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尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
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素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶
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素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　好不好吃，不只是主觀的感覺，還有憶記中的味道。久沒有吃的雞蛋仔，不知怎麼樣，咬下去的一刻，總是想起那在路邊攤，跟爸媽在一起，吃了一口又一口的雞蛋仔的味道。同樣地，家附近的車仔麵，不一定是全香港的數一數二，但就盛載着跟外公走過的路，他陪着我一起在排隊等那碗車仔麵的記憶。

 

　　城市味道的記憶，隨着時空和發展，愈變得奢侈。沒多久才想起，從前老家附近的魚蛋麵店的味道，那已經因為城市重建而不見了的味道。還有在大街上，那從前老闆好客的畫面，那小學下課後去買椰絲賓的味道。不是說去別的地方買不到，卻就獨欠了老闆老闆娘的笑容和親近感。

 

　　城市發展，似乎要犧牲的，遠比我們想像中的來得多。還是這麼說吧，人情味終究是甚麼？是一瓦一磚的保留下來就有？還是人在情在的風味？都市住的滿是人，但似乎…… 欠缺的是人與人的關聯，彼此互動關愛的情懷。

 

椰絲檳（2人份）

 

素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶

 

時間：1小時25分鐘

材料：

 

素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶

 

全麥麵粉 3茶杯/ 豆腐渣 1茶杯/ 椰絲（椰子粉） 2/3茶杯/椰漿粉 8湯匙/ 酵母 2湯匙

 

調味： 

杏仁粉 3湯匙/ 黃糖 6湯匙/ 鹽 1茶匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 茶杯/ 茶匙/ 湯匙/ 大沙律（拉）碗/ 矽膠拌匙/ 桿麵棍/ 牛油紙（烘焙紙）/ 焗（烤）架/ 28吋易潔深鍋連鑊（鍋）蓋

步驟：

1.    用中火將豆腐渣炒乾（如圖）。

 

素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶

 

2.    將椰絲（椰子粉）、椰漿粉，和其他調味粉攪拌均勻，放入步驟1之中，攪拌均勻（如圖）。

 

素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶

 

3.    放全麥麵粉 於大沙律（拉）碗之中，加入半茶匙的鹽巴，以及酵母，攪拌均勻後，放室溫中，讓它發酵一兩個小時。

4.    取出步驟3，平放在砧板上，切成兩份。分別揉搓成長條狀 （如圖），鋪放步驟2，然後拌起來（如圖）。

 

素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶

素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶

 

5.    把步驟4放烤盤之上，在上多放一些步驟2（如圖）。

 

素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶

 

6.    以中火把步驟5烤1小時。

 

筆記：

1.    豆渣是黃豆的渣，有提升免疫力的蛋白質和維生素C。

2.    蔬果全部要徹底洗淨。

3.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#素食譜#營養#食譜#素甜點#椰絲檳#童年回憶#麵粉#豆腐渣#椰絲#椰子粉#椰漿粉#酵母#杏仁粉#黃糖
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