何超蕸追思會｜何超儀澄清胞姊死因非乳癌，突然離世全家震撼

已故賭王何鴻燊二房女兒何超蕸上月（4月12日）因病離世，享年58歲。追思會於5月17日在香港君悅酒店舉行，何家四房成員罕有全體現身送別至親。腳傷未癒的何超儀在丈夫陳子聰陪同下撐拐杖到場，受訪時首度公開澄清胞姊的真正死因，推翻外界盛傳的「乳癌」說法。

何超蕸追思會｜澄清胞姊死因非乳癌

何超儀接受傳媒訪問時神色哀傷，坦言三家姐的離世「非常之突然」，全家人至今仍感到十分震撼，難以理解為何會發生。對於外界一直指何超蕸死於乳癌，她首度作出明確澄清：

佢周身都有癌，剩係個乳無癌。

何超儀透露，自己有見到姊姊最後一面，但當時何超蕸已無法說話，未有留下任何遺願。至於患病時間長短等細節，她表示不便多言，需交由大家姐何超瓊決定是否公開。

賭王四房公子何猷君發文悼念家姐。（IG圖片）

何超蕸追思會｜憶姐妹美國留學時光：家姐從不怪我無書讀

談及與三家姐的昔日點滴，何超儀憶述中學時期經常被學校處罰，甚至「搞到就嚟冇書讀」，她便會借故飛往洛杉磯投靠正在讀大學的何超蕸：「佢會對我好好，帶我周圍去旅遊同請我食嘢，一啲都唔會怪責我，或者點樣懲罰我。」

何超儀形容三家姐是一個「layback、chill、快樂且心思極為細密」的人。每逢過時過節，家中各人的飲食喜惡，何超蕸全都記得一清二楚，一手包辦打點妥當。

何超蕸追思會｜慨嘆天妒英才 約定下輩子再續姐妹緣

面對姊姊英年早逝，何超儀忍不住慨嘆：「我諗個天想一個對社會咁有貢獻嘅人，個天要捉佢走先，因為可能未來世界唔再啱一個咁好嘅人住。」

最後，她向在天之靈的三家姐許下深情承諾：

一億次、一千次、一萬次、幾十億次，我哋兩個感情永遠不變，我都要做返佢阿妹。

何超蕸追思會｜賭王四房罕有齊集送別

追思會當日，何家親屬及大批政商界、演藝界人士到場致祭。出席者包括胞姊何超瓊、何超鳳，胞弟何猷龍；大房女兒何超雄；三太陳婉珍與子女何超雲、何超蓮及何猷啟；四太梁安琪與子女何猷亨、何猷君與太太奚夢瑤、何超盈與丈夫辛奇隆、何超欣等。

賭王四房。（IG圖片）