名人保養︱52歲蔡少芬素顏逛街被嘲顯老，網民護航氣質秒殺年輕人

現年52歲的蔡少芬（Ada）於25歲時憑劇集《天地豪情》勇奪TVB視后，至今仍是最年輕視后紀錄保持者。當紅時期，她於2008年與內地男星張晉結婚，二人育有兩女一子，一家五口幸福美滿。近年她主力內地發展，接拍不少綜藝節目及劇集，吸金力驚人。除了家庭與事業雙豐收，蔡少芬亦是圈中公認的「凍齡美魔女」。然而，日前她被網民在街頭野生捕獲，素顏上陣的她竟被指「盡顯老態」，引發網上熱烈討論。

蔡少芬素顏逛街被嘲盡顯老態

近日，有網民於小紅書分享在香港街頭偶遇蔡少芬的照片，並寫道：「53歲蔡少芬在香港逛街被撞見，沒化妝，臉部狀態超真實，盡顯老態！不過她本人身材高挑，在人群裡相當顯眼！」

從照片中可見，當日蔡少芬一身打扮極為低調，披散一頭長髮，身穿一套藍色牛仔連身褲裝，腳踏白色波鞋，身形依舊高䠷纖瘦。她背著黑色斜孭袋，神情從容，與同行友人沿途有講有笑。

現年52歲的蔡少芬（Ada）。（微博圖片）

日前她被網民在街頭野生捕獲，素顏上陣的她竟被指「盡顯老態」。（小紅書）

帖文發出後引起網民熱議，不少網民紛紛為蔡少芬平反，讚歎其保養得宜，認為她在這個年紀仍能保持如此狀態已屬難得：「明明漂亮又自然」、「沒看見老態，只覺得好美好美。這個年紀這等素顏也太美了～」、「只是和她剛出道膠原蛋白最足的時候比有遜色，這個年齡還是一騎絕塵的存在」、「這身材打扮和氣質秒殺一堆年輕人」。

1991年蔡少芬奪得香港小姐季軍。（影片截圖）

25歲時憑劇集《天地豪情》勇奪TVB視后，成最年輕視后。（劇照）

蔡少芬年輕時超級漂亮。（網上圖片）

蔡少芬近年主力內地發展。（微博圖片）

內地大熱宮廷劇《甄嬛傳》飾演皇后，為蔡少芬帶來人氣。（劇照）

蔡少芬已年過半百。（微博圖片）

蔡少芬曾自爆險患乳癌

蔡少芬曾接受好友謝寧和蘭茜的YouTube頻道「Happy Women's Club」訪問，透露自己當年新婚不久險患乳癌的經歷。她表示，當年她與張晉結婚數月，還未生小朋友，見醫生時竟發現自己險患乳癌：

因為我有乳腺增生，我有一個位係有硬塊，個醫生話你忍一針啦，忍一忍，抽一抽。好啦，我睇住佢插，拮到歪晒都隊唔到落去，佢覺得係陰影嗰個位。跟住佢講，硬㗎喎，我心諗唔係呀嘛。之後（支針）攣咗…… 攣咗4支都搞唔掂。

之後，蔡少芬轉求診另一名醫生，「佢一拮就抽到，佢話係水分唔係咁好，不過唔緊要嘅，驗完我再話你聽。」

蔡少芬坦言，在未轉醫生前，見到老公張晉時忍不住痛哭：

我話我對唔住呀，啱啱同你結婚都未夠一年，我就「強直性（脊椎病） 」又有，而家仲有埋乳癌，我唔知點面對你…… 我覺得好對唔住佢，喊到我死。

蔡少芬在YouTube頻道中自爆曾險患乳癌。（影片截圖）

蔡少芬在生孩子前有乳腺增生。（影片截圖）

醫生檢查出胸部有硬塊。（影片截圖）

蔡少芬真的以為自己患上癌症。（影片截圖）

胸部硬塊「拮歪4支針都搞唔掂」。（影片截圖）

蔡少芬痛哭稱很對不起老公張晉。（影片截圖）

婚後百病纏身。（影片截圖）

所幸胸部硬塊檢測報告結果是良性。（影片截圖）

醫生建議蔡少芬生孩子後母乳餵哺。（影片截圖）

蔡少芬生3胎都堅持母乳餵哺。（影片截圖）

現在已無乳線增生問題，不再擔心患乳癌。（影片截圖）

提醒女士們要注意身體檢查。（影片截圖）

生3胎堅持餵母乳保命：唔會再有呢個病

所幸，胸部硬塊的檢測報告結果是良性；維持每3個月檢查一次，沒事就好。但醫生也向蔡少芬建議，若生孩子最好母乳餵哺，可以預防乳癌：

我勸你餵人奶。因為餵人奶，你乳腺增生會愈嚟愈收。你冇咗呢樣嘢就好難有癌症。

之後，蔡少芬為了小朋友和自己的健康，便選擇母乳餵哺，「絕對唔係因為為咗自己啦，都有為咗自己嘅，但唔係『淨係』。」到餵哺完第二個孩子，再看醫生，醫生說如果生第3個就好，「包你一定冇乳癌」。但當時蔡少芬不覺得會有第3個孩子，沒想到6年後真的又有：

我而家已經餵完，我就好安心，我應該唔會再有呢個病，成件事我都覺得好感恩。

張晉心臟病發險死 為妻女堅持「不能閉眼」

張晉在《披荊斬棘的哥哥2025》節目專訪中，回憶4月份與太太蔡少芬及三名子女出遊時，指當時他們正在10米外排隊等候觀光船，而自己卻突然感到劇烈胸痛、呼吸困難，甚至感覺「心臟像被巨石壓住」、「感覺不斷往深淵下墜，沒有任何東西能抓住」。他無法發聲求救，僅能靠意志力強撐。當時生死攸關，他心中唯一念頭是：

我不能死在這裡，蔡少芬帶著三個孩子怎麼辦？

張晉描述，當時全靠對家人的牽掛支撐，一直堅持不閉眼，強迫自己保持清醒。後來，他返港後檢查發現心血管嚴重阻塞，醫生坦言當時他真的可能猝死異鄉，故立刻安排為他「通波仔」。

蔡少芬賀老公50歲生日 買4,400萬獨立屋

蔡少芬投資房地產多年，除了香港外，她亦分別於北京、上海以及老公張晉故鄉重慶置業，因此又有娛圈樓后之稱。繼2015年蔡少芬就以2,600萬港元購入元朗爾巒一棟獨立屋；適逢老公50歲生日，2024年她又以約4,400萬港元入手同區另一獨立屋，面積超過2,500平方呎，且附有花園、天台及私人泳池。

早前8號風球下，與小朋友呆在家中的蔡少芬便上載了孩子們於私人泳池的照片，意外曝光了豪宅的真貌。

她於2008年與內地男星張晉結婚。（微博圖片）

二人相當恩愛。（微博圖片）

一家五口幸福合照。（微博圖片）

一家五口幸福合照。

與小朋友呆在家中的蔡少芬便上載了孩子們於私人泳池的照片，意外曝光了豪宅的真貌。