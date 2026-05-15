食物安全｜內地一家8口食淡水魚生，6人染肝吸蟲，醫生揭芥末白酒殺蟲謬誤

港人北上消費及覓食已成趨勢，惟生食河鮮暗藏健康風險！廣東近日發生一宗集體感染寄生蟲事件，一個八口家庭在聚餐進食淡水魚生後，當中6人確診感染肝吸蟲。有醫生警告，坊間流傳以芥末（Wasabi）、白酒或醋等可殺死寄生蟲的說法屬嚴重誤解，寄生蟲甚至可在人體內潛伏長達30年，嚴重可導致膽管炎、膽囊炎、肝硬化，甚至誘發膽管癌。

廣東一家8口吃淡水魚生後發病 無症狀者糞便亦驗出蟲卵

不少港人對順德魚生等淡水魚生特別鍾情。不過，據內媒報道，廣東河源一個八口家庭早前聚餐時進食淡水魚生，其後多名家庭成員相繼出現反覆發燒、腹痛、噁心及食慾不振等症狀。患者曾多次轉院求醫，卻一直未能查明病因，最終轉往廣州醫科大學附屬第二醫院感染病科求診，才揭發集體感染。

醫生經問診及檢查後發現，8人中6人血嗜酸性粒細胞明顯升高，確診感染肝吸蟲，其中包括另外3位看似健康的親戚，在糞便樣本中也直接檢出了肝吸蟲卵。

港人北上消費及覓食已成趨勢，惟生食河鮮暗藏健康風險！（圖片來源：小紅書@地理標志文化貿易館(廣州館)）



初期徵狀不明顯 嚴重可致膽管癌

廣州醫科大學附屬第二醫院感染病科主任羅潤齊醫生指出，淡水魚類是肝吸蟲（又稱華支睪吸蟲）最常見的第二中間宿主。進食帶有寄生蟲的淡水魚生極易引致感染。當寄生蟲的囊蚴進入人體後，約一個月便會發育為成蟲，主要寄生在人類的肝膽管內，可持續損害健康，壽命更長達20至30年。

羅潤齊又稱，肝吸蟲病的潛伏期一般為數星期至一、兩個月，很多患者無法聯想到一個月前的「一餐飯」就是病因。不過，感染肝吸蟲是有迹可尋的。輕度感染可能沒有明顯症狀，或僅偶爾出現右上腹不適、食慾下降；中度感染會引致反覆發燒、乏力、噁心、厭油、腹痛，尤其是右肋下部位；重度感染或長期不治，則可能導致膽管炎、膽囊炎、膽結石、肝纖維化、肝硬化，甚至誘發膽管癌。

醫生拆解芥末、白酒及醋殺蟲迷思

有部分人進食魚生時，會採用一些流傳的殺菌殺蟲偏方。然而，羅潤齊醫生直指這是嚴重的誤解。他表示，坊間常見以為蘸點芥末、醋、白酒、醬油、大蒜等就能殺滅寄生蟲，但事實上，這些方法根本無法在短時間內殺滅依附在魚肉內的肝吸蟲囊蚴。他強調，要有效消滅肝吸蟲，絕對不能依賴任何調味料或酒精。唯一有效的方法是將食物徹底煮熟，確保魚肉中心溫度達到70°C，並持續加熱5分鐘以上。市民應避免進食淡水魚刺身或半生熟的河鮮，以免病從口入。

本港醫生：生食淡水魚肉機會吃進寄生蟲

伊利沙伯醫院感染及傳染病科醫生鄧慶璋曾表示，1999至2015年伊利沙伯醫院及東區醫院共有9宗人類感染「裂頭蚴病」，均發現罕見的寄生蟲刺猬絛蟲（Spirometra erinaceieuropaei）在人體遊走。懷疑患者在中國曾食用蛙肉及蛇肉，其餘則成因不明。

鄧慶璋表示，雖然人類並非絛蟲主要寄主，但若飲用未經處理的水如郊區溪澗，或食用生蛙肉、淡水魚肉等，就有機會吃進帶幼蟲的水或生物。

他直言，尤其是三文魚刺身，大腸桿菌含量極高，亦因在鹹水及淡水生長，感染寄生蟲機會較高。他指過去就曾有個案進食三文魚刺身中的異尖線蟲幼蟲後，出現嘔吐、胃痛等。

從事海鮮批發及零售的「漁花海鮮批發」負責人阿花曾表示，虹鱒與三文魚口感不同，虹鱒於全淡水養殖，味道較淡，不宜用作刺身食用，因虹鱒大部分都屬中國進口，含菌量不清楚，但淡水魚不宜作刺身。

她又指，一般虹鱒刺身較薄，肉身偏紅且脂肪紋路亦較幼細，但售價卻比三文魚平一半，建議消費者勿貪平買「三文魚」刺身食用。

認清病原體及傳播途徑

據本港衞生署衞生防護中心資料，多種腸道寄生蟲可以影響人類，常見的包括蛔蟲、蟯蟲、鈎蟲、縧蟲和肝吸蟲。當中縧蟲體形扁平，可長至6米以上，大多數呈白色或淺黃色。縧蟲寄生在最終宿主的小腸內，蟲卵隨糞便排出及進入環境中，並被中間宿主攝入。蟲卵在中間宿主的肌肉或其他器官中孵化成為幼蟲包囊。人若進食了未經煮熟及受囊尾蚴污染的豬肉、牛肉或魚，便可能受到成蟲感染。如果人攝入豬帶縧蟲卵，例如經攝入受污染的食物或水，蟲卵孵化成囊尾蚴後，可以感染大腦、肌肉或其他組織，如人類囊蟲病，引致非常嚴重的疾病。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

1. 把供生吃的魚類在-20°C 或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時以消滅寄生蟲。

2. 在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類 （例如養殖的三文魚） 感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲最好是吃徹底煮熟的水產

4. 高危一族包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

資料來源：食安中心

感染海獸胃線蟲高危

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

1. 如影響胃部，進食後1至12小時內會腹痛、噁心、嘔吐或發燒等，部分人更會出現皮疹。

2. 如影響小腸，會在5至7日後腹痛，幼蟲會穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重可致腸胃穿孔及進入腹膜。

3. 部分人會出現過敏反應，例如蕁麻疹、血管性水腫、或休克等。

資料來源：香港大學李嘉誠醫學院

微生物學系助理教授黃世賢醫生

據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

6大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記着細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

壽司、刺身、醬油蟹、醉蟹、綠鯡魚、酸橘汁醃魚

資料來源：港大感染及傳染病中心總監何栢良