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健康飲食｜哈佛研究揭最強抗炎咖啡，搭配4食材消腫抗氧化
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健康飲食｜哈佛研究揭最強抗炎咖啡，搭配4食材消腫抗氧化

健康解「迷」
健康解「迷」

　　新時代女性經常捱夜、壓力大，加上經常吃外賣，導致身體「慢性發炎」，久而久之導致下身肥胖、肌膚暗啞又生暗瘡。哈佛醫學院有研究指出，只要在每天喝的咖啡中加一點變化，加入4種食材沖泡立刻將普通齋啡升級成為「最強抗炎回魂啡」，附上升級配方同樣適合運動和減肥人士！

 

咖啡養生︱兩大關鍵食材 適合女士行氣活血

 

　　據外國健康網站《Eating Well》報道，哈佛醫學院一項研究指出，咖啡本身含有多酚抗氧化劑確實能降低發炎風險，但透過辛香料與優質油脂的協同作用，可以將抗氧化效能發揮到極致，製作出比黑咖啡更進階的「抗炎咖啡」。

 

　　抗炎咖啡的核心是「薑黃」和「肉桂」，特別適合經常坐在冷氣房、手腳冰冷的OL們，不僅能溫潤補氣，更能有效抑制對甜食的渴望。

 

  • 薑黃粉：含薑黃素抗炎力超強。薑黃素是脂溶性的，必須搭配「油脂」，如紫蘇籽油或牛奶脂肪，以及「黑胡椒」中的胡椒鹼，才能讓身體的吸收率提升。研究顯示，黑胡椒與薑黃一起使用，可以讓薑黃素的吸收運用效率增加20倍
  • 錫蘭肉桂粉：幫助穩定血糖，延緩碳水化合物在腸道內的吸收，預防飯後血糖大幅波動，進而抑制脂肪囤積。有專家指出，肉桂所含的多酚具有強大的抗氧化作用，可抑制體內各處發生的氧化反應，對於預防心血管疾病、改善胰島素阻抗都有幫助。

 

最強咖啡配方︱「最強抗炎咖啡」沖泡方法

 

  • 食材：咖啡粉、有機薑黃粉、有機錫蘭肉桂粉、少許黑胡椒、有機紫蘇籽油（或草飼牛油）、牛奶。
  • 製作步驟：在杯中加入一勺咖啡粉、適量薑黃粉與肉桂粉；滴入少許紫蘇籽油，並撒上關鍵的黑胡椒；倒入七分滿的牛奶，微波加熱約90秒；使用奶泡棒充分攪拌，讓油脂與辛香料乳化，這一步是關鍵，可以提升風味與吸收率。

 

最強咖啡配方︱升級版「防彈抗炎咖啡」

 

　　正在執行低碳飲食或168斷食的人，可以試試升級版的沖泡方法：

 

  • 食材：手沖黑咖啡250ml、草飼奶油10g、MCT油5ml、生薑粉少許。
  • 製作步驟：將所有材料倒入果汁機高速攪拌約30秒，直到咖啡表面出現細緻的油脂泡沫。
  • 功效：生薑能溫暖胃部並促進血液循環，MCT油則能直接轉化為能量，幫助大腦開機，減少早晨的飢餓感。

 

咖啡養生︱最佳飲用時間 3類人慎飲

 

  • 最佳時間：早晨或隨餐飲用，有助於調節整天的血糖穩定與食慾；運動前飲用，咖啡因結合抗炎成分可提升代謝率。雖然有益，但避免攝取過量，一天一杯為宜。
  • 注意事項：胃部敏感者不建議空腹飲用；孕婦或哺乳期建議先諮詢醫生；若有服用抗凝血藥物、或患有膽囊、腎病者，也應先諮詢主診醫生。
     

咖啡養生｜飲咖啡方式錯 患癌率激增4.6倍

 

　　肝膽腸胃科醫生錢政弘在《下班經濟學》節目中提到，飲過熱的咖啡、沖好後2分鐘內趁熱飲用、飲得好快及經常燙到的人，都會增加罹患癌症的風險。其中，飲得好快甚至比趁熱飲的傷害更大，如果同時有這些習慣，患上食道癌的風險更會大幅增加4.6倍。

 

　　他解釋，飲得快會令咖啡在口腔停留的時間很短，高溫會直接接觸，導致食道受到傷害。相反，即使咖啡很熱，但若慢慢飲用、在口中稍作降溫，到達食道時的溫度也會降低。他提醒，千萬不要忽略食物溫度對食道造成的傷害。

 

咖啡養生｜7類人愈飲咖啡愈傷身

 

　　除了咖啡溫度會傷身外，錢政弘也列出7類人不適合飲用咖啡：

 

1. 嚴重高血壓人士

有研究指出，飲咖啡15分鐘後，血壓平均上升10mmHg。飲咖啡雖然不會直接引發高血壓，但若本身血壓控制不佳、嚴重高血壓患者，每日飲兩杯咖啡可能增加致死風險。而短暫血壓上升也會令血壓更難控制。

2. 慢性肝病者

咖啡因需經肝臟代謝，肝硬化或肝纖維化患者的代謝速度較慢，因此需注意飲用量。

3. 嚴重腎病者

尤其腎病第3期患者，或已被醫生建議限制磷和鉀攝取者，更應注意咖啡飲用量。由於咖啡屬於高鉀食物，若飲用超過3杯，容易導致鉀離子過高。

4. 長期失眠人士

咖啡因容易令人亢奮。有研究發現，有飲用咖啡習慣的人，睡眠時間平均減少45分鐘，入睡時間也延長9分鐘。由於每個人對咖啡因的耐受度不同，有些人即使早上飲用，仍會影響夜間睡眠，這類人士便不適合飲用。

5. 骨質疏鬆人士

咖啡具有利尿作用，而鈣質會隨尿液排出，因此飲咖啡會增加鈣質流失。建議每日不要飲用超過4杯，以免增加骨質疏鬆風險。

6. 甲狀腺功能亢進者

攝取咖啡因會令心跳加快，甚至引致心律不正，症狀與甲亢相似。因此若本身已有甲狀腺功能亢進，再飲咖啡可能導致心跳過快。

7. 乳房纖維囊腫人士

有研究發現，患有乳房纖維囊腫的女性停止飲用咖啡後，有三分之二患者的囊腫變小或消失。建議患者停止飲用咖啡6個月，並避免進食其他含咖啡因的食物，例如可可、朱古力等。

 

咖啡養生｜咖啡4種飲法最健康

 

　　錢政弘表示，咖啡中對健康有益的成分主要來自多酚，烘焙程度和配料都會影響其中的多酚含量。此外，飲用時間也會令咖啡的保健效果產生變化。他分享以下4種飲法：

 
1. 輕度烘焙保留更多綠原酸

咖啡中的多酚主要是綠原酸，會在烘焙過程中逐漸消失。因此烘焙時間越長，咖啡的酸味也會越低。輕度至中度烘焙可以保留較多的多酚。

2. 手沖咖啡多酚含量較高

濾掛式咖啡比意式濃縮咖啡含有更多咖啡因，因為咖啡因和多酚都需要時間溶解。雖然意式濃縮咖啡濃度較高，但其咖啡因和多酚含量仍不及慢慢手沖的咖啡。至於即溶咖啡由於經過重新脫水製成，多酚含量更少。

3. 不要加牛奶

有些人不習慣飲黑咖啡，會添加牛奶增添風味。但牛奶中的酪蛋白會與多酚結合，降低多酚含量。若真的不習慣飲咖啡，也可以透過以下方式補充綠原酸：蘋果、梨、藍莓、番茄、茄子

4. 早上飲咖啡

歐洲心臟醫學期刊曾發表一項大規模研究，追蹤約4萬名美國人，並將他們的飲咖啡習慣分為「晨型」和「整天型」。前者在中午12點前飲完咖啡，後者則在一天中不同時間飲用。結果發現，只有「晨型」飲用者能降低死亡率，其中每日飲用2至3杯的人改善最明顯，平均死亡率降低16%，心血管相關死亡率更降低31%。

 

咖啡養生｜適量飲咖啡益處

 

　　台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李思賢指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

 

抗氧化

  • 1杯咖啡抗氧化能力大於5顆蘋果
  • 保護DNA端粒+骨髓中的幹細胞
  • 保持強健和活力+減緩老化
     

有助減肥

  • 刺激新陳代謝
  • 燃燒有害的白色脂肪
     

抗炎

  • 減少炎症
  • 降低患上與老化相關的疾病
  • 從而延長壽命+提高健康水平

 

促進腸道健康

  • 促進健康的腸道菌群
  • 幫助產生短鏈脂肪酸
  • 提升支持腸道健康
     

防癌

  • 每天至少喝五杯以上可降低患癌機會
     

提神、增加活力

  • 阻礙睡眠驅力的累積
  • 刺激多巴胺、去甲腎上腺素和血清素等
     

降低膽固醇

  • 降低低密度膽固醇的數量並改善其品質
  • 與煮咖啡的方式有關
  • 降低患代謝症候群的風險，如糖尿病
     

資料來源：台灣家醫科醫生 李思齊

 

　　不過，咖啡因不宜過量攝取。李思賢建議，喝咖啡前要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

 

消委會咖啡評測｜消委會49款咖啡產品測試

 

　　消委會於2022年第543期《選擇》月刊，檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由$15至$168不等。測試項目包括檢驗丙烯酰胺及除害劑的含量：

 

  • 丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。
  • 除害劑或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。

 

　　消委會從中發現，有47款檢驗出致癌物、有46款檢驗出除害劑。詳細測試結果如下

 

消委會咖啡推薦
49款咖啡產品測試結果
 
咖啡豆

UCC GOLDSPECIAL-Rich Blend(360g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：1433
丙烯酰胺(微克/公斤)：220
除害劑(毫克/公斤)：5
總評：5*
 
Pacific Coffee Espresso Blend-Our Signature Coffee(250g)
聲稱來源地：美國
咖啡因(毫克/100克)：1328
丙烯酰胺(微克/公斤)：140
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Tesco Espresso Coffee Beans特濃咖啡豆(227g)
聲稱來源地：英國
咖啡因(毫克/100克)：1519
丙烯酰胺(微克/公斤)：130
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Resiprocate KODIAK Organic Whole Bean Coffee-dark (very rich, full bodied and subtly spiced)400g
聲稱來源地：加拿大
咖啡因(毫克/100克)：1228
丙烯酰胺(微克/公斤)：71
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Topvalu SELECT-Brazil Cerrado Area TV SE Specialty Coffee Beans Brazil Cerrado(150g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：1331
丙烯酰胺(微克/公斤)：130
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
小川珈琲店OGAWA COFFEE Coffee shop blend Coffee Beans(180g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：1341
丙烯酰胺(微克/公斤)：220
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
M&S French Style Coffee Beans-Intense Roast (5)-deeply rich, bold & intense(227g)
聲稱來源地：英國
咖啡因(毫克/100克)：1206
丙烯酰胺(微克/公斤)：110
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4*
 
Cafe Direct Machu Picchu-Peru Whole Bean(No.4)(227g)
聲稱來源地：歐盟
咖啡因(毫克/100克)：1148
丙烯酰胺(微克/公斤)：200
除害劑(毫克/公斤)：4.5
總評：4*
 
Tostini My African Blend Black Passion Coffee Beans混合烘焙咖啡豆(250)
聲稱來源地：意大利
咖啡因(毫克/100克)：1891
丙烯酰胺(微克/公斤)：170
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4*
 
illy INTENSO-bold roast(250g)
聲稱來源地：意大利
咖啡因(毫克/100克)：1326
丙烯酰胺(微克/公斤)：140
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：3*
 
咖啡膠囊

The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules-medium roast(53g/每粒5.3克)
聲稱來源地：澳洲
咖啡因(毫克/100克)：1124
丙烯酰胺(微克/公斤)：/
除害劑(毫克/公斤)：5
總評：5*
 
Cellini No.10 Espresso Intenso Coffee Capsule(50g/每粒5克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因(毫克/100克)：1322
丙烯酰胺(微克/公斤)：110
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Arissto Luna Ground Coffee Capsules(80g/每粒8克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因(毫克/100克)：1282
丙烯酰胺(微克/公斤)：54
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Nescafe Dolce Gusto Espresso Intenso Coffee Capsules(義大利特濃咖啡膠囊)96g(每粒6克)
聲稱來源地：越南
咖啡因(毫克/100克)：1957
丙烯酰胺(微克/公斤)：160
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Nespresso Master Origins India Coffee Capsules(55g/每粒5.5克)
聲稱來源地：瑞士
咖啡因(毫克/100克)：1864
丙烯酰胺(微克/公斤)：120
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Starbucks Espresso Roast Coffee Capsules(特濃烘焙咖啡咖啡粉囊)57g(每粒5.7克)
聲稱來源地：瑞士
咖啡因(毫克/100克)：1259
丙烯酰胺(微克/公斤)：100
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Lavazza Espresso Deciso(Intensity 10)50g(每粒5克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因(毫克/100克)：1444
丙烯酰胺(微克/公斤)：230
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
Tostini Espresso(Strong Taste Capsule)55g(每粒5.5克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因(毫克/100克)：2380
丙烯酰胺(微克/公斤)：53
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4*
 
illy INTENSO-bold roast(140.7g/每粒6.7克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因(毫克/100克)：1291
丙烯酰胺(微克/公斤)：150
除害劑(毫克/公斤)：2
總評：3.5*

咖啡粉

Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10)250g
聲稱來源地：意大利
咖啡因(毫克/100克)：1194
丙烯酰胺(微克/公斤)：220
除害劑(毫克/公斤)：4.5
總評：5*
 
Robert Timms Italian Espresso Style-extra dark roasted blend ground coffee(200g)
聲稱來源地：澳洲
咖啡因(毫克/100克)：1264
丙烯酰胺(微克/公斤)：160
除害劑(毫克/公斤)：4.5
總評：5*
 
Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend(400g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：1544
丙烯酰胺(微克/公斤)：210
除害劑(毫克/公斤)：4.5
總評：5*
 
IKEA Organic dark-roast ground coffee 有機深度烘焙蒸餾咖啡(500g)
聲稱來源地：荷蘭
咖啡因(毫克/100克)：1117
丙烯酰胺(微克/公斤)：100
除害劑(毫克/公斤)：4.5
總評：4.5*
 
MR & MRS Bean Drip Bag Coffee-100% Arabica Colombia single origin(80g/每包10克)
聲稱來源地：台灣
咖啡因(毫克/100克)：1203
丙烯酰胺(微克/公斤)：110
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
小川珈琲店 Coffee shop blend ground coffee-深煎(180g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：1307
丙烯酰胺(微克/公斤)：240
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
OPAL Coffee Toraja Drip Coffee蘇門答臘滴濾咖啡(50g/每包10克)
聲稱來源地：印尼
咖啡因(毫克/100克)：1330
丙烯酰胺(微克/公斤)：/
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Maxwell House Drip coffee-Blue Mountain麥斯威爾手沖濾掛式咖啡(藍山風味)100g(每包10克)
聲稱來源地：台灣
咖啡因(毫克/100克)：1464
丙烯酰胺(微克/公斤)：110
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
Melitta Italian Gourmet fresh ground coffee-Dark roast 4 (full-bodied & intense taste)5020g
聲稱來源地：德國
咖啡因(毫克/100克)：1146
丙烯酰胺(微克/公斤)：180
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
Kimbo Espresso Italiano Aroma Intenso Ground Coffee(250g)
聲稱來源地：意大利
咖啡因(毫克/100克)：1868
丙烯酰胺(微克/公斤)：190
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
Keycoffee KEY COFFEE FP GRAND TASTE RICH BLEND (330g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：1635
丙烯酰胺(微克/公斤)：240
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
Casino BRAZILIAN COFFEE(250g)
聲稱來源地：法國
咖啡因(毫克/100克)：1279
丙烯酰胺(微克/公斤)：190
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
UCC ROAST MASTER RICH FOR LATTE SAP(180g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：1647
丙烯酰胺(微克/公斤)：200
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*

Segafredo Espresso Casa Roasted ground coffee(250g)
聲稱來源地：/
咖啡因(毫克/100克)：2206
丙烯酰胺(微克/公斤)：220
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
MUJI Organic Coffee Dark Blend(200g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：1202
丙烯酰胺(微克/公斤)：170
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*
 
Starbucks Personal Drip Coffee Caffe Verona(45g/每包9克)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：1206
丙烯酰胺(微克/公斤)：110
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*

即溶咖啡粉

M&S Food Italian Style Instant Coffee-Dark Roast 4-freeze dried (200g)
聲稱來源地：德國
咖啡因(毫克/100克)：3121
丙烯酰胺(微克/公斤)：670
除害劑(毫克/公斤)：5
總評：5*
 
AGF MAXIM-freeze dried coffee (80g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：2916
丙烯酰胺(微克/公斤)：550
除害劑(毫克/公斤)：4.5
總評：5*
 
Keycoffee 深度烘焙混合即沖咖啡 (90g)
聲稱來源地：日本
咖啡因(毫克/100克)：3921
丙烯酰胺(微克/公斤)：470
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Meadows Gold Roast-Freeze dried instant coffee (smooth and rich)182g
聲稱來源地：西班牙
咖啡因(毫克/100克)：3194
丙烯酰胺(微克/公斤)：600
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee (175g)
聲稱來源地：韓國
咖啡因(毫克/100克)：3134
丙烯酰胺(微克/公斤)：790
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Moccona Classic Freeze Dried Instant Coffee dark roast 8 (200g)
聲稱來源地：荷蘭
咖啡因(毫克/100克)：3536
丙烯酰胺(微克/公斤)：520
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Select Instant Coffee-Classic (Medium dark roast)佳之選即溶咖啡 (中度烘焙)200g
聲稱來源地：越南
咖啡因(毫克/100克)：4316
丙烯酰胺(微克/公斤)：580
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4.5*
 
Nescafe Gold Blend-Espresso (100g)
聲稱來源地：法國
咖啡因(毫克/100克)：2188
丙烯酰胺(微克/公斤)：50
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4.5*

UCC Sumiyaki Instant Coffee 炭燒即溶咖啡(100g)
聲稱來源地：台洌
咖啡因(毫克/100克)：3172
丙烯酰胺(微克/公斤)：160
除害劑(毫克/公斤)：3
總評：4*

TNI King Coffee Espresso instant coffee - medium dark roast (MD)37.5g (每包2.5克)
聲稱來源地：越南
咖啡因(毫克/100克)：3637
丙烯酰胺(微克/公斤)：390
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4*

Tesco Gold - Rich & smooth freeze dried instant coffee (roasted for deep flavour) 200g
聲稱來源地：德國
咖啡因(毫克/100克)：3455
丙烯酰胺(微克/公斤)：680
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4*

Davidoff Type Espresso 57 intense instant Coffee(100g)
聲稱來源地：哥倫比亞共和國
咖啡因(毫克/100克)：2258
丙烯酰胺(微克/公斤)：480
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：4*

Tchibo Gold Selection -rich & intense (200g)
聲稱來源地：卮瓜多共和國
咖啡因(毫克/100克)：3838
丙烯酰胺(微克/公斤)：5200
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：3.5*

UG7 Instant coffee (100%pure soluble)30g(每包2克)
聲稱來源地：越南
咖啡因(毫克/100克)：3832
丙烯酰胺(微克/公斤)：460
除害劑(毫克/公斤)：3.5
總評：3.5*

 

消委會咖啡評測｜7款5星安全咖啡推薦

 

　　不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考以下安全名單：

 

產品名稱：The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast (53(每粒5.3克))
聲稱來源地：澳洲
大約售價：$68
總評：5*

產品名稱：UCC GOLDSPECIAL - Rich Blend (360克)
聲稱來源地：日本
大約售價：$89
總評：5*

產品名稱：Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee (200克)
聲稱來源地：澳洲
大約售價：$77
總評：5*

產品名稱：Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arbica (intensity 5/10)(250克)
聲稱來源地：意大利
大約售價：$96.9
總評：5*

產品名稱： Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend (400克)
聲稱來源地：日本
大約售價：$34
總評：5*

產品名稱：AGF MAXIM - freeze dried coffee (80克)
聲稱來源地：日本
大約售價：$41
總評：5*

產品名稱：M & S Food italian Style instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried (200克)
聲稱來源地：德國
大約售價：$138
總評：5*

資料來源：消委會

 

水中銀咖啡評測｜水中銀檢測10款無毒即溶咖啡

 

  水中銀(國際)生物科技有限公司（下稱：水中銀）曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍。只有10款通過無毒測試，推介名單如下：

 

雀巢咖啡NESCADE 1+2 原味即溶咖啡飲品
產地：瑞士
產品規格：20x15克
官網售價:$32.9

麥斯威爾Maxwell House 特濃三合一即溶咖啡
產地：美國
產品規格：22x13克
惠康售價:$49

麥斯威爾Maxwell House 原味三合一即溶咖啡
產地：美國
產品規格：20x13克
惠康售價:$43

麥斯威爾Maxwell House 拿鐵三合一即溶咖啡
產地：日本
產品規格：25x14克
HKTVMall售價:$76@2

麥斯威爾Maxwell House 三合一速溶咖啡飲品朱古力味摩卡
產地：美國
產品規格：25x14克
淘寶售價:¥14.9
*此商品僅於淘寶有售

壩羅喜多美HICOMI 一級特濃怡保白咖啡
產地：馬來西亞
產品規格：400克
HKTVMall售價:$82@2

UCC 即溶咖啡NO.114
產地：日本
HKTVMall售價:$43

澤合Chek Hup 怡保二合一即溶白咖啡
產地：馬來西亞
產品規格：240克
惠度售價:$33

GRANDOS 三合一速溶咖啡(咖啡飲品)
產地：德國
產品規格：180克
淘寶售價:$39.9
*此商品僅於淘寶有售

AGF Blendy Stick 牛奶速溶咖啡固體飲料
產地：日本
產品規格：27x54克
HKTVMall售價:$44

資料來源：水中銀

 

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