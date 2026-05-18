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名人健康｜81歲李家鼎暴瘦至120磅，李泳豪揭真相無嚴重疾病
健康Tips

名人健康｜81歲李家鼎暴瘦至120磅，李泳豪揭真相無嚴重疾病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「鼎爺」李家鼎自前妻施明離世後，有關其健康與家庭風波不斷。鼎爺不但因喪妻之痛及家庭糾紛暴瘦至120磅，更驚揭畢生積蓄遭長子李泳漢夫婦榨乾，淪為「人肉提款機」。幼子李泳豪在母親離世後首度現身接受訪問，逐一回應父親暴瘦真正原因、財政困境、與哥哥關係，以及透露至今仍不知亡母安葬地點，感到遺憾。

 

李家鼎李泳豪︱鼎爺暴瘦原因曝光

 

　　現年81歲的李家鼎在出席施明喪禮時因體重急跌、面頰凹陷的樣貌引起廣泛關注，一度需入院接受輸血，外界紛紛猜測他是否罹患重病。李泳豪在訪問中親自揭開真相：

 

　　佢做咗 body check，好彩真係無嚴重疾病，只係食得唔夠，營養不良為主。

 

　　他指鼎爺因喪妻之痛完全失去食慾：「就算我哋帶佢出街食飯，或者我太太煮飯俾佢食，佢可能食少少就話飽，其實就無乜心情食嘢。」長期缺乏營養攝取下，體重急劇下跌至120磅，整個人瘦到「成個眼凹晒落嚟」。

 

　　幸而經過一段時間調理，鼎爺的健康現明顯轉機：「佢而家呢啲位（面頰）有返肉啦，肥返，眼啲位都無咁凹。」更笑指鼎爺胃口恢復：「好返之後開始有胃口，試過食完一個鐘就話肚餓，叫我哋再俾嘢佢食。」

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

鼎爺不但因喪妻之痛及家庭糾紛暴瘦至120磅，更驚揭畢生積蓄遭長子李泳漢夫婦榨乾，淪為「人肉提款機」。

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

現年80歲的李家鼎在出席施明喪禮時因體重急跌、面頰凹陷的樣貌引起廣泛關注。

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

幼子李泳豪在母親離世後首度現身接受訪問。

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

李泳豪在訪問中澄清，鼎爺無嚴重疾病，只係食得唔夠，營養不良。

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

一向低調的李泳豪在訪問中高調護妻。

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

李泳豪直言對妻子被抹黑感憤怒。

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

李泳豪特別代父親向全港市民傳話，感謝大家關心。

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

被問到會否與哥哥李泳漢聯絡，李泳豪僅回應：我仲諗緊方法。

 

李家鼎李泳豪︱鼎爺「揀飲擇食」霸氣回歸：要食鵝髀湯飯

 

　　隨着健康好轉，李家鼎的「鼎爺本色」也逐漸回歸，對食物開始有要求。李泳豪透露，有一次家人見鼎爺剛康復，體貼地買了較清淡的粥品給他，豈料鼎爺直接「投訴」：

 

　　佢話想食鵝髀湯飯！

 

　　他又笑指，父親現在最愛吃鴨腿湯飯和燒味飯，但有一個「百厭」習慣：「唔肯食菜。」李泳豪指姑姐們不時前去探望，煮了芥蘭給鼎爺，事後向泳豪「報喜」：

 

　　你老竇開始真係返嚟喇！有要求啦！

 

李家鼎李泳豪︱代父報平安 感謝全港觀眾關心

 

　　訪問期間，李泳豪特別代父親向全港市民傳話。他引述鼎爺的話：「佢話想同大家講，佢應承咗，而家休養緊。好咗好多啦，但仲需要時間，畢竟佢都老啦。」

 

　　他又透露曾將網民的關心截圖給鼎爺看：「我同爸爸講，唔止TVB同事，成個香港人都好支持你、好擔心你，希望你振作，希望你身體好。有啲人話煮咩俾阿爺食，好多意見咁樣，我都cap返俾阿爺睇。」

 

李家鼎李泳豪︱認財政困難：而家由我嚟撐

 

　　鼎爺早前不惜自揭家庭瘡疤，公開錄音力證自己多年來淪為長子李泳漢夫婦的「人肉提款機」，畢生七位數積蓄被榨乾。為免步上施明晚年遭孤立的後塵，鼎爺已公開確立李泳豪為其財產執行人，正式與大仔劃清財政界線。對此，李泳豪在訪問中感謝父親的信任：

 

　　我多謝爸爸信任，佢覺得我係可以幫佢處理到所有問題。

 

　　他坦承，鼎爺目前財政狀況確實困難：「佢嘅財政係辛苦嘅。」但隨即堅定表示：「好彩我仲開緊工、仲搵緊錢，暫時仲應付到。而家由我嚟撐。」他透露，曾與父親商討「真係要stop」繼續供養兄長一家，並已將財務問題交由律師及會計師處理。

 

李家鼎李泳豪︱高調護妻反擊「貪錢」錄音指控

 

　　而在鼎爺公開家醜錄音後，李泳漢跟隨公開一段經過刪剪的電話錄音，當中暗示弟婦林妤謙（Agnes） 與鼎爺談及金錢話題，引導外界解讀為指控Agnes行為不當、企圖「謀財」。一向低調的李泳豪為此罕有高調護妻：

 

　　最重要係我唔想太太蒙受呢個冤枉。如果你聽晒段錄音，佢出發點完全係為老爺健康著想。

 

　　他更引述鼎爺對Agnes的高度評價：「爸爸第一次見完佢，同佢傾完偈之後，就話『呢個女仔好好，你唔好錯失』。」李泳豪直言對妻子被抹黑感憤怒，並指從不擔心太太與父親的關係，因他絕對信任鼎爺的眼光。

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

鼎爺對Agnes有高度評價。

 

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

李家鼎李泳豪︱李泳豪喪母後首現身揭李家鼎暴瘦真正原因　施明安葬地成謎 6字回應兄弟關係

李泳豪認財政困難，但同時堅定表示：而家由我嚟撐。

李家鼎李泳豪︱遺憾仍不知亡母安葬地點 6字回應兄弟關係

 

　　施明於今年3月底離世，但身後事的安排似乎未有知會李泳豪。他在訪問中坦言：

 

　　係想知道嘅……好多謝有心人提供途徑，我而家仲問緊，試咗先，如果唔得就靠觀眾資料去搵。

 

　　被問到會否與哥哥李泳漢聯絡，李泳豪沉默片刻，僅以6個字回應：

 

　　我仲諗緊方法。

 

李家鼎李泳豪︱網民心疼打氣：豪仔加油！

 

　　訪問播出後，大批網民湧入社交平台表達對鼎爺的支持及鼓勵豪仔：「睇到鼎爺瘦成咁真係好心酸，好彩有個孝順仔。」、「正義、真相始終出現。點解同一家庭可以養出咁唔同性格嘅仔？」、「豪仔加油，撐住頭家！鼎爺要快啲食返胖嘟嘟！」大家都期望鼎爺能安心休養，事件盡快平息。

Tags:#李家鼎#李泳豪#施明#健康#家庭糾紛#暴瘦#李泳漢#財政困難#李妤謙#網民支持#鼎爺#營養不良
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