牛頭角奪命車禍｜的士剷上行人路，38歲女途人斷雙腳亡，31歲女重傷

牛頭角彩霞道及振華道交界，5月13日下午發生奪命車禍。一輛的士疑落斜時煞車失靈，失控剷上行人路，導致兩名女途人1死1昏迷。其中38歲死者被撞斷雙腳，31歲昏迷傷者則右腳撞至甩脫，被送往伊利沙伯醫院搶救。意外發生後，明愛牛頭角牙科診所於網頁在14日發公告證實兩人皆為診所職員，並對事件感到哀痛。

明愛對此深感哀痛 向逝者家屬致以最深切的慰問

香港明愛於其網頁上發文稱：「昨天牛頭角彩霞道休憩處對開發生了一宗致命的交通意外，明愛牛頭角牙科診所的一名牙科手術助理在事故中不幸離世，另一名職員亦身受重傷，目前正在醫院接受治療。兩名職員是香港明愛大家庭的重要一員，我們對此深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。

意外發生後，明愛團隊及社工已立即前往醫院，全力支援傷者及亡者家屬所需的協助。同時，我們亦會為其他受影響的職員提供心理輔導及情緒支援，陪伴他們度過這段艱難時刻，共同面對失去同袍的悲痛。

（fb馬路的事討論區）

(網上影片截圖)

車Cam曝光

網上事後流傳相關「車Cam」影片，片中可見，當時安基苑對開馬路正有行人於馬路旁等候交通燈轉燈，突然一輛的士沿振華道落斜，突然轉彎越過馬路虛線，並失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，有兩名女途人走避不及，隨即被撞。附近一名男途人見狀，被嚇到不知所措，呆立當場，一名女途人則嚇到飛奔離開。「車Cam」片中亦傳出有女聲大叫。

救援人員接報趕至，將兩名昏迷女途人分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中38歲女途人雙腳被撞至甩脫，因傷重不治；另一名31歲女途人右腳則斷開。70歲的士姓吳男司機胸傷、62歲姓楊男乘客胸及腳受傷、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。目前，70歲男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣查。據了解，捱撞兩名女途人分別38歲和31歲，同姓徐，均為附近牙科診所職員。