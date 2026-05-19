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騙局疑雲｜港女性情突變疑鬼上身？陰陽師恐嚇300惡鬼索命需驅魔
健康Tips

騙局疑雲｜港女性情突變疑鬼上身？陰陽師恐嚇300惡鬼索命需驅魔

健康解「迷」
健康解「迷」

　　TVB節目《東張西望》近日報道一宗離奇且疑似涉及玄學詐騙的個案。一名原本性格開朗、身體健康的年輕女子，在短短3天內突然性情大變，神智不清、語無倫次且舉止瘋癲，令全家人相當擔心。其任職的咖啡店女經理隨即主動介入，聯同一名自稱「陰陽師」的神秘男子，以「前世因果」及「300隻惡鬼索命」等誇張情節，不斷游說家屬做法事驅魔。

 

事主聚餐後 3日內性情大變舉止瘋癲

 

　　事主是一名任職咖啡店兼職、平日性格開朗、身體健康的年輕女子。她的哥哥向《東張西望》報料求助，指妹妹在該咖啡店工作一年多，與女經理Fion關係熟絡。然而，在出事前兩天，妹妹與Fion及一名自稱「陰陽師」、人稱「侯爸爸」的男子聚餐後，情況開始轉差。

 

　　出事當日，妹妹先表示胃痛，隨後神智不清、四處走動，並取出一張卡片與對方通話超過一小時。哥哥透露，母親曾偷偷錄下對話，錄音中妹妹聲音異常，對話內容古怪，又不斷低聲自語「侯爸爸」，掛線後更開始瘋狂大叫「要人還債」。其後妹妹在社交平台發出絕望訊息，寫下「呢個劇本係我自己寫，我要自己結束我要接受死亡，我要換返你哋返嚟」，嚇得大學同學即時登門報警。

 

　　妹妹其後被送往天水圍醫院，情況持續惡化。她在病房內不斷亂叫、罵人及激烈掙扎。醫生為她進行抽血及毒品檢驗，結果均顯示正常。然而，在留院的4天3夜期間，她的心跳曾一度高達每分鐘170多次，又曾不斷喘氣，一直處於癲狂狀態，幾日內睡眠不足兩小時。當家人問她知不知道自己在哪裡時，一時稱自己在醫院，一時更指自己身處地獄。哥哥坦言，自己本是無宗教信仰，但見妹妹如此狀態，也曾一度動搖，懷疑她是否真的鬼上身。

 

女經理及「陰陽師」不斷游說做法事

 

　　就在此時，女經理Fion主動介入，聲稱自己早預料到此事，並向哥哥提及「侯爸爸」，並稱師傅已經在幫助妹妹，之後可能需進行法事才能處理。其後哥哥在妹妹的書桌上找到侯爸爸的卡片，上面寫有「先人問事，辟邪驅魔」，令哥哥與家人開始懷疑是否背後有人從中作梗。

 

　　為了解更多線索，哥哥開始扮到驚慌無助，此時女經理與侯爸爸不斷進行心理游說，揚言要從玄學幫妹妹，更指「科學的盡頭就是玄學」，極力建議哥哥收取所謂的「銅錢」給妹妹隨身辟邪，並不斷追問妹妹在醫院的確實床位。

 

東張西望｜港女3日間性情大變疑鬼上身　「陰陽師」極力游說做法事　恐嚇300惡鬼來索命

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東張西望｜港女3日間性情大變疑鬼上身　「陰陽師」極力游說做法事　恐嚇300惡鬼來索命

 

女經理拋「前世因果」論 稱300隻惡鬼輪流討債

 

　　為了說服家人讓妹妹進行法事，女經理更說了一段複雜的「前世今生」故事，指妹妹上輩子是一名大家閨秀，因抗婚導致兩個大家族產生矛盾瘋狂了，這輩子要還債，從而在地府引來「300隻惡鬼」輪流上來向她討債。女經理聲稱，師傅已經「處理了兩隻」，但陸續還有更多。此外，女經理又極力勸阻妹妹繼續留院，危言聳聽指「關在醫院不傻也變傻」，又聲稱醫護人員不會好好對待她；更指「陰陽師」侯爸爸已與鬼魂談判，買了一個月時間，要求妹妹必須盡快出院進行法事。

 

　　不過，這番「300隻惡鬼」的荒誕情節，反而令家人清醒過來。哥哥直言，聽到這裡覺得十分滑稽，從而更不相信，甚至擔心對方提供的玄學物品可能含有迷藥成分。

Tags:#詐騙#迷信#精神健康#香港#電視節目#異常行為#驅魔#迷信騙案#無綫電視#東張西望#精神心理#鬼上身#玄學#陰陽師#法事#神智不清#語無倫次#精神問題#騙局
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