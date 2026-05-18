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小滿養生｜濕熱天氣易疲倦 寒底熱底祛濕大不同，推薦2款養生湯
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小滿養生｜濕熱天氣易疲倦 寒底熱底祛濕大不同，推薦2款養生湯

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　五月中期，過了「立夏」就是「小滿」。「小滿」這名字很美，像一杯八分滿的茶，未至溢瀉，卻已蘊藏着夏的濃意。之前的「立夏」，可以說是夏季的序幕，那時陽氣剛冒升，養生重點在於要護心，不讓心臟太操勞、太火盛。

 

　　但到了「小滿」，情況就不同了。「小滿」名字看似從容，實際上天氣又熱又濕，像走進一間剛剛用熱水洗完澡卻沒開抽濕機的浴室。此時養生重心應從立夏的「心」轉向小滿的「脾」。中醫認為「脾怕濕」，當外界濕氣太重，脾臟這個「物流中心」便會塞車。症狀很實在：頭腦昏沉、早上起不來、起來又覺得攰、四肢沉重、大便總覺得排不乾淨、舌苔像鋪了一層芝士等。所以，立夏要養心，但小滿就要健脾祛濕了。

 

　　但坊間的袪濕茶，往往比較適宜熱底人士。其實寒底與熱底要祛濕，是兩套完全不同的劇本。

 

　　先説熱底人：平日怕熱、口乾、易喉嚨痛生痱滋、小便偏黃。這類人體內像長年開着暖爐，當濕氣加入，便成為「濕熱」，當夏天一到，就會容易面油多、口氣重、大便黏馬桶而且臭、女性帶下黃稠。對熱底人士，治療方向是清熱利濕，拔罐也適合，把皮下的濕熱毒拉出來。

 

　　但寒底人士則大不同：這類朋友怕冷怕風吹，夏天在冷氣房也要披圍巾，手腳長期冰凍，容易肚痛肚瀉。他們體內的陽氣本來就不足，像一台火力微弱的爐頭。當小滿的濕氣滲進來，濕和寒結成「寒濕」，容易把僅餘的火力也熄滅。寒濕表現為：頭重重、腰痠背痛、大便稀爛但沒有臭味、女性白帶清稀。所以寒濕人士，不能用清熱藥（體內的熱力已不夠，還要清？！），反而要溫陽——就像替爐頭加火，把水燒乾。剛才講過，熱底人可以拔罐，但寒底人士則不能經常拔罐，艾灸才適合。一年四季經常灸肚臍下的關元穴，可讓身體自己暖起來。若然艾灸不方便或嫌大煙，可用艾灸貼。

 

　　若情況不嚴重，「小滿」節氣可在家中DIY調理：

 

(一)熱底人士袪濕——荷葉薏米綠豆水

 

　　乾荷葉一角、生薏米20克、綠豆20克、甘草2片。荷葉、生薏米和綠豆有清利濕熱、降濁解毒之用。煮水代茶，連飲三、四天可見減輕濕熱症狀。若有孕婦，要剔除薏米。

 

(二) 寒底人士袪濕——砂仁陳皮瘦肉湯

 

　　砂仁（後下）3克、陳皮1瓣（若用10年以上的優質陳皮， 那就不用刮囊，用水浸軟半小時便可）、生薑3片、瘦肉適量。（1）砂仁化濕開胃、溫脾止瀉、行氣健脾，砂仁對胃酸倒流也有幫助；（2） 十年以上的優質陳皮，能理氣健脾、和胃化濕；而（3）生薑則有散寒之效。陳皮瘦肉煲一小時，關火前十分鐘下砂仁，可用適量的鹽調味。此湯水寒底人士可每周兩次飲用，暖胃兼祛寒濕。

 

　　所以說，祛濕沒有一條方走天下。關鍵是， 不同體質有不同需要。寒底人士祛濕忌用綠豆、金銀花等寒涼之物；熱底人士則忌用砂仁、乾薑等溫燥材料。「小滿」之後便是「芒種」了，濕熱只會更重。所以要趁「小滿」時期，積極祛濕，但請別盲目跟風，先搞清楚自己的「底子」，才能把這一身濕氣，溫柔而有效地送走。

Tags:#夏季養生#養生#小滿#寒底#熱底#祛濕#健脾#荷葉薏米綠豆水#砂仁陳皮瘦肉湯#湯水#食療
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