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致癌風險｜20歲女經期大出血確診子宮頸癌，疑廁紙惹禍
子宮頸癌
健康Tips

致癌風險｜20歲女經期大出血確診子宮頸癌，疑廁紙惹禍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　年輕女性經期異常出血，切勿輕率視為內分泌失調。內地一名年僅20歲的女子因經期大出血就醫，經詳細檢查後確診子宮頸癌。醫生推測，女子致癌的元兇與1種日用品有關。

 

子宮頸癌︱年輕女子患子宮頸癌 揭與日用廁紙有關

 

　　綜合內媒報道，內地一名年僅20歲的女子因為經期出血量大求醫，經過檢查後發現她罹患子宮頸癌。據了解，該女子並無不良生活習慣，也非高風險族群，卻罹患通常好發於中年婦女的癌症。醫生經過了解女子的日常習慣後發現，女子長期習慣使用帶有香味的衛生紙與熒光增白劑含量偏高的紙巾，很有可能是罹患元兇。

 

　　醫生指出，部分廠商為增加紙巾的香氣與視覺白度，會在製程中添加人工香精（鄰苯二甲酸酯）及熒光增白劑。這兩類物質皆屬於「環境荷爾蒙」（又稱內分泌干擾物）。雖然目前尚無直接證據證實「用衛生紙會導致癌症」，但婦產科醫生普遍認為，長期接觸這類化學物質會擾亂人體的雌激素水平。

 

子宮頸癌︱醫生拆解2大「傷子宮」成分

 

  • 人工香精：廁紙的香味多來自由鄰苯二甲酸酯（即塑化劑）定香的工業香精。這種物質具有仿雌激素的作用，可能干擾女性的內分泌系統，長期接觸會增加生殖器官病變的風險。
  • 熒光增白劑：這是一種二苯乙烯類衍生物，主要用於掩蓋紙張原本的雜色。婦科醫生解釋，陰道黏膜對化學物質的吸收率極高，且外陰部皮膚敏感，若長期接觸這類化學物質，容易引發慢性過敏與局部免疫力下降，從而讓HPV病毒更易於潛伏與發作。

 

子宮頸癌︱挑選廁紙3大貼士

 

　　醫生提醒女士們選購廁紙時要留意：

 

  • 挑選「無添加」產品：購買衛生紙、護墊或衛生棉時，應仔細查看成分表，避開標示有「香精」或「增白劑」的產品。原色紙漿（米黃色）通常比經過漂泊的純白紙更安全。
  • 敏感部位用清水：如廁後擦拭盡量選用「原生木漿」或「純竹漿」製品；私密處清潔建議以溫水為主，減少化學洗劑的刺激。
  • 留意異常出血：非經期或劇烈運動後的陰道出血、接觸性出血（如進行性行為後），都是子宮頸異常的重要警訊，應立即進行抹片檢查。

 

子宮頸癌｜罹患子宮頸癌3大症狀

 

　　據醫管局，子宮頸癌（Cervical Cancer）是香港常見癌症，在婦女癌病中排名第10，每年有超過400名婦女患上此病。近年統計顯示子宮頸癌的發病年齡有年輕化的趨勢，由20歲至70歲的婦女均有可能患上此病。數據顯示，早期子宮頸癌的治癒率高達百分之90，不過，由於早期子宮頸癌可能毫無徵狀，所以有問題也不易察覺。

 

1.異常的陰道出血

  • 子宮頸癌會在「非經期」間，在內褲出現血漬，經期超過7天甚至幾個星期
  • 流血量變多
  • 在性行為後陰道出血

 

2.陰道有異常分泌物

  • 分泌物可能會夾雜異味或血絲，而量愈來愈多

 

3.性行為時感到下體疼痛

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

子宮頸癌｜4招預防子宮頸癌

 

1.定期接受子宮頭癌篩查

2.接種HPV疫苗，在未有性行為之前接種效果最佳

3.採取安全性行為：使用安全套、避免有多個性伴侶等

4.避免吸煙

資料來源：衞生署學生健康服務

Tags:#婦女健康#子宮頸癌#經期#出血#廁紙#芳香物質#螢光增白劑#內分泌干擾物#激素失調#生殖健康#癌症風險#預防癌症#癌症篩查#HPV疫苗#安全性行為#香港#醫管局#癌症#婦科
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