中藥字典｜桑葉疏風清肺潤燥，中醫推薦夏日美白去油茶飲

踏入小滿，夏熟作物籽粒開始飽滿，氣温炎熱，雨水增多。濕熱之氣愈來愈重，加上進入丙午年主客氣雙火疊加，簡直是「火上加油」。對於一眾女士來講，夏季出油溶妝，油光滿面簡直係人生一大噩夢！原來順住節氣飲杯桑葉茶，正正切合天時，內外「掃走」油光的最佳方法。

點解夏天特別易出油？

進入夏季，人體皮脂分泌最為旺盛，再加上天氣熱，大家難免會飲凍飲以降温解熱。然而，凍飲傷脾胃陽氣，脾胃運化功能一差，就會造成「濕困」，造成脾虛濕盛的內在環境，外在症狀上便會出現：面色暗黃、疲倦乏力。所以，要解決出油問題，必須從內到外 「健脾祛濕、疏風清熱」。桑葉便可以做到內外「刮油」，讓你靚住享受夏日。

桑葉歸肺、肝經，功能疏風解熱、清肺潤燥及平肝明目。

桑葉一古老又溫柔的解表藥

桑葉，即桑樹的葉。桑葉在中醫藥用歷史悠久，最佳的桑葉是經霜後採收，叫「霜桑葉」或「冬桑葉」，以葉大而肥、色黃橙者藥效更佳。桑葉味苦、甘，性寒，歸肺、肝經。桑葉為常用的辛涼解表藥之一，可疏風解熱，治療風熱感冒引起的頭痛、喉嚨痛、咳嗽等；又有清肺潤燥的功效；亦可平肝明目，與菊花配搭，清肝熱引起的目赤眼澀、頭痛眩暈。

如何達到「刮油」效果？

古籍《本草衍義》記載，桑葉能「去風明目」，用其煎水洗面、洗頭，有助於改善皮脂分泌過盛的問題。桑葉能清肺瀉胃、涼血燥濕，幫助脾胃恢復正常運化功能，從而減少體內痰濕的生成。當脾胃運化順暢，頭面自然不會過度出油。現代研究也證實，桑葉含有黃酮類、植物甾醇等活性成分，具有抑制皮脂分泌、抗菌、消炎等多重功效。注意，風寒感冒者，脾胃虛寒者，孕婦使用前最好諮詢中醫師。

一杯簡單桑葉茶，既能清熱祛濕，又能健脾化痰，仲可以幫你「飲走」多餘油膩，做個清爽「零油光」美人！

桑葉檸檬飲

材料：桑葉12克，陳皮5克，荷葉3克，生薏米15克，乾或鮮檸檬3片。

做法：將所有材料洗淨，放入全部材料，加1.5公升水大火滾後，轉文火煲20分鐘，鮮品可最後放入。

功效：健脾祛濕，美白去油。