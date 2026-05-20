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抗癌蔬菜｜愛食紅肉怕致癌？營養師推超級蔬菜，抗癌抗炎抗氧化
健康Tips

抗癌蔬菜｜愛食紅肉怕致癌？營養師推超級蔬菜，抗癌抗炎抗氧化

健康解「迷」
健康解「迷」

　　世界衛生組織已經將紅肉列入致癌物之列，雖知道常吃紅肉對身體有害，但一眾「食肉獸」對於肉香實在是難以抗拒。無肉不歡又怕致癌，有營養師推介可以配搭一種蔬菜，集合抗癌抗炎抗氧化3大功效於一菜，抵消紅肉對身體的負擔。

 

抗癌蔬菜︱拆解紅肉致癌風險

 

　　營養師老辜在其Facebook專頁發文指出，紅肉中的「血基質」（heme）在腸道中可能誘發氧化壓力與細胞毒性，進而增加腸道負擔，這也是紅肉被認為與大腸癌風險相關的原因之一。

 

　　不過，一項針對高BMI且紅肉攝取較高成人的研究發現，只要在飲食中「額外加入」深綠色葉菜，短短4周內就能帶來可測量的生理改變。其中最關鍵的發現是：體內氧化性DNA損傷指標「8-OHdQ」顯著下降。這個指標與癌症發生過程中的突變累積有關，被視為早期風險的生物指標。同時，發炎因子TNFα也呈現下降趨勢。

 

抗癌蔬菜︱芥蘭屬深綠色葉菜＋十字花科＝雙重保護

 

　　老辜解釋，蔬菜防癌抗炎分2大類，而芥蘭同時集合兩大益處於一身：

 

　　● 深綠色葉菜富含天然葉綠素，可與紅肉中的血基質結合，降低其誘發氧化壓力的潛力

　　● 十字花科與多色蔬菜則偏向提供抗氧化支持，並參與身體解毒系統的調控，形成另一種保護機制

 

　　在所有蔬菜中，老辜特別推薦「芥藍花」（即芥藍的花苔），因為它同時具備「深綠色葉菜」與「十字花科」的雙重身分。他建議可以清炒芥藍、牛肉炒芥藍，或是汆燙芥藍花，都能同時攝取葉綠素與硫配醣體，幫助腸道排毒、降低發炎負擔。

 

抗癌蔬菜︱紅肉吃太多恐致癌！　營養師大推神級解毒菜　抗炎兼防癌食4星期見效

 

抗癌蔬菜︱紅肉配搭蔬菜 降低罹癌風險

 

　　除了芥藍菜，老辜也建議吃紅肉時「搭配不同顏色的蔬菜」，從多種機制同時降低腸道的氧化壓力與發炎負擔。

 

　　台灣重症科醫生黃軒曾發文提醒，預防癌症4大飲食建議：

 

　　● 選擇天然、未加工的食品，多攝取蔬果與全穀類

　　● 少吃加工肉品與紅肉、限制糖分與高熱量食品

　　● 避免過量飲酒、降低含糖飲料與高鹽食品

　　● 維持健康體重、規律運動、不抽煙

 

神級抗癌蔬菜︱1種預防12種癌症

 

　　功能醫學醫師張適恆分享，日常生活中有5種常見蔬菜，所含的植化素在抗癌方面特別具有潛力，其中1種蔬菜更能。

 

5種防癌蔬菜    
    

芹菜

芹菜所含的「芹菜素」能抑制癌細胞生長，激活細胞中的P53蛋白，阻止異常細胞繼續分裂和累積，避免形成腫瘤。    

建議食用方法：建議直接食用芹菜比攝取營養補充品更能有效攝取芹菜素。    
    

西蘭花    

含有豐富的蘿蔔硫苷，在切碎或破壞過程中會轉化為抗癌物質蘿蔔硫素。促使受損細胞或癌細胞自我凋亡，抑制腫瘤生長，同時防止癌細胞轉移和產生抗藥性。    

建議食用方法：建議烹調時先將西蘭花切碎並靜置10分鐘，以保留芥子酶的活性，讓蘿蔔硫苷充分轉化為蘿蔔硫素。    
    

紅蘿蔔    

紅蘿蔔富含維他命A、B6、B7和K，其中所含的木犀草素能調控癌細胞凋亡，並抑制腫瘤周圍血管新生。    
    

洋葱    

洋葱不僅含有蘿蔔硫苷，還富含槲皮素，尤其以紅皮洋葱含量最高。研究顯示，攝取槲皮素能顯著降低肺癌風險，促使癌細胞自我毀滅。    

建議食用方法：由於槲皮素是脂溶性物質，建議隨餐食用以提升吸收效果。    

 

番茄    

番茄中的茄紅素能預防多種癌症，包括攝護腺癌、乳癌、子宮頸癌、卵巢癌、子宮內膜癌、肺癌、膀胱癌、口腔癌、食道癌、胃癌、大腸癌與胰臟癌等12種癌症。    

建議食用方法：建議烹煮後搭配油脂食用或榨成果汁飲用。    

 

資料來源：急診科醫生張適恒    

 

同場加映：12種最佳抗癌食物

 

　　台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

 

12大防癌食物

 

西蘭花、紅蘿蔔、豆類、莓果、堅果、橄欖油、薑黃、柑橘類水果、亞麻籽、番茄、大蒜、魚

 

資料來源：營養師程涵宇

 

Tags:#健康問題#健康養生#食用安全#養生#癌症#營養素#維他命#營養#抗癌蔬菜#蔬菜#紅肉#世衛#致癌物#深綠色葉菜#十字花科蔬菜#排毒#芥藍花
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