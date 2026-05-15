名人保養｜58歲許志安暴瘦現身，斷崖式衰老引網民熱議

58歲男歌手許志安2019年爆發出軌風波後沉寂多年，近日積極復出並推出全新單曲《信天翁》，更宣布將於10月在紅館舉行個人演唱會。網上最近瘋傳一張他與女粉絲的合照，消瘦身形與憔悴面容嚇親網民，直呼「認不出來」。

許志安暴瘦雙頰凹陷 頸筋暴現

最近網上瘋傳一張許志安和女粉絲的合照，相中許志安身穿白色背心外搭淺灰色西裝外套，身形比過去明顯消瘦，不僅臉頰凹陷，眼袋與法令紋更是相當突出，整體氣色略顯憔悴，與當年意氣風發的天王模樣判若兩人。據悉，當時他正在拍攝《中年好聲音4》。

許志安復出暴瘦現身拍攝《中年好聲音4》。（網上圖片）

合照迅速被瘋傳，而網民重點落在許志安「斷崖式衰老」的容貌，紛紛留言表示：「我剛剛以為是誰，也太老了吧」、「是生病嗎？怎麼突然間老這麼多」、「太瘦真的會顯老」、「老了至少30歲」、「臉部肌肉已經垮掉了」。但也有人為他緩頰：「有人不會老的嗎？」

許志安「紳士手」避嫌 合照獲好評

除了許志安的老態成為焦點，合照中外貌出眾的女粉絲也引起關注。據了解，相中的女粉絲是負責《中年好聲音》系列的TVB高級經理的太太。合照時許志安刻意將手指「曲起」懸空，避免觸碰女方身體，全程保持「紳士手」的安全距離。經歷過往風波後，他如今與異性互動格外謹慎，這份避嫌的態度也獲得部分網民好評。

積極復出歌壇 10月紅館開唱

據了解，許志安將於10月在紅館舉行個人演唱會，近日正為演出積極練唱、操練身形。粉絲推測可能是因嚴格體態管理導致體脂過低，才顯得較為衰老消瘦。

許志安近日專注籌備演唱會。（Facebook圖片）

走過低潮感謝鄭秀文「寬恕與鼓勵」



回顧2019年，許志安被拍到與港姐黃心穎在計程車上激吻，演藝事業一夕跌落谷底。事後他公開道歉並停工沉澱，最終獲得妻子鄭秀文的原諒與陪伴。許志安曾感性表示，能夠走出低潮、重新站上舞台，一切都要歸功於鄭秀文的寬恕與鼓勵。如今他積極復出，希望用音樂作品回饋歌迷的支持，不負妻子的期望。

許志安8年前開演唱會，曾操到爆肌。（Facebook圖片）