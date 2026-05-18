名人健康｜81歲李家鼎暴瘦至120磅，李泳豪揭真相無嚴重疾病

「鼎爺」李家鼎自前妻施明離世後，有關其健康與家庭風波不斷。鼎爺不但因喪妻之痛及家庭糾紛暴瘦至120磅，更驚揭畢生積蓄遭長子李泳漢夫婦榨乾，淪為「人肉提款機」。幼子李泳豪在母親離世後首度現身接受訪問，逐一回應父親暴瘦真正原因、財政困境、與哥哥關係，以及透露至今仍不知亡母安葬地點，感到遺憾。

李家鼎李泳豪︱鼎爺暴瘦原因曝光

現年81歲的李家鼎在出席施明喪禮時因體重急跌、面頰凹陷的樣貌引起廣泛關注，一度需入院接受輸血，外界紛紛猜測他是否罹患重病。李泳豪在訪問中親自揭開真相：

佢做咗 body check，好彩真係無嚴重疾病，只係食得唔夠，營養不良為主。

他指鼎爺因喪妻之痛完全失去食慾：「就算我哋帶佢出街食飯，或者我太太煮飯俾佢食，佢可能食少少就話飽，其實就無乜心情食嘢。」長期缺乏營養攝取下，體重急劇下跌至120磅，整個人瘦到「成個眼凹晒落嚟」。

幸而經過一段時間調理，鼎爺的健康現明顯轉機：「佢而家呢啲位（面頰）有返肉啦，肥返，眼啲位都無咁凹。」更笑指鼎爺胃口恢復：「好返之後開始有胃口，試過食完一個鐘就話肚餓，叫我哋再俾嘢佢食。」

鼎爺不但因喪妻之痛及家庭糾紛暴瘦至120磅，更驚揭畢生積蓄遭長子李泳漢夫婦榨乾，淪為「人肉提款機」。

現年80歲的李家鼎在出席施明喪禮時因體重急跌、面頰凹陷的樣貌引起廣泛關注。

幼子李泳豪在母親離世後首度現身接受訪問。

李泳豪在訪問中澄清，鼎爺無嚴重疾病，只係食得唔夠，營養不良。

一向低調的李泳豪在訪問中高調護妻。

李泳豪直言對妻子被抹黑感憤怒。

李泳豪特別代父親向全港市民傳話，感謝大家關心。

被問到會否與哥哥李泳漢聯絡，李泳豪僅回應：我仲諗緊方法。

李家鼎李泳豪︱鼎爺「揀飲擇食」霸氣回歸：要食鵝髀湯飯

隨着健康好轉，李家鼎的「鼎爺本色」也逐漸回歸，對食物開始有要求。李泳豪透露，有一次家人見鼎爺剛康復，體貼地買了較清淡的粥品給他，豈料鼎爺直接「投訴」：

佢話想食鵝髀湯飯！

他又笑指，父親現在最愛吃鴨腿湯飯和燒味飯，但有一個「百厭」習慣：「唔肯食菜。」李泳豪指姑姐們不時前去探望，煮了芥蘭給鼎爺，事後向泳豪「報喜」：

你老竇開始真係返嚟喇！有要求啦！

李家鼎李泳豪︱代父報平安 感謝全港觀眾關心

訪問期間，李泳豪特別代父親向全港市民傳話。他引述鼎爺的話：「佢話想同大家講，佢應承咗，而家休養緊。好咗好多啦，但仲需要時間，畢竟佢都老啦。」

他又透露曾將網民的關心截圖給鼎爺看：「我同爸爸講，唔止TVB同事，成個香港人都好支持你、好擔心你，希望你振作，希望你身體好。有啲人話煮咩俾阿爺食，好多意見咁樣，我都cap返俾阿爺睇。」

李家鼎李泳豪︱認財政困難：而家由我嚟撐

鼎爺早前不惜自揭家庭瘡疤，公開錄音力證自己多年來淪為長子李泳漢夫婦的「人肉提款機」，畢生七位數積蓄被榨乾。為免步上施明晚年遭孤立的後塵，鼎爺已公開確立李泳豪為其財產執行人，正式與大仔劃清財政界線。對此，李泳豪在訪問中感謝父親的信任：

我多謝爸爸信任，佢覺得我係可以幫佢處理到所有問題。

他坦承，鼎爺目前財政狀況確實困難：「佢嘅財政係辛苦嘅。」但隨即堅定表示：「好彩我仲開緊工、仲搵緊錢，暫時仲應付到。而家由我嚟撐。」他透露，曾與父親商討「真係要stop」繼續供養兄長一家，並已將財務問題交由律師及會計師處理。

李家鼎李泳豪︱高調護妻反擊「貪錢」錄音指控

而在鼎爺公開家醜錄音後，李泳漢跟隨公開一段經過刪剪的電話錄音，當中暗示弟婦林妤謙（Agnes） 與鼎爺談及金錢話題，引導外界解讀為指控Agnes行為不當、企圖「謀財」。一向低調的李泳豪為此罕有高調護妻：

最重要係我唔想太太蒙受呢個冤枉。如果你聽晒段錄音，佢出發點完全係為老爺健康著想。

他更引述鼎爺對Agnes的高度評價：「爸爸第一次見完佢，同佢傾完偈之後，就話『呢個女仔好好，你唔好錯失』。」李泳豪直言對妻子被抹黑感憤怒，並指從不擔心太太與父親的關係，因他絕對信任鼎爺的眼光。

鼎爺對Agnes有高度評價。

李泳豪認財政困難，但同時堅定表示：而家由我嚟撐。





李家鼎李泳豪︱遺憾仍不知亡母安葬地點 6字回應兄弟關係

施明於今年3月底離世，但身後事的安排似乎未有知會李泳豪。他在訪問中坦言：

係想知道嘅……好多謝有心人提供途徑，我而家仲問緊，試咗先，如果唔得就靠觀眾資料去搵。

被問到會否與哥哥李泳漢聯絡，李泳豪沉默片刻，僅以6個字回應：

我仲諗緊方法。

李家鼎李泳豪︱網民心疼打氣：豪仔加油！

訪問播出後，大批網民湧入社交平台表達對鼎爺的支持及鼓勵豪仔：「睇到鼎爺瘦成咁真係好心酸，好彩有個孝順仔。」、「正義、真相始終出現。點解同一家庭可以養出咁唔同性格嘅仔？」、「豪仔加油，撐住頭家！鼎爺要快啲食返胖嘟嘟！」大家都期望鼎爺能安心休養，事件盡快平息。