健康飲食｜哈佛研究揭最強抗炎咖啡，搭配4食材消腫抗氧化

新時代女性經常捱夜、壓力大，加上經常吃外賣，導致身體「慢性發炎」，久而久之導致下身肥胖、肌膚暗啞又生暗瘡。哈佛醫學院有研究指出，只要在每天喝的咖啡中加一點變化，加入4種食材沖泡立刻將普通齋啡升級成為「最強抗炎回魂啡」，附上升級配方同樣適合運動和減肥人士！

咖啡養生︱兩大關鍵食材 適合女士行氣活血

據外國健康網站《Eating Well》報道，哈佛醫學院一項研究指出，咖啡本身含有多酚抗氧化劑確實能降低發炎風險，但透過辛香料與優質油脂的協同作用，可以將抗氧化效能發揮到極致，製作出比黑咖啡更進階的「抗炎咖啡」。

抗炎咖啡的核心是「薑黃」和「肉桂」，特別適合經常坐在冷氣房、手腳冰冷的OL們，不僅能溫潤補氣，更能有效抑制對甜食的渴望。

薑黃粉： 含薑黃素抗炎力超強。薑黃素是脂溶性的，必須搭配「油脂」，如紫蘇籽油或牛奶脂肪，以及「黑胡椒」中的胡椒鹼，才能讓身體的吸收率提升。研究顯示，黑胡椒與薑黃一起使用，可以讓薑黃素的吸收運用效率 增加20倍 。

含薑黃素抗炎力超強。薑黃素是脂溶性的，必須搭配「油脂」，如紫蘇籽油或牛奶脂肪，以及「黑胡椒」中的胡椒鹼，才能讓身體的吸收率提升。研究顯示，黑胡椒與薑黃一起使用，可以讓薑黃素的吸收運用效率 。 錫蘭肉桂粉：幫助穩定血糖，延緩碳水化合物在腸道內的吸收，預防飯後血糖大幅波動，進而抑制脂肪囤積。有專家指出，肉桂所含的多酚具有強大的抗氧化作用，可抑制體內各處發生的氧化反應，對於預防心血管疾病、改善胰島素阻抗都有幫助。

最強咖啡配方︱「最強抗炎咖啡」沖泡方法

食材：咖啡粉、 有機薑黃粉、有機錫蘭肉桂粉、少許黑胡椒、有機紫蘇籽油（或草飼牛油） 、牛奶。

、牛奶。 製作步驟：在杯中加入一勺咖啡粉、適量薑黃粉與肉桂粉；滴入少許紫蘇籽油，並撒上關鍵的黑胡椒；倒入七分滿的牛奶，微波加熱約90秒；使用奶泡棒充分攪拌，讓油脂與辛香料乳化，這一步是關鍵，可以提升風味與吸收率。

最強咖啡配方︱升級版「防彈抗炎咖啡」

正在執行低碳飲食或168斷食的人，可以試試升級版的沖泡方法：

食材：手沖黑咖啡250ml、草飼奶油10g、MCT油5ml、生薑粉少許。

製作步驟：將所有材料倒入果汁機高速攪拌約30秒，直到咖啡表面出現細緻的油脂泡沫。

功效：生薑能溫暖胃部並促進血液循環，MCT油則能直接轉化為能量，幫助大腦開機，減少早晨的飢餓感。

咖啡養生︱最佳飲用時間 3類人慎飲

最佳時間： 早晨或隨餐飲用 ，有助於調節整天的血糖穩定與食慾； 運動前飲用 ，咖啡因結合抗炎成分可提升代謝率。雖然有益，但避免攝取過量，一天一杯為宜。

，有助於調節整天的血糖穩定與食慾； ，咖啡因結合抗炎成分可提升代謝率。雖然有益，但避免攝取過量，一天一杯為宜。 注意事項：胃部敏感者不建議空腹飲用；孕婦或哺乳期建議先諮詢醫生；若有服用抗凝血藥物、或患有膽囊、腎病者，也應先諮詢主診醫生。



咖啡養生｜飲咖啡方式錯 患癌率激增4.6倍

肝膽腸胃科醫生錢政弘在《下班經濟學》節目中提到，飲過熱的咖啡、沖好後2分鐘內趁熱飲用、飲得好快及經常燙到的人，都會增加罹患癌症的風險。其中，飲得好快甚至比趁熱飲的傷害更大，如果同時有這些習慣，患上食道癌的風險更會大幅增加4.6倍。

他解釋，飲得快會令咖啡在口腔停留的時間很短，高溫會直接接觸，導致食道受到傷害。相反，即使咖啡很熱，但若慢慢飲用、在口中稍作降溫，到達食道時的溫度也會降低。他提醒，千萬不要忽略食物溫度對食道造成的傷害。

咖啡養生｜7類人愈飲咖啡愈傷身

除了咖啡溫度會傷身外，錢政弘也列出7類人不適合飲用咖啡：

1. 嚴重高血壓人士

有研究指出，飲咖啡15分鐘後，血壓平均上升10mmHg。飲咖啡雖然不會直接引發高血壓，但若本身血壓控制不佳、嚴重高血壓患者，每日飲兩杯咖啡可能增加致死風險。而短暫血壓上升也會令血壓更難控制。

2. 慢性肝病者

咖啡因需經肝臟代謝，肝硬化或肝纖維化患者的代謝速度較慢，因此需注意飲用量。

3. 嚴重腎病者

尤其腎病第3期患者，或已被醫生建議限制磷和鉀攝取者，更應注意咖啡飲用量。由於咖啡屬於高鉀食物，若飲用超過3杯，容易導致鉀離子過高。

4. 長期失眠人士

咖啡因容易令人亢奮。有研究發現，有飲用咖啡習慣的人，睡眠時間平均減少45分鐘，入睡時間也延長9分鐘。由於每個人對咖啡因的耐受度不同，有些人即使早上飲用，仍會影響夜間睡眠，這類人士便不適合飲用。

5. 骨質疏鬆人士

咖啡具有利尿作用，而鈣質會隨尿液排出，因此飲咖啡會增加鈣質流失。建議每日不要飲用超過4杯，以免增加骨質疏鬆風險。

6. 甲狀腺功能亢進者

攝取咖啡因會令心跳加快，甚至引致心律不正，症狀與甲亢相似。因此若本身已有甲狀腺功能亢進，再飲咖啡可能導致心跳過快。

7. 乳房纖維囊腫人士

有研究發現，患有乳房纖維囊腫的女性停止飲用咖啡後，有三分之二患者的囊腫變小或消失。建議患者停止飲用咖啡6個月，並避免進食其他含咖啡因的食物，例如可可、朱古力等。

咖啡養生｜咖啡4種飲法最健康

錢政弘表示，咖啡中對健康有益的成分主要來自多酚，烘焙程度和配料都會影響其中的多酚含量。此外，飲用時間也會令咖啡的保健效果產生變化。他分享以下4種飲法：



1. 輕度烘焙保留更多綠原酸

咖啡中的多酚主要是綠原酸，會在烘焙過程中逐漸消失。因此烘焙時間越長，咖啡的酸味也會越低。輕度至中度烘焙可以保留較多的多酚。

2. 手沖咖啡多酚含量較高

濾掛式咖啡比意式濃縮咖啡含有更多咖啡因，因為咖啡因和多酚都需要時間溶解。雖然意式濃縮咖啡濃度較高，但其咖啡因和多酚含量仍不及慢慢手沖的咖啡。至於即溶咖啡由於經過重新脫水製成，多酚含量更少。

3. 不要加牛奶

有些人不習慣飲黑咖啡，會添加牛奶增添風味。但牛奶中的酪蛋白會與多酚結合，降低多酚含量。若真的不習慣飲咖啡，也可以透過以下方式補充綠原酸：蘋果、梨、藍莓、番茄、茄子

4. 早上飲咖啡

歐洲心臟醫學期刊曾發表一項大規模研究，追蹤約4萬名美國人，並將他們的飲咖啡習慣分為「晨型」和「整天型」。前者在中午12點前飲完咖啡，後者則在一天中不同時間飲用。結果發現，只有「晨型」飲用者能降低死亡率，其中每日飲用2至3杯的人改善最明顯，平均死亡率降低16%，心血管相關死亡率更降低31%。

咖啡養生｜適量飲咖啡益處

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李思賢指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

抗氧化

1杯咖啡抗氧化能力大於5顆蘋果

保護DNA端粒+骨髓中的幹細胞

保持強健和活力+減緩老化



有助減肥

刺激新陳代謝

燃燒有害的白色脂肪



抗炎

減少炎症

降低患上與老化相關的疾病

從而延長壽命+提高健康水平

促進腸道健康

促進健康的腸道菌群

幫助產生短鏈脂肪酸

提升支持腸道健康



防癌

每天至少喝五杯以上可降低患癌機會



提神、增加活力

阻礙睡眠驅力的累積

刺激多巴胺、去甲腎上腺素和血清素等



降低膽固醇

降低低密度膽固醇的數量並改善其品質

與煮咖啡的方式有關

降低患代謝症候群的風險，如糖尿病



資料來源：台灣家醫科醫生 李思齊

不過，咖啡因不宜過量攝取。李思賢建議，喝咖啡前要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

消委會咖啡評測｜消委會49款咖啡產品測試

消委會於2022年第543期《選擇》月刊，檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由$15至$168不等。測試項目包括檢驗丙烯酰胺及除害劑的含量：

丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。

除害劑或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。

消委會從中發現，有47款檢驗出致癌物、有46款檢驗出除害劑。詳細測試結果如下：

消委會咖啡推薦

49款咖啡產品測試結果



咖啡豆

UCC GOLDSPECIAL-Rich Blend(360g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：1433

丙烯酰胺(微克/公斤)：220

除害劑(毫克/公斤)：5

總評：5*



Pacific Coffee Espresso Blend-Our Signature Coffee(250g)

聲稱來源地：美國

咖啡因(毫克/100克)：1328

丙烯酰胺(微克/公斤)：140

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Tesco Espresso Coffee Beans特濃咖啡豆(227g)

聲稱來源地：英國

咖啡因(毫克/100克)：1519

丙烯酰胺(微克/公斤)：130

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Resiprocate KODIAK Organic Whole Bean Coffee-dark (very rich, full bodied and subtly spiced)400g

聲稱來源地：加拿大

咖啡因(毫克/100克)：1228

丙烯酰胺(微克/公斤)：71

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Topvalu SELECT-Brazil Cerrado Area TV SE Specialty Coffee Beans Brazil Cerrado(150g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：1331

丙烯酰胺(微克/公斤)：130

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



小川珈琲店OGAWA COFFEE Coffee shop blend Coffee Beans(180g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：1341

丙烯酰胺(微克/公斤)：220

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



M&S French Style Coffee Beans-Intense Roast (5)-deeply rich, bold & intense(227g)

聲稱來源地：英國

咖啡因(毫克/100克)：1206

丙烯酰胺(微克/公斤)：110

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4*



Cafe Direct Machu Picchu-Peru Whole Bean(No.4)(227g)

聲稱來源地：歐盟

咖啡因(毫克/100克)：1148

丙烯酰胺(微克/公斤)：200

除害劑(毫克/公斤)：4.5

總評：4*



Tostini My African Blend Black Passion Coffee Beans混合烘焙咖啡豆(250)

聲稱來源地：意大利

咖啡因(毫克/100克)：1891

丙烯酰胺(微克/公斤)：170

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4*



illy INTENSO-bold roast(250g)

聲稱來源地：意大利

咖啡因(毫克/100克)：1326

丙烯酰胺(微克/公斤)：140

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：3*



咖啡膠囊

The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules-medium roast(53g/每粒5.3克)

聲稱來源地：澳洲

咖啡因(毫克/100克)：1124

丙烯酰胺(微克/公斤)：/

除害劑(毫克/公斤)：5

總評：5*



Cellini No.10 Espresso Intenso Coffee Capsule(50g/每粒5克)

聲稱來源地：意大利

咖啡因(毫克/100克)：1322

丙烯酰胺(微克/公斤)：110

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Arissto Luna Ground Coffee Capsules(80g/每粒8克)

聲稱來源地：意大利

咖啡因(毫克/100克)：1282

丙烯酰胺(微克/公斤)：54

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Nescafe Dolce Gusto Espresso Intenso Coffee Capsules(義大利特濃咖啡膠囊)96g(每粒6克)

聲稱來源地：越南

咖啡因(毫克/100克)：1957

丙烯酰胺(微克/公斤)：160

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Nespresso Master Origins India Coffee Capsules(55g/每粒5.5克)

聲稱來源地：瑞士

咖啡因(毫克/100克)：1864

丙烯酰胺(微克/公斤)：120

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Starbucks Espresso Roast Coffee Capsules(特濃烘焙咖啡咖啡粉囊)57g(每粒5.7克)

聲稱來源地：瑞士

咖啡因(毫克/100克)：1259

丙烯酰胺(微克/公斤)：100

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Lavazza Espresso Deciso(Intensity 10)50g(每粒5克)

聲稱來源地：意大利

咖啡因(毫克/100克)：1444

丙烯酰胺(微克/公斤)：230

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



Tostini Espresso(Strong Taste Capsule)55g(每粒5.5克)

聲稱來源地：意大利

咖啡因(毫克/100克)：2380

丙烯酰胺(微克/公斤)：53

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4*



illy INTENSO-bold roast(140.7g/每粒6.7克)

聲稱來源地：意大利

咖啡因(毫克/100克)：1291

丙烯酰胺(微克/公斤)：150

除害劑(毫克/公斤)：2

總評：3.5*

咖啡粉

Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10)250g

聲稱來源地：意大利

咖啡因(毫克/100克)：1194

丙烯酰胺(微克/公斤)：220

除害劑(毫克/公斤)：4.5

總評：5*



Robert Timms Italian Espresso Style-extra dark roasted blend ground coffee(200g)

聲稱來源地：澳洲

咖啡因(毫克/100克)：1264

丙烯酰胺(微克/公斤)：160

除害劑(毫克/公斤)：4.5

總評：5*



Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend(400g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：1544

丙烯酰胺(微克/公斤)：210

除害劑(毫克/公斤)：4.5

總評：5*



IKEA Organic dark-roast ground coffee 有機深度烘焙蒸餾咖啡(500g)

聲稱來源地：荷蘭

咖啡因(毫克/100克)：1117

丙烯酰胺(微克/公斤)：100

除害劑(毫克/公斤)：4.5

總評：4.5*



MR & MRS Bean Drip Bag Coffee-100% Arabica Colombia single origin(80g/每包10克)

聲稱來源地：台灣

咖啡因(毫克/100克)：1203

丙烯酰胺(微克/公斤)：110

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



小川珈琲店 Coffee shop blend ground coffee-深煎(180g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：1307

丙烯酰胺(微克/公斤)：240

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



OPAL Coffee Toraja Drip Coffee蘇門答臘滴濾咖啡(50g/每包10克)

聲稱來源地：印尼

咖啡因(毫克/100克)：1330

丙烯酰胺(微克/公斤)：/

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Maxwell House Drip coffee-Blue Mountain麥斯威爾手沖濾掛式咖啡(藍山風味)100g(每包10克)

聲稱來源地：台灣

咖啡因(毫克/100克)：1464

丙烯酰胺(微克/公斤)：110

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



Melitta Italian Gourmet fresh ground coffee-Dark roast 4 (full-bodied & intense taste)5020g

聲稱來源地：德國

咖啡因(毫克/100克)：1146

丙烯酰胺(微克/公斤)：180

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



Kimbo Espresso Italiano Aroma Intenso Ground Coffee(250g)

聲稱來源地：意大利

咖啡因(毫克/100克)：1868

丙烯酰胺(微克/公斤)：190

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



Keycoffee KEY COFFEE FP GRAND TASTE RICH BLEND (330g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：1635

丙烯酰胺(微克/公斤)：240

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



Casino BRAZILIAN COFFEE(250g)

聲稱來源地：法國

咖啡因(毫克/100克)：1279

丙烯酰胺(微克/公斤)：190

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



UCC ROAST MASTER RICH FOR LATTE SAP(180g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：1647

丙烯酰胺(微克/公斤)：200

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*

Segafredo Espresso Casa Roasted ground coffee(250g)

聲稱來源地：/

咖啡因(毫克/100克)：2206

丙烯酰胺(微克/公斤)：220

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



MUJI Organic Coffee Dark Blend(200g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：1202

丙烯酰胺(微克/公斤)：170

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*



Starbucks Personal Drip Coffee Caffe Verona(45g/每包9克)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：1206

丙烯酰胺(微克/公斤)：110

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*

即溶咖啡粉

M&S Food Italian Style Instant Coffee-Dark Roast 4-freeze dried (200g)

聲稱來源地：德國

咖啡因(毫克/100克)：3121

丙烯酰胺(微克/公斤)：670

除害劑(毫克/公斤)：5

總評：5*



AGF MAXIM-freeze dried coffee (80g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：2916

丙烯酰胺(微克/公斤)：550

除害劑(毫克/公斤)：4.5

總評：5*



Keycoffee 深度烘焙混合即沖咖啡 (90g)

聲稱來源地：日本

咖啡因(毫克/100克)：3921

丙烯酰胺(微克/公斤)：470

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Meadows Gold Roast-Freeze dried instant coffee (smooth and rich)182g

聲稱來源地：西班牙

咖啡因(毫克/100克)：3194

丙烯酰胺(微克/公斤)：600

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee (175g)

聲稱來源地：韓國

咖啡因(毫克/100克)：3134

丙烯酰胺(微克/公斤)：790

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Moccona Classic Freeze Dried Instant Coffee dark roast 8 (200g)

聲稱來源地：荷蘭

咖啡因(毫克/100克)：3536

丙烯酰胺(微克/公斤)：520

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Select Instant Coffee-Classic (Medium dark roast)佳之選即溶咖啡 (中度烘焙)200g

聲稱來源地：越南

咖啡因(毫克/100克)：4316

丙烯酰胺(微克/公斤)：580

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4.5*



Nescafe Gold Blend-Espresso (100g)

聲稱來源地：法國

咖啡因(毫克/100克)：2188

丙烯酰胺(微克/公斤)：50

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4.5*

UCC Sumiyaki Instant Coffee 炭燒即溶咖啡(100g)

聲稱來源地：台洌

咖啡因(毫克/100克)：3172

丙烯酰胺(微克/公斤)：160

除害劑(毫克/公斤)：3

總評：4*

TNI King Coffee Espresso instant coffee - medium dark roast (MD)37.5g (每包2.5克)

聲稱來源地：越南

咖啡因(毫克/100克)：3637

丙烯酰胺(微克/公斤)：390

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4*

Tesco Gold - Rich & smooth freeze dried instant coffee (roasted for deep flavour) 200g

聲稱來源地：德國

咖啡因(毫克/100克)：3455

丙烯酰胺(微克/公斤)：680

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4*

Davidoff Type Espresso 57 intense instant Coffee(100g)

聲稱來源地：哥倫比亞共和國

咖啡因(毫克/100克)：2258

丙烯酰胺(微克/公斤)：480

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：4*

Tchibo Gold Selection -rich & intense (200g)

聲稱來源地：卮瓜多共和國

咖啡因(毫克/100克)：3838

丙烯酰胺(微克/公斤)：5200

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：3.5*

UG7 Instant coffee (100%pure soluble)30g(每包2克)

聲稱來源地：越南

咖啡因(毫克/100克)：3832

丙烯酰胺(微克/公斤)：460

除害劑(毫克/公斤)：3.5

總評：3.5*

消委會咖啡評測｜7款5星安全咖啡推薦

不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考以下安全名單：

產品名稱：The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast (53(每粒5.3克))

聲稱來源地：澳洲

大約售價：$68

總評：5*

產品名稱：UCC GOLDSPECIAL - Rich Blend (360克)

聲稱來源地：日本

大約售價：$89

總評：5*

產品名稱：Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee (200克)

聲稱來源地：澳洲

大約售價：$77

總評：5*

產品名稱：Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arbica (intensity 5/10)(250克)

聲稱來源地：意大利

大約售價：$96.9

總評：5*

產品名稱： Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend (400克)

聲稱來源地：日本

大約售價：$34

總評：5*

產品名稱：AGF MAXIM - freeze dried coffee (80克)

聲稱來源地：日本

大約售價：$41

總評：5*

產品名稱：M & S Food italian Style instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried (200克)

聲稱來源地：德國

大約售價：$138

總評：5*

資料來源：消委會

水中銀咖啡評測｜水中銀檢測10款無毒即溶咖啡

水中銀(國際)生物科技有限公司（下稱：水中銀）曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍。只有10款通過無毒測試，推介名單如下：

雀巢咖啡NESCADE 1+2 原味即溶咖啡飲品

產地：瑞士

產品規格：20x15克

官網售價:$32.9

麥斯威爾Maxwell House 特濃三合一即溶咖啡

產地：美國

產品規格：22x13克

惠康售價:$49

麥斯威爾Maxwell House 原味三合一即溶咖啡

產地：美國

產品規格：20x13克

惠康售價:$43

麥斯威爾Maxwell House 拿鐵三合一即溶咖啡

產地：日本

產品規格：25x14克

HKTVMall售價:$76@2

麥斯威爾Maxwell House 三合一速溶咖啡飲品朱古力味摩卡

產地：美國

產品規格：25x14克

淘寶售價:¥14.9

*此商品僅於淘寶有售

壩羅喜多美HICOMI 一級特濃怡保白咖啡

產地：馬來西亞

產品規格：400克

HKTVMall售價:$82@2

UCC 即溶咖啡NO.114

產地：日本

HKTVMall售價:$43

澤合Chek Hup 怡保二合一即溶白咖啡

產地：馬來西亞

產品規格：240克

惠度售價:$33

GRANDOS 三合一速溶咖啡(咖啡飲品)

產地：德國

產品規格：180克

淘寶售價:$39.9

*此商品僅於淘寶有售

AGF Blendy Stick 牛奶速溶咖啡固體飲料

產地：日本

產品規格：27x54克

HKTVMall售價:$44

資料來源：水中銀