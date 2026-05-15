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旅行後遺症︱拆解手腕關節痛兩大病因與症狀＋行李箱選購防痛貼士
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旅行後遺症︱拆解手腕關節痛兩大病因與症狀＋行李箱選購防痛貼士

都市痛症
Oscar 治療師
都市痛症

　　講完條腰，點可以唔提對手？去旅行最開心係咩？梗係「買、買、買」！但當你手腳並用拿著重多戰利品，或者單手抽起個重到爆嘅行李箱時，在登上機艙或回家的車程之上，你或會發覺手腕近大拇指位隱隱作痛，甚至抬舉行李箱後，連扭乾條毛巾都感到乏力？雖則數在一兩天內便會消失，但若是持續一段時間，連日常生活都不能自處時……

 

　　近來的長假期、長周末自製假期後，或日本或東南亞，或北上慶祝母親節後，大大小小的行李及舟車勞頓後，不少朋友都因為手腕痛而四出尋醫。

 

　　手腕位置不正常，在「骨位」移位外，更麻煩的是因為關節的「過度勞損」而產生不少的後遺症，在物理治療的角度，這類痛症的起源是因為長時間不正確姿勢下提舉重物令手腕筋腱、關節長期處於繃緊狀態，筋腱問題就是「媽媽手」那種拇長伸肌腱鞘炎，但是關節的問題就「可大可小」了。

 

旅行後遺症︱拆解手腕關節痛兩大病因與症狀＋選購行李箱貼士

 

手腕關節痛：兩大核心病因與症狀

 

拆解1. 瞬間發力不當 

 

　　韌帶拉傷與關節位移：成因：在肌肉已陷入疲勞繃緊的狀態下，突然進行搬重物、單手提舉重辦公夾、或運動時瞬間發力，脆弱的腕關節韌帶極易超出負荷。導致局部韌帶撕裂或微小的腕骨之間錯位、關節位移。
表現：引發急性劇痛與局部紅腫。

 

拆解2.過度勞損與發力不當：從慢性發炎到急性位移重複性微小動作 

 

　　肌腱慢性發炎：成因：手指頻繁快速地敲擊鍵盤、點擊滑鼠、或滑動手機螢幕。這些看似輕微的動作在數小時內重複數百次，會令肌腱過度疲勞，微小創傷不斷在肌肉、肌腱位置累積，引致慢性發炎。

 

旅行後遺症︱拆解手腕關節痛兩大病因與症狀＋選購行李箱貼士

 

　　留意到這兩個行李箱的不同之處嗎？

 

 

旅行後遺症︱拆解手腕關節痛兩大病因與症狀＋選購行李箱貼士

旅行後遺症︱拆解手腕關節痛兩大病因與症狀＋選購行李箱貼士

旅行後遺症︱拆解手腕關節痛兩大病因與症狀＋選購行李箱貼士

 

　　這一個在箱底的位置，有一個額外的手抽位置，這樣就更容易作出提舉，更符合手力搬運的設計，可有效減低手腕的受傷風險了。


Tags:#手腕關節痛#物理治療#過度勞損#慢性發炎
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旅行後遺症注意｜搬行李閃腰急性腰痛＋正確搬重物三部曲貼士
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