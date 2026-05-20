癌王症狀｜胰臟癌年輕化，研究揭1類人患癌風險暴增6.2倍，醫生教防癌7件事

有「癌王」之稱的胰臟癌，因早期症狀不明顯難以察覺，向來被視為棘手的癌症。過往大眾普遍認為此病多發生於長者身上，但有醫生引述最新國際研究顯示，胰臟癌正呈現年輕化趨勢，其中一個族群的發病率增長速度尤其令人震驚。為此，醫生建議7招預防胰臟癌。

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，引述2025年發表於權威期刊《JAMA Network Open》的一項大型研究。該研究分析了2000年至2021年間超過27萬宗胰臟腺癌案例，結果發現，15至34歲年輕族群的年增長率高達4.35%，明顯高於35至54歲年齡層的1.54%，以及55歲以上組別的1.74%。黃軒表示：「換句話說，年輕的族群，他們的癌王增速最快！」

他進一步引用全球疾病負擔研究（GBD）的數據分析，在過去30年間（1990年至2019年），50歲以下人士的「早發性胰臟癌」（EOPC）年齡標準化發生率，總共上升了46.9%。而在過去10年，德國、英國、加拿大、澳洲等國家的50歲以下民眾，罹患胰臟癌的比例均呈現上升趨勢。

胰臟癌｜為甚麼愈來愈多年輕人患上「癌王」？

黃軒指出，生活習慣是年輕人愈來愈容易被「癌王」盯上的背後關鍵推手。他引述德國癌症研究中心於2026年5月發表在《JAMA Oncology》的一項大規模研究，該研究分析了接近29萬人的資料。結果發現，在未滿60歲的族群中，一個「基因風險高、但生活習慣良好」的人，其罹患胰臟癌的機率，竟然比一個「基因風險低、但生活習慣很差」的人還要低。

未滿60歲的人，高風險生活習慣者比低風險者，罹患胰臟癌的機率高出6.23倍，而在60至69歲族群是2.15倍，70歲以上是1.75倍。這意味著在60歲以前，後天的不良生活習慣對胰臟的殺傷力，可能比先天遺傳基因更為顯著。

胰臟癌｜4大年輕人患胰臟癌原因

1. 肥胖與代謝問題的年輕化

黃軒指出，肥胖、體重增加及腰圍擴大都與胰臟癌風險上升有關。數據指出，身體質量指數（BMI）每增加5kg/m²，胰臟癌風險增加約10%；腰圍每增加10cm，風險增加11%；腰臀比例每增加0.1單位，風險則增19%。尤其是「18至21歲早年成年期」的肥胖，會使風險增加36%至48%。簡而言之，長期攝取垃圾食物、久坐不動，令肚子愈變愈大時，會引致身體慢性發炎並令胰臟細胞承受壓力，長期下來可能變成癌症。

2. 吸煙對年輕人的傷害更深

一項研究顯示，相對於從不吸煙的人士，吸煙者患胰臟癌的風險高出2.2倍。另外，對117篇研究作綜合分析的報告，指吸煙的人口歸因分值（PAF）約為11%至32%；大型病例對照研究亦估計，吸煙導致罹患癌王的比例約26%至29%。

3. 基因突變

黃軒指出，如BRCA1及BRCA2等基因的突變都會增加患胰臟癌的風險。一項大型研究顯示，有3.8%至9.7%的胰臟癌患者，帶有致病性生殖細胞系變異（PGV），這是從父母遺傳而來、已知會增加疾病或癌症風險的基因變異。當中BRCA2基因突變者，胰臟癌風險會增加6.2倍，終生風險約5%；BRCA1變異者，風險增加2.6倍，終生風險約3%。若直系親屬中有多人曾患胰臟癌、乳癌或卵巢癌，應盡早諮詢醫生。

4. 年輕人不知道自己有風險

一項針對1,004名受試者的調查發現，超過30%的50歲以下成人以為胰臟癌只會發生在長者身上；超過50%的人表示無法說出胰臟癌的任何早期症狀；更有高達37%的受試者抱持消極態度，認為「反正沒甚麼辦法改變自己的風險」。研究人員稱這種知識落差是危險的認知族群。

胰臟癌｜7招助降低罹患胰臟癌風險

面對胰臟癌年輕化的威脅，黃軒強調，今天的每一個選擇，都在決定胰臟數十年後的命運。根據醫學研究，以下7個行動有助於降低罹患胰臟癌的風險：

● 1. 不吸煙、不嚼煙草：吸煙是目前已知最強的可改變危險因子。

● 2. 規律運動：建議每周至少維持150分鐘的中等強度活動。

● 3. 均衡飲食、減少加工食品：此舉有助減少身體的慢性發炎反應。

● 4. 不過量飲酒：男性每天上限為2杯，女性則為1杯。

● 5. 維持健康體重：注意體態管理，將個人體重指數（BMI）嚴格維持在18.5至24.9的正常範圍內。

● 6. 積極控制血糖：糖尿病患者務必按時就醫，穩定控制血糖。

● 7. 有家族史者進行基因諮詢：若家族中曾有人患相關癌症，需留意BRCA、PALB2等基因突變，並尋求專業諮詢。

資料來源：重症科醫生黃軒

同場加映｜胰臟癌3大先兆

胰臟癌初期症狀不明顯，但身體一些變化可能是癌前先兆，不容忽視。台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾在《TODAY健面聊》節目中表示，胰臟癌很狡猾，有時會以腹脹的症狀表現。一般來說，大概有90％的胰臟癌病患都會出現血糖上升的症狀，而根據國外研究指出，血糖異常上升可能在確診胰臟癌前1年半已出現，因胰臟腫瘤會導致血糖飄忽不定。

胰臟癌3大先兆

● 血糖上升

● 體溫升高

● 血脂降低

此外，胰臟癌在診斷前可能會有體溫增加的情況，患者可能會出現長期低燒，甚至會出現脂肪棕化，即脂肪細胞被燃燒消耗掉；患者的膽固醇、三酸甘油酯會明顯下降。錢政弘強調，體內的膽固醇無故驟降並非好事，有可能是腫瘤影響脂肪吸收能力，隨後會出現皮下脂肪和肌肉慢慢被消耗，患者會變得明顯消瘦猶如「皮包骨」的狀態。

同場加映｜胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

胰臟癌風險因素



性別

男性比女性有更高風險

種族

黑人的風險較高

抽煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍



超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌



糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險



化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料



慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因



遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見



感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍



資料來源：醫院管理局

同場加映｜胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

胰臟癌7大症狀

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。



2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。



3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。



4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。



5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。



6. 發燒及發冷



7. 靜脈栓塞



資料來源：香港癌症基金會

同場加映｜胰臟癌8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑曾指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

胰臟癌8大高危族群

1. 年紀大

2. 有家族癌症病史

3. 肥胖／缺乏運動者

4. 抽菸酗酒者

5. 糖尿病

6. 胰臟結構異常者

7. 工作常接觸某些化學物質者

8. 反覆胰臟炎者

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑

同場加映｜防胰臟癌5件事

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾在其Facebook專頁發布短片，指出胰臟再生能力差，最新醫學研究顯示，胰臟一旦發炎即可能造成永久傷害。要預防「癌王」，以下5件事要做足，方可降低患癌風險20至50%：

5招預防胰臟癌

戒煙

● 降低30-50%風險，二手煙同需避免

斷糖

● 日本研究證實甜食促KRAS基因突變，導致胰臟癌

控油

● 三酸甘油酯需<150mg／dL，防「脂肪胰｣形成

十字花科蔬菜

● 花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、西蘭花和白蘿蔔（蘿蔔葉）等蔬菜

● 中和膽酸毒性

富含β-胡蘿蔔素

● 每周攝取5份南瓜、紅蘿蔔、菠菜，患胰臟癌風險降20%

資料來源：胃腸肝膽科醫生 錢政弘