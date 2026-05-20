歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
07
七月
紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026 紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
推介度：
07/07/2026 - 10/07/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
癌王症狀｜胰臟癌年輕化，研究揭1類人患癌風險暴增6.2倍，醫生教防癌7件事
健康Tips

癌王症狀｜胰臟癌年輕化，研究揭1類人患癌風險暴增6.2倍，醫生教防癌7件事

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有「癌王」之稱的胰臟癌，因早期症狀不明顯難以察覺，向來被視為棘手的癌症。過往大眾普遍認為此病多發生於長者身上，但有醫生引述最新國際研究顯示，胰臟癌正呈現年輕化趨勢，其中一個族群的發病率增長速度尤其令人震驚。為此，醫生建議7招預防胰臟癌。

 

　　台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，引述2025年發表於權威期刊《JAMA Network Open》的一項大型研究。該研究分析了2000年至2021年間超過27萬宗胰臟腺癌案例，結果發現，15至34歲年輕族群的年增長率高達4.35%，明顯高於35至54歲年齡層的1.54%，以及55歲以上組別的1.74%。黃軒表示：「換句話說，年輕的族群，他們的癌王增速最快！」

 

　　他進一步引用全球疾病負擔研究（GBD）的數據分析，在過去30年間（1990年至2019年），50歲以下人士的「早發性胰臟癌」（EOPC）年齡標準化發生率，總共上升了46.9%。而在過去10年，德國、英國、加拿大、澳洲等國家的50歲以下民眾，罹患胰臟癌的比例均呈現上升趨勢。

 

胰臟癌｜為甚麼愈來愈多年輕人患上「癌王」？

 

　　黃軒指出，生活習慣是年輕人愈來愈容易被「癌王」盯上的背後關鍵推手。他引述德國癌症研究中心於2026年5月發表在《JAMA Oncology》的一項大規模研究，該研究分析了接近29萬人的資料。結果發現，在未滿60歲的族群中，一個「基因風險高、但生活習慣良好」的人，其罹患胰臟癌的機率，竟然比一個「基因風險低、但生活習慣很差」的人還要低。

 

　　未滿60歲的人，高風險生活習慣者比低風險者，罹患胰臟癌的機率高出6.23倍，而在60至69歲族群是2.15倍，70歲以上是1.75倍。這意味著在60歲以前，後天的不良生活習慣對胰臟的殺傷力，可能比先天遺傳基因更為顯著。

 

胰臟癌｜4大年輕人患胰臟癌原因

 

1. 肥胖與代謝問題的年輕化

 

　　黃軒指出，肥胖、體重增加及腰圍擴大都與胰臟癌風險上升有關。數據指出，身體質量指數（BMI）每增加5kg/m²，胰臟癌風險增加約10%；腰圍每增加10cm，風險增加11%；腰臀比例每增加0.1單位，風險則增19%。尤其是「18至21歲早年成年期」的肥胖，會使風險增加36%至48%。簡而言之，長期攝取垃圾食物、久坐不動，令肚子愈變愈大時，會引致身體慢性發炎並令胰臟細胞承受壓力，長期下來可能變成癌症。

 

2. 吸煙對年輕人的傷害更深

 

　　一項研究顯示，相對於從不吸煙的人士，吸煙者患胰臟癌的風險高出2.2倍。另外，對117篇研究作綜合分析的報告，指吸煙的人口歸因分值（PAF）約為11%至32%；大型病例對照研究亦估計，吸煙導致罹患癌王的比例約26%至29%。

 

3. 基因突變

 

　　黃軒指出，如BRCA1及BRCA2等基因的突變都會增加患胰臟癌的風險。一項大型研究顯示，有3.8%至9.7%的胰臟癌患者，帶有致病性生殖細胞系變異（PGV），這是從父母遺傳而來、已知會增加疾病或癌症風險的基因變異。當中BRCA2基因突變者，胰臟癌風險會增加6.2倍，終生風險約5%；BRCA1變異者，風險增加2.6倍，終生風險約3%。若直系親屬中有多人曾患胰臟癌、乳癌或卵巢癌，應盡早諮詢醫生。

 

4. 年輕人不知道自己有風險

 

　　一項針對1,004名受試者的調查發現，超過30%的50歲以下成人以為胰臟癌只會發生在長者身上；超過50%的人表示無法說出胰臟癌的任何早期症狀；更有高達37%的受試者抱持消極態度，認為「反正沒甚麼辦法改變自己的風險」。研究人員稱這種知識落差是危險的認知族群。

 

胰臟癌｜7招助降低罹患胰臟癌風險

 

　　面對胰臟癌年輕化的威脅，黃軒強調，今天的每一個選擇，都在決定胰臟數十年後的命運。根據醫學研究，以下7個行動有助於降低罹患胰臟癌的風險：

 

　　●　1. 不吸煙、不嚼煙草：吸煙是目前已知最強的可改變危險因子。

　　●　2. 規律運動：建議每周至少維持150分鐘的中等強度活動。

　　●　3. 均衡飲食、減少加工食品：此舉有助減少身體的慢性發炎反應。

　　●　4. 不過量飲酒：男性每天上限為2杯，女性則為1杯。

　　●　5. 維持健康體重：注意體態管理，將個人體重指數（BMI）嚴格維持在18.5至24.9的正常範圍內。

　　●　6. 積極控制血糖：糖尿病患者務必按時就醫，穩定控制血糖。

　　●　7. 有家族史者進行基因諮詢：若家族中曾有人患相關癌症，需留意BRCA、PALB2等基因突變，並尋求專業諮詢。

 

資料來源：重症科醫生黃軒

 

同場加映｜胰臟癌3大先兆

 

　　胰臟癌初期症狀不明顯，但身體一些變化可能是癌前先兆，不容忽視。台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾在《TODAY健面聊》節目中表示，胰臟癌很狡猾，有時會以腹脹的症狀表現。一般來說，大概有90％的胰臟癌病患都會出現血糖上升的症狀，而根據國外研究指出，血糖異常上升可能在確診胰臟癌前1年半已出現，因胰臟腫瘤會導致血糖飄忽不定。

 

胰臟癌3大先兆

 

● 血糖上升

● 體溫升高

● 血脂降低

 

　　此外，胰臟癌在診斷前可能會有體溫增加的情況，患者可能會出現長期低燒，甚至會出現脂肪棕化，即脂肪細胞被燃燒消耗掉；患者的膽固醇、三酸甘油酯會明顯下降。錢政弘強調，體內的膽固醇無故驟降並非好事，有可能是腫瘤影響脂肪吸收能力，隨後會出現皮下脂肪和肌肉慢慢被消耗，患者會變得明顯消瘦猶如「皮包骨」的狀態。

 

同場加映｜胰臟癌10大風險因素

 

　　根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

 

　　即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

 

胰臟癌風險因素    
    

性別    

男性比女性有更高風險    

 

種族    

黑人的風險較高    

    

抽煙    

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍    
    

 

超重    

超重的人有較大風險    

    

飲食    

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌    
    

糖代謝異常    

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險    
    

化學品    

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料    
    

慢性胰臟炎    

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因    
    

遺傳性胰臟炎    

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見    
    

感染幽門螺旋桿菌    

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍    
    

資料來源：醫院管理局

 

同場加映｜胰臟癌7大常見症狀

 

　　胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

 

胰臟癌7大症狀    

 

1. 腹背痛    

 

　　上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。    
    

2. 突然消瘦    

 

　　胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。    
    

3. 厭食    

 

　　癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。    
    

4. 黃疸    

 

　　如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。    
    

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難    

　　如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。    
    

6. 發燒及發冷    

    
7. 靜脈栓塞    
    

資料來源：香港癌症基金會    

 

同場加映｜胰臟癌8大高危族群

 

　　台灣整合醫學科醫生方冠傑曾指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

 

胰臟癌8大高危族群

 

1. 年紀大

2. 有家族癌症病史

3. 肥胖／缺乏運動者

4. 抽菸酗酒者

5. 糖尿病

6. 胰臟結構異常者

7. 工作常接觸某些化學物質者

8. 反覆胰臟炎者

 

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑

 

同場加映｜防胰臟癌5件事

 

　　台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾在其Facebook專頁發布短片，指出胰臟再生能力差，最新醫學研究顯示，胰臟一旦發炎即可能造成永久傷害。要預防「癌王」，以下5件事要做足，方可降低患癌風險20至50%：

 

5招預防胰臟癌

 

戒煙

● 降低30-50%風險，二手煙同需避免

 

斷糖

● 日本研究證實甜食促KRAS基因突變，導致胰臟癌

 

控油

● 三酸甘油酯需<150mg／dL，防「脂肪胰｣形成

 

十字花科蔬菜

● 花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、西蘭花和白蘿蔔（蘿蔔葉）等蔬菜

● 中和膽酸毒性

 

富含β-胡蘿蔔素

● 每周攝取5份南瓜、紅蘿蔔、菠菜，患胰臟癌風險降20%

 

資料來源：胃腸肝膽科醫生 錢政弘

 

Tags:#健康問題#健康養生#癌症#網絡熱話#胰臟癌#健康研究#胰臟腺癌#早發性胰臟癌#腫瘤科#生活習慣#肥胖#代謝問題#胰臟癌年輕化#吸煙#基因突變#運動#飲食均衡#加工食物
Add a comment ...Add a comment ...
名人健康｜44歲黃建東拍攝《正義女神》時瘦了30多磅，網民關注健康出問題，親解激瘦真相
更多健康解「迷」文章
名人健康｜44歲黃建東拍攝《正義女神》時瘦了30多磅，網民關注健康出問題，親解激瘦真相
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處