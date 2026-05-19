疫症預言︱泰國神婆警告2026下半年爆3大恐怖疾病

泰國著名靈媒「神婆」Mor Plai近期在《คนดังนั่งเคลียร์ DEEP TALK》節目中，發佈了震撼預言。她警告，2026下半年有3種恐怖疾病可能席捲全球，包括一種「無跡可尋」的複雜疾病，恐留下終身後遺症。更驚人的是，「變種HIV」或可透過日常接觸傳播，甚至「同枱食飯」 都有風險。洪水災難也將在下半年加劇，小傷口接觸污水即可致命。

2026預言︱3大疾病預警：古老病毒、隱形惡疾、變種HIV

Mor Plai在節目中提出3大健康威脅。她強調，這些預言並非製造恐慌，而是希望公眾提前防範。

1. 「古老疾病」重生：結核＋鼠疫混合體

高危時期：2026年9月至11月

主要威脅：攻擊呼吸系統，可能引發嚴重肺炎

Mor Plai警告，一種「古老疾病」（Old diseases） 將會再現。它不是全新的病毒，而是古老病毒，在過去訪問中她已曾暗示類似肺結核與黑死病的混合特徵，與現代流感病毒結合而成。這種組合式疾病恐怖之處在於單一藥物難以應付，治療難度極高，建議民衆應定期接種流感及肺炎球菌疫苗，出入人多場所時佩戴口罩。

2. 「無跡可尋」的隱形疾病：難察覺、易變慢性病

其次，Mor Plai形容她最為擔心的「無跡可尋」 疾病出現。患者在初期幾乎沒有任何典型症狀，只會感到莫名的疲倦、輕微不適，「不知道自己到底生了甚麼病」。

由於難以早期診斷，這種疾病極易演變成長期慢性病或留下無法斷尾的後遺症（如長期神經痛、自體免疫失調），對患者家庭造成巨大的醫療與經濟負擔。民衆應從兩方面做好預防：

自我監測：若持續兩周以上原因不明的疲勞、體重下降、低燒，應要求醫生做詳細檢查。

增強免疫力：保持規律作息、補充維生素D及鋅。

3. 變種HIV或可「同枱食飯」傳播

Mor Plai提到，一種名為 「HIV混合大分子流感」（HIV mixed with large-molecule flu） 的變種病毒，該病毒株正在變強，傳播途徑可能從傳統的性接觸或血液傳播，演變為日常接觸甚至飛沫傳播，僅僅是「在一起吃飯（Eating together） 」便會有感染風險。

目前國際醫學共識認為，HIV病毒不會透過日常社交接觸、共食或飛沫傳播。Mor Plai的預言屬於靈感範疇，尚未有科學證實。但若她的描述成真，將代表一種全新的、威脅性極高的病原體出現。現階段預防措施，應要避免與不明健康狀況的人共用牙刷、剃鬚刀等可能有血液接觸的物品；進行安全性行為。

2026預言︱洪水大爆發 小傷口接觸污水即感染致命

除了疾病，Mor Plai預測2026下半年水患問題嚴重，亞洲多個地區包括泰國、越南、中國南部，可能出現大型洪水，同時伴隨嚴重的細菌感染危機。

她特別警告，大眾必須注意皮膚上的微小傷口（Even a small wound）。當洪水退去，殘留的污水和泥土中含有大量細菌、鉤端螺旋體等病原體。只要身上有肉眼可見甚至看不見的小傷口，接觸到這些污水，極易引發嚴重感染，可導致敗血症或腎衰竭。

她同時點名，老鼠是疾病傳播媒介之一，洪水會將老鼠的尿液和糞便帶到四處，增加漢坦病毒、鉤端螺旋體病風險。因此，雨季期間，民衆應避免涉水或赤腳走在泥濘地上；如有傷口，務必用防水膠布完全遮蓋。同時需重視滅鼠工作。

泰國著名靈媒「神婆」Mor Plai近期在《คนดังนั่งเคลียร์ DEEP TALK》節目中，發佈了震撼預言。

她警告，2026下半年有3種恐怖疾病可能席捲全球，包括一種「無跡可尋」的複雜疾病，恐留下終身後遺症。

洪水災難也將在下半年加劇，小傷口接觸污水即可致命。

「變種HIV」或可透過日常接觸傳播，甚至「同枱食飯」都有風險。







同場加映：伊波拉病毒爆發｜可動物傳人、人傳人

非洲兩國爆發新一輪伊波拉疫情。世界衛生組織（WHO）5月17日宣布，剛果民主共和國（DR Congo）與烏干達（Uganda）爆發的伊波拉疫情，構成「國際關注的突發公共衞生事件」。因應有關宣布，特區政府已啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」下的戒備應變級別，並會加強對由非洲抵港航班的旅客進行健康篩檢。

據本港衞生署衞生防護中心資料顯示，伊波拉病毒於1976年在南蘇丹和剛果民主共和國首次出現，確診個案主要曾發生在撒哈拉以南的非洲地區，包括剛果民主共和國、加蓬、南蘇丹、科特迪瓦、烏干達和剛果。疾病是由感染屬於「絲狀病毒科」的伊波拉病毒所致，平均病死率約為50%。在以往疫情中出現的病死率從25%到90%不等。潛伏期為2至21天，病人可能出現突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛和咽喉痛。隨後會出現嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟和肝臟功能受損，在某些情況下更會出現內出血和外出血。

伊波拉病毒是通過密切接觸受感染動物而傳到人類。隨後通過人際間傳播，傳播途徑包括直接接觸（通過破損皮膚或黏膜）感染者的血液、分泌物、器官或其他體液，以及間接接觸受到這類體液污染的環境。經性接觸傳播的埃博拉（伊波拉）病毒病個案亦曾出現。

目前，本港沒有已註冊預防伊波拉病毒病的疫苗。要預防感染，遊客前往受影響地區必須要注意以下數點：

伊波拉病毒病預防法

經常保持雙手清潔

尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

避免與發燒人士或病人有密切接觸

避免接蟹患者的血液、體液和可能受患者血液或體液污染的物品

避免接觸動物

食物須徹底煮熟才可進食

旅遊人士感到不適應求診

旅遊人士從受影響地區回港後21天內若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期外遊記錄

資料來源：衞生署衞生防護中心