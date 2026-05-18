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鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善
健康Tips

名人健康｜38歲鄭欣宜西貢小店被捕獲　皮膚白滑緊緻狀態大勇

健康解「迷」
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　　現年38歲的鄭欣宜（Joyce），自2023年3月舉行紅館演唱會後便鮮有公開露面，更傳因健康問題神隱多時，令外界極為關注其去向。不過，近期有傳她正準備復出，更有望出戰節目《歌手2026》。雖然有關消息仍未正式證實，但日前她在西貢一家小店現身時，卻被女店東野生捕獲，令她的真實狀態曝光。

 

　　西貢一家川湘菜館女店東日前於社交平台上載與欣宜的合照，相中一頭金髮的欣宜身穿一件型格黑色Tee，對著鏡頭時，笑得十分燦爛。照片中，可見欣宜整個人狀態極佳，不僅皮膚白滑緊緻，而且心情十分愉快，更主動拿起手機與餐廳老闆娘自拍合照。

 

　　該店的老闆娘亦在社交平台留言大讚欣宜「人美心善」:

 

　　今天鄭欣宜 來我們店吃辣，吃完主動跟我們自拍，還說「放大張貼門口幫你們做廣告」！太暖心了。

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜。（資料圖片）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

網上流傳一張疑為AI生成的《歌手2026》演出名單圖片，鄭欣宜赫然在列。（微博）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

網上流傳一批疑為AI生成的《歌手2026》首發歌手宣傳照，當中包括這幀金髮、身形明顯變瘦的鄭欣宜照片。（微博）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

有內地粉絲在華強北驚喜捕獲鄭欣宜。（小紅書）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜。（資料圖片）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜。（圖自IG）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

欣宜曾為動畫電影《星願奇緣》（Wish）電影配音而拍一些宣傳片。（圖自IG）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜。（圖自IG）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

日前欣宜在西貢一家小店現身時，被女店東野生捕獲，令她的真實狀態曝光。（小紅書圖片）

 

鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》？

 

　　社交平台近日流傳一批《歌手2026》的首發歌手宣傳照，當中正包括這幀金髮、身形明顯變瘦的鄭欣宜照片。與此同時，網上亦流傳節目賽制將有所革新，推出「月度聯賽」機制，每月舉行一次決賽，月度冠軍將獲得直通年度總決賽的資格。

 

　　不過，經查閱《歌手2026》官方社交平台帳號，並未發現任何相關消息。有關宣傳照及資訊，懷疑為AI生成及網絡傳言。儘管如此，不少網民仍對鄭欣宜可能參賽表示期待，有人留言「這次如果真的來就太期待了」，亦有網民稱「她在我就看」。

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

去年6月，內地節目《我是歌手2025》曾官宣停工多時的欣宜以第七期補位歌手登場。（網上圖片）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

最終因受傷退賽。（網上圖片）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

去年6月，內地節目《我是歌手2025》曾官宣停工多時的欣宜以第七期補位歌手登場。（微博）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

 

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

《歌手2026》的擬邀名單流出，盛傳欣宜再度參賽彌補去年退賽遺憾！（網上圖片）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

鄭欣宜。（圖自IG）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

肥姐與童年的欣宜。（網上圖片）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

女兒開騷，秋官都會去捧場。（最自IG）

 

鄭欣宜｜38歲鄭欣宜現身西貢小店真實狀態曝光　皮膚白滑狀態大勇1個親民舉動獲讚: 人美心善

秋官跟前妻沈澱霞育有女兒鄭欣宜 。（取自IG） 

 

曾因意外退賽《歌手2025》

 

　　鄭欣宜去年的復出之路曾遭遇波折。當時她作為《歌手2025》的大熱人選，原定於節目第七期以補位歌手身份登場，甚至已經完成VCR宣傳片的拍攝。豈料在拍攝期間，因工作人員對燈光器材處理不當，導致欣宜意外受傷。由於身體狀況無法應付高強度的比賽，她最終只能在開賽前無奈宣布退賽，隨即再度消失幕前，情況令人擔心。

 

　　鄭欣宜當時承諾粉絲一定會重返舞台：「謝謝歌手，讓我站在如此美麗的舞台上，讓我找回自我，哪怕只是綵排。我要向所有一直等待我的粉絲們說聲抱歉，我一定會回來的！」

 

　　如今若她能以最佳狀態重返《歌手2026》舞台，對一眾關心她的粉絲而言，無疑是最好的消息。

Tags:#娛樂新聞#名人#香港娛樂圈#鄭欣宜#歌手#歌手2026#復出#健康問題#社交媒體#粉絲偶遇#減肥#我是歌手#意外#退出#保養#皮膚#受傷
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