護心秘訣｜踢走「傷心」壞習慣！補充3大關鍵營養素，遠離心血管疾病

心臟是人體的動力核心，負責將血液與氧氣源源不絕地輸送至全身。然而，隨著都市生活節奏加快、作息及飲食習慣欠佳，心臟健康已成為香港人不容忽視的課題。根據統計數據，心臟病目前位居香港常見致命疾病的第三位，心肌梗塞及中風均屬現代人的隱形殺手。特別值得關注的是，男性的心臟病死亡率正持續上升。種種數據顯示，心血管問題已非老年人的專利，青年族群亦需時刻保持警惕。

6大「傷心」壞習慣

1. 久坐不動

長時間缺乏運動會導致血液循環欠佳，增加血栓形成及血管硬化的風險。

2. 不良飲食習慣

長期攝取高鹽、高糖及高飽和脂肪的食物，是導致三高（高血壓、高血糖、高血脂）的元兇。

3. 吸煙及過量飲酒

尼古丁會破壞血管壁，而酒精則可能引發血壓不穩。

4. 情緒壓力過大

生活壓力使身體長期受壓力荷爾蒙影響，反覆長期的刺激會導致血壓、膽固醇和血糖升高。長期處於高壓或焦慮狀態，心血管疾病風險可能增加近2倍。

5. 睡眠不足

熬夜會使睡眠質素變差，長期睡眠不足會使心血管疾病風險增加67%。研究更顯示，睡眠不足5小時的人，其冠狀動脈鈣化程度會大幅增加200%-300%。

6. 過度曝曬紫外線

紫外線不單會「曬黑」肌膚，研究顯示，過份曝曬更會引發身體的氧化應激反應及炎症，進而對血管內皮功能產生負面影響，增加心血管系統的負擔。

護心秘訣：3大關鍵營養素 =「心臟守護神」

● 奧米加-3 （Omega-3）

Omega-3所蘊含的EPA有助降低血液中的三酸甘油酯，減少動脈粥狀硬化的風險，進而降低心臟病和中風的危機，有助維持心血管健康。近年更有醫學研究指出，適量攝取Omega-3可降低血液中的壞膽固醇水平，有助保持血管暢通及維持血管彈性，並且維持免疫系統和皮膚光滑滋潤。

● 輔酶Q10（CoQ10）

輔酶Q10被譽為「細胞發動機」，能為心肌提供所需能量。同時，它具備強大的抗氧化功效，能清除自由基，有助於減少體內的發炎反應，改善血管功能、減少血栓的形成、降低血管硬化的風險，促進心血管健康。刊載於《美國心臟學會期刊》（AHA journals）的研究顯示，心臟衰竭患者透過攝取輔酶Q10，可以降低心血管不良問題的發生率。

● 卵磷脂（Lecithin）

卵磷脂被譽為「血管清道夫」，富含磷脂醯膽鹼（PC），能乳化分解油脂、促進膽固醇代謝，有助於維持心血管健康、降低壞膽固醇（LDL）水平，從而減少血管阻塞和動脈粥狀硬化風險。每日建議補充1,000-2,000 mg，適合長期護心、養肝及提升記憶力。

從生活入手 預防心血管疾病

● 均衡健康飲食：飲食採取「彩虹原則」，餐盤種類愈多色愈好，如地中海飲食，富含蔬菜、水果、優質蛋白質的攝取，遵循低鹽、低油原則。

● 建立運動習慣：每周進行至少150分鐘的中等強度帶氧運動，如快走或游泳。

● 充足優質睡眠：每日維持7至8小時的睡眠，讓心臟得到充分休息。

● 做好防曬防護：在戶外活動時適度防曬，避免長時間暴露於強烈紫外線下，保護血管免受高溫傷害。

心臟及血管對於整體健康非常重要，透過均衡飲食、規律運動、良好的生活習慣以及適當的保健食品，可有效降低心血管疾病的風險。現代人應積極關注自身健康，採取科學的保健策略，讓心血管系統維持最佳狀態，享受健康美好的生活。