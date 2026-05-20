型男醫生｜飛福岡航班乘客突昏迷，1米85醫生救人爆紅，網民起底揭多重身份

近日，社交平台小紅書及Threads上，有大批網民熱議一宗於高空發生的醫療事故。一名身高約1.85米的型男醫生在飛機上挺身而出，成功急救一名暈厥的乘客。其善舉獲大批網民激讚，然而有不少人「錯重點」，焦點卻落在醫生的出眾外表上，並對其進行「起底」，發現該名型男醫生私下有極大反差！

飛機上型男醫生急救乘客爆紅

日前一班由香港飛往日本福岡的香港快運航空航班上，發生一宗空中醫療突發事件。據機上一名內地網民憶述，航班航行期間，機艙突然傳出騷動，多名機艙服務員趕往同一位置，發現一名中年男乘客昏迷不醒、失去知覺。

機組人員隨即展開緊急處理，一邊拍打事主面部嘗試喚醒他，一邊將其移至附近較寬敞座位進行心肺復蘇。情況危急之際，機長立即透過機艙廣播，尋找機上是否有醫護人員可以提供協助。

廣播一出，一名身高估計逾185厘米、外形俊朗的年輕男子立即響應，主動向機組人員表明醫生身份，並即場為昏迷的中年男乘客進行專業檢查及緊急處理。在該名醫生與機組人員合力搶救下，患者最終清醒並穩定傷勢。

有趣的是，在緊張的救援過程中，亦發生了一段小插曲。據網民憶述，當時一名外籍女乘客突然驚慌高呼，指身旁的男友同樣「暈倒」並失去知覺。機艙服務員大為緊張，隨即趕往查看，經拍打喚醒後，始發現該名男子只是「睡得太沉」，並非突發疾病，令大家虛驚一場。

1米85港產型男醫生爆紅。（IG圖片）

1米85港產型男醫生爆紅。（Facebook圖片）

1米85港產型男醫生爆紅。（IG圖片）

他成功急救一名暈厥的乘客。（小紅書中片）

不少網民「錯重點」，焦點落在醫生的出眾外表上。（小紅書圖片）

「型男醫生」被全方位起底 多重身份曝光

事件在小紅書曝光後，迅速被網民瘋傳，紛紛讚揚該名醫生仁心仁術，在危急關頭挺身而出。其後更有網民對這位「型男醫生」進行起底，發現他為本港醫生，名叫Ryan Cheung（張海傑）。

而Ryan的IG曝光後，隨即吸引大批網民追蹤，不少人留言「我是從小紅書過來的」，使其追蹤人數急增至近三萬。吸引網民關注的不僅是其高顏值，Ryan在IG自我介紹為「doctor/musician/hyrox ambassador」（醫生／音樂人／HYROX官方大使），更分享不少唱歌、玩結他、健身等帖文，當中不乏Ryan半裸健身或跑步時晒腹肌，令不少網民感嘆其「全能」非常「不公平」：「怎麼會有人能帥成這樣，同時還這麼自律」、「高帥，身材好，又係醫生又懂音樂，又熱心幫人，真係完美」、「又靚仔又叻」。

而當Ryan知道自己被「起底」後更特意在社交平台發文：「Thank you for the love from 小紅書。如果你是透過小紅書找到我的，謝謝你，真的。我是Ryan，醫生/歌手/HYROX運動員。最近因為工作和考試消失了一陣子，也剛好讓我重新想了一下，自己為甚麽會開始分享。其實很簡單——想把正能量、健康，還有音樂，慢慢分享給更多人。之後也希望可以在小紅書和大家見面，不過現在先把一個平台做好。謝謝你在這裡。」

有網民對這位「型男醫生」進行起底，發現他為香港本地醫生，名叫Ryan Cheung（張海傑）。（IG圖片）

當Ryan知道自己被「起底」後更特意在社交平台發文。（IG圖片）

Ryan 在IG自我介紹為「doctor/musician/hyrox ambassador」（醫生/音樂人/HYROX/官方大使）。（IG圖片）

最長連續當值34小時 失戀激發創作靈感

90後醫生張海傑（Ryan）曾接受訪問，透露18年在港大醫學院畢業後進入公立醫院，先後在急症科、麻醉科及心臟科工作，最長連續當值34小時，高峰期一星期數天如此。他帶著「生命本是虛無」的體會行醫，至22年疫情期間工作量急增，卻與拍拖9年的女友分手，形容「整個世界像倒轉了」。

眼見同屆醫生已覓得專科方向，自己仍在兜圈，壓力與愁緒瀕臨崩潰，惟獨玩音樂才能喘息：「那時我瘋癲到每次坐低拿起結他，都有不同構思想表達。前幾年儲起的經歷混和，終於可以（用音樂）釋放出來。」

失戀激發創作力，他一連寫了十多首歌。對Ryan來說，創作要誠實，作品才真摯。順着生命經歷創作，兩首作品《Miles》、《Either Way》均記錄上一段感情的感悟，前者盛載着他與前度的夢想，後者抒發分手後的後悔與愧疚。

半年無薪假追音樂夢 自資出歌由零學起

朋友察覺他情緒異常，建議他不如暫停工作，放假做音樂。Ryan毅然於23年1月申請半年無薪假，全心全意投入創作：「我覺得呢件事好癲，但現在不做就沒機會。」

由醫生轉為全職音樂人，除了包辦曲詞，編曲監製都要學，由零開始學製作。造一首歌動輒花上數萬元，租錄音室、找監製、拍MV都要錢，全數由Ryan一人自資。做獨立歌手更要懂得經營自己，接洽各種演出，如到餐廳、酒吧、西九文化區唱歌等。

外形高大靚仔，港大醫學院畢業，又是前港隊成員，現在更成為歌手。外人看來Ryan是人生贏家，他卻形容自己從小至大都無自信，難以肯定自己：「總覺得自己不夠好，所以會做各種事嘗試獲得他人賞識。以為運動出色、唱歌叻我就會開心些，找好多事物去填補內心的空虛。所以有時會覺得低落，無信心。」

適度的自我批判可保持謙虛，成為不斷進步的動力，但過度質疑反而會成為壓力，更可能變得妄自菲薄，Ryan坦言仍在拿捏平衡。所幸，每一場表演總可讓Ryan拋開複雜思緒，專注當下，感受音樂的純粹。看到觀眾因他的演出展露笑容，完騷後特意留下來跟他聊天，他更覺感恩，也重燃對表演的熱愛。

每場表演都提醒我，做音樂真的好簡單。在觀眾面前唱歌和演奏，令他們開心、有共鳴，這才是我最想追求的。

Ryan曾在急症科工作，最長試過連續當值34小時，高峰期一星期數天如是。（被訪者提供）

眼見同屆醫生已覓得專科方向，自己仍在兜圈，壓力與愁緒瀕臨崩潰，惟獨玩音樂才能喘息。（經濟日報資料圖片）

放無薪假期間曾到冰島獨遊，竟意外於山間失足，等足兩個小時方獲救。與死神擦身而過後，Ryan更要活在當下：「我當下在想，我一定要繼續（做音樂），我不想放棄。（被訪者提供）

有時費盡心力和資源造歌，成績仍不如預期，難免會感失意。但Ｒyan指至少試過投身音樂界，做到的已盡力做，不留遺憾就好。（被訪者提供）

玩得最放的一次戶外演出，Ryan 指是在西九文化區。難忘於唱足兩個多小時，與200多名觀眾一同盡興。（被訪者提供）

平日難以言喻的情感，都可以在歌曲中盡情宣洩。如《Stockton》便是Ryan低潮期的創作，當時只花一晚就完人作曲填詞。（被訪者提供）

難捨醫生使命 重回醫生崗位

放完無薪假後，Ryan重回醫生崗位，卻由全職變成兼職。他直言心底仍渴望成為專科醫生，因喜歡動手做手術救人。縱使仍未決定朝哪個專科邁進，訓練時間也因而繼續延長，但他坦言即使兜了路，所看的風景也會比別人多。

雖然試過好多不同專科，但我絕對不會覺得是浪費。比其他人多了生活經歷，多了空間反思自己重視甚麼、想要甚麼，我覺得好寶貴。

現時有大型唱片公司招手，條件是放棄行醫做全職歌手。面對分岔路口，Ryan現時仍無答案，他最理想的狀態是雙軌並行，因自由度更大、彈性更高。

我實在太愛音樂。我喜歡聽、喜歡創作、喜歡表演，我猜這些是永遠不是離開我的。如果這一刻問我成功的定義是甚麼，我只想在一個音樂節上彈自己的音樂，有好多人聽。在香港或其他地方都好，這個場面就是我的夢想。