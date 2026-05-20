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型男醫生｜飛福岡航班乘客突昏迷，1米85醫生救人爆紅，網民起底揭多重身份
健康Tips

型男醫生｜飛福岡航班乘客突昏迷，1米85醫生救人爆紅，網民起底揭多重身份

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日，社交平台小紅書及Threads上，有大批網民熱議一宗於高空發生的醫療事故。一名身高約1.85米的型男醫生在飛機上挺身而出，成功急救一名暈厥的乘客。其善舉獲大批網民激讚，然而有不少人「錯重點」，焦點卻落在醫生的出眾外表上，並對其進行「起底」，發現該名型男醫生私下有極大反差！

 

飛機上型男醫生急救乘客爆紅

 

　　日前一班由香港飛往日本福岡的香港快運航空航班上，發生一宗空中醫療突發事件。據機上一名內地網民憶述，航班航行期間，機艙突然傳出騷動，多名機艙服務員趕往同一位置，發現一名中年男乘客昏迷不醒、失去知覺。

 

　　機組人員隨即展開緊急處理，一邊拍打事主面部嘗試喚醒他，一邊將其移至附近較寬敞座位進行心肺復蘇。情況危急之際，機長立即透過機艙廣播，尋找機上是否有醫護人員可以提供協助。

 

　　廣播一出，一名身高估計逾185厘米、外形俊朗的年輕男子立即響應，主動向機組人員表明醫生身份，並即場為昏迷的中年男乘客進行專業檢查及緊急處理。在該名醫生與機組人員合力搶救下，患者最終清醒並穩定傷勢。

 

　　有趣的是，在緊張的救援過程中，亦發生了一段小插曲。據網民憶述，當時一名外籍女乘客突然驚慌高呼，指身旁的男友同樣「暈倒」並失去知覺。機艙服務員大為緊張，隨即趕往查看，經拍打喚醒後，始發現該名男子只是「睡得太沉」，並非突發疾病，令大家虛驚一場。

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

1米85港產型男醫生爆紅。（IG圖片）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

1米85港產型男醫生爆紅。（Facebook圖片）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

1米85港產型男醫生爆紅。（IG圖片）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

他成功急救一名暈厥的乘客。（小紅書中片）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

不少網民「錯重點」，焦點落在醫生的出眾外表上。（小紅書圖片）

 

「型男醫生」被全方位起底 多重身份曝光

 

　　事件在小紅書曝光後，迅速被網民瘋傳，紛紛讚揚該名醫生仁心仁術，在危急關頭挺身而出。其後更有網民對這位「型男醫生」進行起底，發現他為本港醫生，名叫Ryan Cheung（張海傑）。

 

　　而Ryan的IG曝光後，隨即吸引大批網民追蹤，不少人留言「我是從小紅書過來的」，使其追蹤人數急增至近三萬。吸引網民關注的不僅是其高顏值，Ryan在IG自我介紹為「doctor/musician/hyrox ambassador」（醫生／音樂人／HYROX官方大使），更分享不少唱歌、玩結他、健身等帖文，當中不乏Ryan半裸健身或跑步時晒腹肌，令不少網民感嘆其「全能」非常「不公平」：「怎麼會有人能帥成這樣，同時還這麼自律」、「高帥，身材好，又係醫生又懂音樂，又熱心幫人，真係完美」、「又靚仔又叻」。

 

　　而當Ryan知道自己被「起底」後更特意在社交平台發文：「Thank you for the love from 小紅書。如果你是透過小紅書找到我的，謝謝你，真的。我是Ryan，醫生/歌手/HYROX運動員。最近因為工作和考試消失了一陣子，也剛好讓我重新想了一下，自己為甚麽會開始分享。其實很簡單——想把正能量、健康，還有音樂，慢慢分享給更多人。之後也希望可以在小紅書和大家見面，不過現在先把一個平台做好。謝謝你在這裡。」

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

有網民對這位「型男醫生」進行起底，發現他為香港本地醫生，名叫Ryan Cheung（張海傑）。（IG圖片）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

當Ryan知道自己被「起底」後更特意在社交平台發文。（IG圖片）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

Ryan 在IG自我介紹為「doctor/musician/hyrox ambassador」（醫生/音樂人/HYROX/官方大使）。（IG圖片）

 

最長連續當值34小時 失戀激發創作靈感

 

　　90後醫生張海傑（Ryan）曾接受訪問，透露18年在港大醫學院畢業後進入公立醫院，先後在急症科、麻醉科及心臟科工作，最長連續當值34小時，高峰期一星期數天如此。他帶著「生命本是虛無」的體會行醫，至22年疫情期間工作量急增，卻與拍拖9年的女友分手，形容「整個世界像倒轉了」。

 

　　眼見同屆醫生已覓得專科方向，自己仍在兜圈，壓力與愁緒瀕臨崩潰，惟獨玩音樂才能喘息：「那時我瘋癲到每次坐低拿起結他，都有不同構思想表達。前幾年儲起的經歷混和，終於可以（用音樂）釋放出來。」

 

　　失戀激發創作力，他一連寫了十多首歌。對Ryan來說，創作要誠實，作品才真摯。順着生命經歷創作，兩首作品《Miles》、《Either Way》均記錄上一段感情的感悟，前者盛載着他與前度的夢想，後者抒發分手後的後悔與愧疚。

 

半年無薪假追音樂夢 自資出歌由零學起

 

　　朋友察覺他情緒異常，建議他不如暫停工作，放假做音樂。Ryan毅然於23年1月申請半年無薪假，全心全意投入創作：「我覺得呢件事好癲，但現在不做就沒機會。」

 

　　由醫生轉為全職音樂人，除了包辦曲詞，編曲監製都要學，由零開始學製作。造一首歌動輒花上數萬元，租錄音室、找監製、拍MV都要錢，全數由Ryan一人自資。做獨立歌手更要懂得經營自己，接洽各種演出，如到餐廳、酒吧、西九文化區唱歌等。

 

　　外形高大靚仔，港大醫學院畢業，又是前港隊成員，現在更成為歌手。外人看來Ryan是人生贏家，他卻形容自己從小至大都無自信，難以肯定自己：「總覺得自己不夠好，所以會做各種事嘗試獲得他人賞識。以為運動出色、唱歌叻我就會開心些，找好多事物去填補內心的空虛。所以有時會覺得低落，無信心。」

 

　　適度的自我批判可保持謙虛，成為不斷進步的動力，但過度質疑反而會成為壓力，更可能變得妄自菲薄，Ryan坦言仍在拿捏平衡。所幸，每一場表演總可讓Ryan拋開複雜思緒，專注當下，感受音樂的純粹。看到觀眾因他的演出展露笑容，完騷後特意留下來跟他聊天，他更覺感恩，也重燃對表演的熱愛。

 

　　每場表演都提醒我，做音樂真的好簡單。在觀眾面前唱歌和演奏，令他們開心、有共鳴，這才是我最想追求的。

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

Ryan曾在急症科工作，最長試過連續當值34小時，高峰期一星期數天如是。（被訪者提供）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

眼見同屆醫生已覓得專科方向，自己仍在兜圈，壓力與愁緒瀕臨崩潰，惟獨玩音樂才能喘息。（經濟日報資料圖片）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

放無薪假期間曾到冰島獨遊，竟意外於山間失足，等足兩個小時方獲救。與死神擦身而過後，Ryan更要活在當下：「我當下在想，我一定要繼續（做音樂），我不想放棄。（被訪者提供）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

有時費盡心力和資源造歌，成績仍不如預期，難免會感失意。但Ｒyan指至少試過投身音樂界，做到的已盡力做，不留遺憾就好。（被訪者提供）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

玩得最放的一次戶外演出，Ryan 指是在西九文化區。難忘於唱足兩個多小時，與200多名觀眾一同盡興。（被訪者提供）

 

型男醫生︱飛福岡UO航班乘客突暈厥　1米85港產型男醫生挺身急救爆紅　被全方位起底揭多重身份

平日難以言喻的情感，都可以在歌曲中盡情宣洩。如《Stockton》便是Ryan低潮期的創作，當時只花一晚就完人作曲填詞。（被訪者提供）

 

難捨醫生使命 重回醫生崗位

 

　　放完無薪假後，Ryan重回醫生崗位，卻由全職變成兼職。他直言心底仍渴望成為專科醫生，因喜歡動手做手術救人。縱使仍未決定朝哪個專科邁進，訓練時間也因而繼續延長，但他坦言即使兜了路，所看的風景也會比別人多。

 

　　雖然試過好多不同專科，但我絕對不會覺得是浪費。比其他人多了生活經歷，多了空間反思自己重視甚麼、想要甚麼，我覺得好寶貴。

 

　　現時有大型唱片公司招手，條件是放棄行醫做全職歌手。面對分岔路口，Ryan現時仍無答案，他最理想的狀態是雙軌並行，因自由度更大、彈性更高。

 

　　我實在太愛音樂。我喜歡聽、喜歡創作、喜歡表演，我猜這些是永遠不是離開我的。如果這一刻問我成功的定義是甚麼，我只想在一個音樂節上彈自己的音樂，有好多人聽。在香港或其他地方都好，這個場面就是我的夢想。

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