D 48 IU 41 IU

 

新鮮鴨蛋（70克）  新鮮雞蛋（50克/大）
葉黃素及玉米黃質 321.3微克 251.5微克

 

鹹蛋醃製提升鈉含量

 

　　醃製過程大幅改變了鴨蛋的質感與風味，但對大部分營養素如維他命 A、D、E 及 K 等脂溶性成分影響細微，在過程中保持相對穩定。然而，醃製過程無可置疑地令鈉含量大幅飆升：新鮮鴨蛋每隻含鈉約102毫克，經鹽醃後，同等分量的鈉含量即飆升至1,290至1,330毫克，增幅逾12倍，單是一隻便佔了世界衛生組織建議每日攝取上限（2,000 毫克）的 65%。

 

　　食物安全中心的人口健康調查數據顯示，香港15至84歲成年人每日平均鹽攝取量為8.8克，即約3,520毫克鈉，較世界衛生組織的建議上限高出逾75%。在攝取量已屬偏高的飲食背景下，額外進食一整隻鹹鴨蛋，即再添加1,290毫克鈉，累積效應不容忽視。

 

若果只食鹹蛋黃呢？

 

　　於端午節食糭時，通常並非攝取全隻鹹蛋，而僅含鹹蛋黃。值得注意的是，醃製過程中鹽分滲透蛋白的速度遠快於蛋黃，使鹽分主要集中於蛋白。相比之下，蛋黃因脂肪含量高，吸鹽速度較慢，這導致鹹蛋黃與蛋白的鈉含量形成強烈對比：鹹蛋黃的鈉含量顯著低於蛋白。

 

　　至於分量，不同醃製方法以及鴨蛋大小都有所不同。不過研究指出，每克鹹蛋黃大約提供2.84–4.15毫克鈉含量；就以蛋黃約20克計算，每隻鹹蛋黃提供大約57至83毫克鈉。以這個分量來說，可接受。

 

營養師建議享用鹹蛋的4個重點

 

　　•    視鹹蛋為調味料，而非食物。

　　•    偶爾進食半隻鹹蛋，例如配以粥或白飯，對於沒有高血壓或腎病的健康成年人而言屬合理。

　　•    對於已確診高血壓、慢性腎病或有心血管疾病史的人士，由於半隻鹹蛋的鈉含量仍偏高，建議應改為只進食鹹蛋黃。

　　•    購買含鹹蛋黃口味的加工食品時，宜留意營養標籤。鹹蛋味薯片、即食麵調味包及即用醬料等產品，可能因調味料而含有相當分量的鈉。

 

　　總括而言，鴨蛋本身營養豐富，而鹹鴨蛋作為傳統食材，其關鍵在於鈉含量的管控。只要了解鈉在蛋內的分布特性，便能與健康取得平衡，享受美食而無需過度憂慮。

 

Tags:#營養#健康飲食#健康研究#鹹蛋#鹹蛋黃#鴨蛋#鈉含量#鹽分#高血壓
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