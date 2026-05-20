名人健康｜59歲關淑怡近況曝光，去年ICU昏迷兩周奇蹟甦醒

90年代樂壇天后、現年59歲的關淑怡(Shirley)，去年10月因於家中突暈倒被送入深切治療部（ICU）搶救，更傳出度昏迷長達兩周。雖然有傳媒曾拍到其家人出入醫院，不過對於Shirley病情三緘其口。不過，近日，有疑似知情人士卻於社交平台發帖文透露她的新情況。

近日有疑似知情的網民於Threads發文，透露關淑怡最新情況：

現在Shirley Kwan逐漸康復，但要在家長期休養。

消息傳出後，即引來熱議，該網民亦有繼續留言回應:

其實Shirley Kwan大致上是好，但始終身體不像以前那般健康，要長期休養。她都算很堅強，昏迷咗兩星期，奇蹟地甦醒，算叻女，現在只祈求身體健康、生活愉快。

帖文曝光後，雖然沒法證實真偽，不過大批網友亦紛紛留言祝福關淑怡早日完全康復，「太好啦，最緊要SK早日康復，身體健康」、「希望Shirley 早日康復」、「祝佢身體健康 」。

母病危 關淑怡兒子急回港

現年59歲的歌手關淑怡（Shirley）去年10月驚傳於家中突然暈倒，被家人發現後送入深切治療部（ICU）搶救，其子關浚賢緊急從美國返港，更被影到連日與外公在醫院守候，更被目擊在病房外抱膝痛哭，畫面惹人心酸。

關淑怡疑因心臟問題「出事」

有消息指，關淑怡疑因心臟問題「出事」，而且入院前兩周，曾與寶麗金舊同事飯敘，當時表現興奮，精神不俗，豈料突然傳出噩耗。對於其病危消息，昔日寶麗金戰友如湯寶如、黎瑞恩、草蜢及張敬軒等均感愕然，表示已久未聯絡；舊愛周文健亦指二人失聯30多年，很難找中間人了解。

現年59歲的關淑怡(Shirley)去年10月驚傳家中暈倒，被送ICU一度病危。（圖片來源：關淑怡IG）

現年59歲的關淑怡(Shirley)去年10月驚傳家中暈倒，被送ICU一度病危。（經濟日報圖片）

關淑怡為90年代樂壇天后。（經濟日報圖片）

關淑怡屢傳精神異常

近年來關淑怡亦不時傳精神異常消息，在2012年懷疑因排隊問題與外籍男酒客爭執，有指她被人搭訕騷擾，更傳她遭掌摑，於是報警。同年，她曾在社交平台突然寫下告別書，疑有輕生之意。

2016年，關淑怡於愉景灣沙灘墮海，當時有傳她與外籍男友因情變借酒澆愁，之後跳海尋死，但其後她否認傳聞，解釋因在沙灘散步時不慎墮海。翌年，關淑怡在酒店因與員工爭執，涉及刑事恐嚇，最後在庭上承認普通襲擊罪，罰款2,000元兼留有案底，而另一項刑事恐嚇罪則獲撤控。

2016年，關淑怡於愉景灣沙灘墮海。（經濟日報圖片）

2017年關淑怡在酒店因與員工爭執，在庭上承認普通襲擊罪，罰款2,000元兼留有案底。（經濟日報圖片）

關淑怡曾兩度退隱樂壇。（經濟日報圖片）

網民平反墮海真相

關淑怡性格我行我素，多年來屢傳行為怪異，但她一直懶理外界批評。近日則有網民在Threads舊事重提，為她平反當年墮海真相：

2016年的愉景灣墮海事件，並非報道所指為情所困，而是Shirley太掛念過世的母親所以做出這行為。Shirley母親在2015年9月百年歸老，因她母親是Shirley精神之柱，每逢Shirley開個人演唱會，她母親是其中一位座上客，給予支持。但2016年Shirley開個人演唱會時，倍感失落，失了精神支柱。

Shirley是一個重親情的人，性格雖有些反叛但善良，不會壞到去邊！大家有目共賭，而家Shirley兒子浚賢又聰明、又聽話、又正直，遺傳了Shirley優良傳統。希望大家為Shirley集集氣，等Shirley捱過這一關，早日脱離危險， 能相信有奇蹟出現，Shirley加油。