歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

2026年六月星座塔羅運程預測:為你揭示工作、情感與健康的啟...
Fitness & Wellness 牌緣指引

2026年六月星座塔羅運程預測:為你揭示工作、情感與健康的啟...
開市Good Morning

恒指失兩萬六關即獲北水撈底249億
機場二號客運大樓5.27啟用︱公共交通及停車場指南+最新自助...
玩樂旅遊 玩樂假期

機場二號客運大樓5.27啟用︱公共交通及停車場指南+最新自助...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中藥字典｜桑葉疏風清肺潤燥，中醫推薦夏日美白去油茶飲
養生Tips
廿四節氣
湯水食療

中藥字典｜桑葉疏風清肺潤燥，中醫推薦夏日美白去油茶飲

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　踏入小滿，夏熟作物籽粒開始飽滿，氣温炎熱，雨水增多。濕熱之氣愈來愈重，加上進入丙午年主客氣雙火疊加，簡直是「火上加油」。對於一眾女士來講，夏季出油溶妝，油光滿面簡直係人生一大噩夢！原來順住節氣飲杯桑葉茶，正正切合天時，內外「掃走」油光的最佳方法。

 

點解夏天特別易出油？ 

 

　　進入夏季，人體皮脂分泌最為旺盛，再加上天氣熱，大家難免會飲凍飲以降温解熱。然而，凍飲傷脾胃陽氣，脾胃運化功能一差，就會造成「濕困」，造成脾虛濕盛的內在環境，外在症狀上便會出現：面色暗黃、疲倦乏力。所以，要解決出油問題，必須從內到外 「健脾祛濕、疏風清熱」。桑葉便可以做到內外「刮油」，讓你靚住享受夏日。

 

中藥字典｜桑葉疏風清肺潤燥，中醫推薦夏日美白去油茶飲

桑葉歸肺、肝經，功能疏風解熱、清肺潤燥及平肝明目。

 

桑葉一古老又溫柔的解表藥

 

　　桑葉，即桑樹的葉。桑葉在中醫藥用歷史悠久，最佳的桑葉是經霜後採收，叫「霜桑葉」或「冬桑葉」，以葉大而肥、色黃橙者藥效更佳。桑葉味苦、甘，性寒，歸肺、肝經。桑葉為常用的辛涼解表藥之一，可疏風解熱，治療風熱感冒引起的頭痛、喉嚨痛、咳嗽等；又有清肺潤燥的功效；亦可平肝明目，與菊花配搭，清肝熱引起的目赤眼澀、頭痛眩暈。

 

如何達到「刮油」效果？

 

　　古籍《本草衍義》記載，桑葉能「去風明目」，用其煎水洗面、洗頭，有助於改善皮脂分泌過盛的問題。桑葉能清肺瀉胃、涼血燥濕，幫助脾胃恢復正常運化功能，從而減少體內痰濕的生成。當脾胃運化順暢，頭面自然不會過度出油。現代研究也證實，桑葉含有黃酮類、植物甾醇等活性成分，具有抑制皮脂分泌、抗菌、消炎等多重功效。注意，風寒感冒者，脾胃虛寒者，孕婦使用前最好諮詢中醫師。

 

　　一杯簡單桑葉茶，既能清熱祛濕，又能健脾化痰，仲可以幫你「飲走」多餘油膩，做個清爽「零油光」美人！

 

桑葉檸檬飲

 

中藥字典｜桑葉疏風清肺潤燥，中醫推薦夏日美白去油茶飲

 

材料：桑葉12克，陳皮5克，荷葉3克，生薏米15克，乾或鮮檸檬3片。

 

做法：將所有材料洗淨，放入全部材料，加1.5公升水大火滾後，轉文火煲20分鐘，鮮品可最後放入。

 

功效：健脾祛濕，美白去油。

 

Tags:#中醫#養生#食療#湯水#中藥#桑葉#小滿#疏風清熱#桑葉茶#美白去油#濕困#面油#健脾化痰#桑葉檸檬飲#清肺潤燥
Add a comment ...Add a comment ...
清明養生法｜雨水多易濕困疲倦，中醫推介2款食療＋2大穴位疏肝健脾袪濕
更多中醫話文章
清明養生法｜雨水多易濕困疲倦，中醫推介2款食療＋2大穴位疏肝健脾袪濕
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處