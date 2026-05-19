忘記晾衫、懶得襯衫，竟是輕度認知障礙（MCI）先兆？把握黃金期逆轉腦退化＋芳療活腦攻略

筆者踏進生日月份，朋友們在祝福之餘，總愛互相打趣記憶力退步了，期盼「天增歲月人增記憶」，遠離腦退化。其實，萬一面對失智風險，也多會先行經歷「輕度認知障礙」(Mild Cognitive Impairment, MCI)，只要及早察覺，積極調整，仍有機會逆轉並恢復正常。內文有簡單六條問題，有助中年與初老族自救。

無論中年人或者初老，也要留意認知能力有否退化。(圖：Kampus Production，圖中模特兒並非病人)

MCI 是正常老化與認知障礙症之間的過渡階段。雖然記憶與認知能力比同齡人衰退，仍能自理生活起居。若置之不理，情況有機會變差。據醫管局《認知障礙症照顧者錦囊》資料，約有一成至一成半的 MCI 患者，一年內會惡化為認知障礙症。其餘可能維持穩定或回復正常。

由於 MCI 症狀輕微，一般認知障礙問卷難以測出，患者往往錯過黃金逆轉期。等到病情惡化，經檢測確診為腦退化時，即使用藥，也難以回頭。

正常老化與認知障礙症的距離。(圖：醫管局《認知障礙症照顧者錦囊》)

輕度認知障礙問卷 六大問題即測有否中招

有見及此，日本鳥取大學醫學部保健學科教授浦上克哉根據多年臨床經驗，在其著作《難不成是失智症？輕度認知功能障礙仍有機會逆轉》中，歸納出 MCI 患者常見的六類生活行為，並整理成「輕度認知障礙自我檢測問卷」：

1. 總是煮相同的菜，調味也變得有些奇怪。

2. 懶得配合流行趨勢或季節搭配衣服。

3. 一開口就忘了想說甚麼。

4. 洗完衣服後，經常忘記晾起。

5. 覺得掏零錢付款很麻煩，愈來愈常直接拿鈔票結帳。

6. 感興趣的事物愈來愈少，覺得開心的事也愈來愈少。

若上述項目中符合兩項或以上，就有可能患上MCI，建議尋求專業評估。

輕度認知障礙自我檢測問卷。(作者使用GPT-Image-2製圖)

《難不成是失智症？輕度認知功能障礙仍有機會逆轉！》(網上圖片)

記憶衰退 失去生活熱忱

這六條看似尋常的題目，其實反映患者的深層變化，當他們漸漸失去對生活的熱情，情緒變得呆滯，腦部活動也會跟著退步。浦上教授指出，記憶力下降的人做菜時容易忘記調味，或只敢煮最簡單的菜；出門時不再注意天氣或衣著。

至於偶爾忘記自己想說的話、忘記晾衫不用過慮，但若恒常化，就該留意是否是 MCI 的先兆。

電子付款普及後，人們不愛動腦算零錢，未必準確反映腦筋問題，但態度改變的原因，值得深思。若一個人對事物興趣漸失，覺得提不起勁、老了不中用，這往往正是輕度認知退化的心理表現，需加倍留意。

慶幸自己距離這六大警號尚遠。仔細觀察，其實部分症狀與抑鬱徵狀相似，提醒我情緒健康與認知功能息息相關。維持生活熱情與目標，是活腦的根本。

及早察覺 MCI 的重要性，在於這正是大腦能夠透過鍛煉「回春」的黃金期。書中引述日本研究顯示，只要介入得宜，MCI 族群中有 16% 至 41% 可恢復正常，可見早一步行動，腦力仍可保。

一圖讀懂輕度認知障礙及預防方法。(作者使用NotebookLM及Canva製圖）

對身邊事物不感興趣，可能是輕度認知障礙的先兆。(圖：cottonbro studio@Pexels，圖中模特兒並非病人)

嗅覺失靈 精油紓緩

除了上述問卷，浦上教授也提醒一個容易被忽視的警號，就是嗅覺失靈。若家中東西發霉發臭仍無動於衷，就要小心了。他曾經在日本進行大規模的臨床研究，發現認知功能退化者，首先會出現嗅覺毛病，才會出現認知功能障礙。這是因為引發阿茲海默症、異常累積的 β 類澱粉蛋白，最早往往堆積在鼻腔深處，導致嗅覺率先退化。

浦上教授進而建議，使用芳香療法預防認知障礙。白天把自然的樟腦迷迭香精油與檸檬精油滴在吊墜上佩戴，刺激嗅覺；晚上則以純正薰衣草精油與甜橙精油滴在床頭邊旳擴香儀，伴著香氣入眠。

他強調，芳香療法未必能讓病人恢復認知功能，然而研究證實對防止認知退化有幫助。筆者認為，無論是追求氣味之美，還是培養興趣和保持社交，只要對生活維持目標與熱情，讓生命力持續旺盛，就是對腦部健康的最佳保障。

甜橙精油有助入眠。(圖：Luca Nardone@Pexels)

醫管局《認知障礙症照顧者錦囊》