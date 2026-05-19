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名人保養︱52歲蔡少芬素顏逛街被嘲顯老，網民護航氣質秒殺年輕人
健康Tips

名人保養︱52歲蔡少芬素顏逛街被嘲顯老，網民護航氣質秒殺年輕人

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年52歲的蔡少芬（Ada）於25歲時憑劇集《天地豪情》勇奪TVB視后，至今仍是最年輕視后紀錄保持者。當紅時期，她於2008年與內地男星張晉結婚，二人育有兩女一子，一家五口幸福美滿。近年她主力內地發展，接拍不少綜藝節目及劇集，吸金力驚人。除了家庭與事業雙豐收，蔡少芬亦是圈中公認的「凍齡美魔女」。然而，日前她被網民在街頭野生捕獲，素顏上陣的她竟被指「盡顯老態」，引發網上熱烈討論。

 

蔡少芬素顏逛街被嘲盡顯老態

 

　　近日，有網民於小紅書分享在香港街頭偶遇蔡少芬的照片，並寫道：「53歲蔡少芬在香港逛街被撞見，沒化妝，臉部狀態超真實，盡顯老態！不過她本人身材高挑，在人群裡相當顯眼！」

 

　　從照片中可見，當日蔡少芬一身打扮極為低調，披散一頭長髮，身穿一套藍色牛仔連身褲裝，腳踏白色波鞋，身形依舊高䠷纖瘦。她背著黑色斜孭袋，神情從容，與同行友人沿途有講有笑。

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

現年52歲的蔡少芬（Ada）。（微博圖片）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

日前她被網民在街頭野生捕獲，素顏上陣的她竟被指「盡顯老態」。（小紅書）

 

　　帖文發出後引起網民熱議，不少網民紛紛為蔡少芬平反，讚歎其保養得宜，認為她在這個年紀仍能保持如此狀態已屬難得：「明明漂亮又自然」、「沒看見老態，只覺得好美好美。這個年紀這等素顏也太美了～」、「只是和她剛出道膠原蛋白最足的時候比有遜色，這個年齡還是一騎絕塵的存在」、「這身材打扮和氣質秒殺一堆年輕人」。

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

1991年蔡少芬奪得香港小姐季軍。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

25歲時憑劇集《天地豪情》勇奪TVB視后，成最年輕視后。（劇照）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

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蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬年輕時超級漂亮。（網上圖片）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬近年主力內地發展。（微博圖片）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

內地大熱宮廷劇《甄嬛傳》飾演皇后，為蔡少芬帶來人氣。（劇照）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

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蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬已年過半百。（微博圖片）

蔡少芬曾自爆險患乳癌

 

　　蔡少芬曾接受好友謝寧和蘭茜的YouTube頻道「Happy Women's Club」訪問，透露自己當年新婚不久險患乳癌的經歷。她表示，當年她與張晉結婚數月，還未生小朋友，見醫生時竟發現自己險患乳癌：

 

　　因為我有乳腺增生，我有一個位係有硬塊，個醫生話你忍一針啦，忍一忍，抽一抽。好啦，我睇住佢插，拮到歪晒都隊唔到落去，佢覺得係陰影嗰個位。跟住佢講，硬㗎喎，我心諗唔係呀嘛。之後（支針）攣咗…… 攣咗4支都搞唔掂。

 

　　之後，蔡少芬轉求診另一名醫生，「佢一拮就抽到，佢話係水分唔係咁好，不過唔緊要嘅，驗完我再話你聽。」

 

　　蔡少芬坦言，在未轉醫生前，見到老公張晉時忍不住痛哭：

 

　　我話我對唔住呀，啱啱同你結婚都未夠一年，我就「強直性（脊椎病） 」又有，而家仲有埋乳癌，我唔知點面對你…… 我覺得好對唔住佢，喊到我死。

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬在YouTube頻道中自爆曾險患乳癌。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬在生孩子前有乳腺增生。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

醫生檢查出胸部有硬塊。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬真的以為自己患上癌症。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

胸部硬塊「拮歪4支針都搞唔掂」。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬痛哭稱很對不起老公張晉。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

婚後百病纏身。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

所幸胸部硬塊檢測報告結果是良性。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

醫生建議蔡少芬生孩子後母乳餵哺。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬生3胎都堅持母乳餵哺。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

現在已無乳線增生問題，不再擔心患乳癌。（影片截圖）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

提醒女士們要注意身體檢查。（影片截圖）

 

生3胎堅持餵母乳保命：唔會再有呢個病

 

　　所幸，胸部硬塊的檢測報告結果是良性；維持每3個月檢查一次，沒事就好。但醫生也向蔡少芬建議，若生孩子最好母乳餵哺，可以預防乳癌：

 

　　我勸你餵人奶。因為餵人奶，你乳腺增生會愈嚟愈收。你冇咗呢樣嘢就好難有癌症。

 

　　之後，蔡少芬為了小朋友和自己的健康，便選擇母乳餵哺，「絕對唔係因為為咗自己啦，都有為咗自己嘅，但唔係『淨係』。」到餵哺完第二個孩子，再看醫生，醫生說如果生第3個就好，「包你一定冇乳癌」。但當時蔡少芬不覺得會有第3個孩子，沒想到6年後真的又有：

 

　　我而家已經餵完，我就好安心，我應該唔會再有呢個病，成件事我都覺得好感恩。

 

張晉心臟病發險死　為妻女堅持「不能閉眼」

 

　　張晉在《披荊斬棘的哥哥2025》節目專訪中，回憶4月份與太太蔡少芬及三名子女出遊時，指當時他們正在10米外排隊等候觀光船，而自己卻突然感到劇烈胸痛、呼吸困難，甚至感覺「心臟像被巨石壓住」、「感覺不斷往深淵下墜，沒有任何東西能抓住」。他無法發聲求救，僅能靠意志力強撐。當時生死攸關，他心中唯一念頭是：

 

　　我不能死在這裡，蔡少芬帶著三個孩子怎麼辦？

 

　　張晉描述，當時全靠對家人的牽掛支撐，一直堅持不閉眼，強迫自己保持清醒。後來，他返港後檢查發現心血管嚴重阻塞，醫生坦言當時他真的可能猝死異鄉，故立刻安排為他「通波仔」。

 

蔡少芬賀老公50歲生日 買4,400萬獨立屋

 

　　蔡少芬投資房地產多年，除了香港外，她亦分別於北京、上海以及老公張晉故鄉重慶置業，因此又有娛圈樓后之稱。繼2015年蔡少芬就以2,600萬港元購入元朗爾巒一棟獨立屋；適逢老公50歲生日，2024年她又以約4,400萬港元入手同區另一獨立屋，面積超過2,500平方呎，且附有花園、天台及私人泳池。

 

　　早前8號風球下，與小朋友呆在家中的蔡少芬便上載了孩子們於私人泳池的照片，意外曝光了豪宅的真貌。

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

她於2008年與內地男星張晉結婚。（微博圖片）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

二人相當恩愛。（微博圖片）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

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蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

一家五口幸福合照。（微博圖片）

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

一家五口幸福合照。

 

蔡少芬︱52歲視后蔡少芬素顔逛街被嘲盡顯老態　網民群起護航：秒殺一堆年輕人

與小朋友呆在家中的蔡少芬便上載了孩子們於私人泳池的照片，意外曝光了豪宅的真貌。　

Tags:#娛樂新聞#名人#蔡少芬#張晉#TVB#演藝#美容#衰老#健康#乳癌#育兒#心臟病#房地產#香港#保養#素顏#凍齡#美魔女#小紅書#乳腺增生#強直性脊椎病#母乳#餵人奶
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