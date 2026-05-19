電器安全｜冷氣機停用半年直接開，32歲男感染退伍軍人症險死

隨着本港氣溫持續攀升，又是時候準備出動冷氣機，但若冷氣機長期閒置後未經徹底清潔便直接啟用，隨時有奪命危機。近日有醫生分享一宗嚴重病例，內地一名32歲男子因直接開啟已閒置半年的冷氣機，結果感染俗稱「退伍軍人症」的嗜肺退伍軍人桿菌肺炎，左肺大面積感染，一度性命垂危。醫生警告，市民普遍以為單靠清洗隔塵網便足夠，其實冷氣機內部零件才是病菌的真正溫床！

洗冷氣機｜誤當感冒延誤治療 病情急轉直下

據內媒報道，武漢市第三醫院呼吸與危重症醫學科副主任鮑敏近日分享病例指，武漢一名32歲張姓男子，早前因天氣轉熱，在未有清洗的情況下，直接開啟了閒置半年的冷氣機。豈料在連續吹了3天冷氣後，張男開始出現高燒、肌肉痠痛及乾咳等症狀。他起初誤以為自己只是患上普通感冒，惟自行服藥後病情並未好轉，反而愈趨嚴重，隨後更出現胸悶及呼吸困難。

張男其後前往武漢市第三醫院求醫，經胸部CT掃描檢查後，醫生發現其左肺已出現大面積感染，最終證實確診「嗜肺退伍軍人桿菌肺炎」（退伍軍人症）。由於病情嚴重，事主隨即被安排接受針對性治療，最終才脫離危險期。

洗冷氣機｜專家拆解清潔謬誤：內部零件屬細菌重災區

鮑敏指出，冷氣機在秋冬季閒置期間，其內部的隔塵網、蒸發器及接水盤等零件，容易積聚大量灰塵與皮屑，加上環境潮濕，極易滋生退伍軍人桿菌、霉菌及金黃葡萄球菌等致命病菌。當冷氣機啟動時，這些肉眼看不見的細菌便會隨氣流擴散到室內，被人體吸入後直接侵襲呼吸道和肺部。

鮑敏強調，密閉的冷氣房會加劇污染，細菌濃度不斷累積，對老人、兒童、孕婦及免疫力低下人群威脅更大，其中退伍軍人病最為兇險，早期症狀與流感相似，容易被誤診，病情進展極快，嚴重時可引發呼吸衰竭、多器官衰竭。

鮑敏提醒，不少市民在清潔冷氣時存在常見謬誤：

很多市民誤以為只清洗隔塵網就足夠，但其實蒸發器、風輪等內部部件才是細菌重災區，僅清洗濾網無法徹底清除致病菌。

洗冷氣機｜夏季使用冷氣4大建議

針對夏季使用冷氣機，以下是4大衛生與安全建議：