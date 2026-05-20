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婦科醫案｜不想做手術？中醫針灸4步調理，助子宮肌瘤凋亡
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婦科醫案｜不想做手術？中醫針灸4步調理，助子宮肌瘤凋亡

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　那天，Yan走進診室，手裏拿著一份超聲波報告。

 

　　「譚博士，你看。」她翻開報告，指著上面的圖片，「子宮肌瘤，已經三厘米了。我月經來的時候血塊很多，周期亂七八糟，肚子老是脹脹的，一直想跑廁所。最擔心的是，它還在長大。」

 

　　她嘆了口氣：「我還沒有生小孩，不想做手術。而且聽說手術後很容易復發，那不是白捱一刀嗎？醫院那邊說除了手術沒有其他辦法，我真的不知道該怎麼辦。中醫怎麼看這個病？」

 

　　我看著她，也看到那份報告背後，一個女人對身體、對未來的擔憂。

 

　　我答：「子宮肌瘤稱（癥瘕），是瘀堵的結果。

 

　　子宮肌瘤，在中醫屬於（癥瘕）的範疇。（癥）是硬塊，（瘕）是軟塊，都是指不該有的東西堆積在身體裏。

 

　　簡單說，肌瘤是瘀血和痰濕堆積在子宮的結果。它像一條河，水流順暢時不會有垃圾堆積；但當水流變慢、河道變窄，垃圾就會卡在那裏，愈卡愈多，最後形成一個包塊。

 

　　經詳細診斷後，Yan你的情況，主要來自三個原因：

 

　　第一，氣滯血瘀。壓力大、情緒不順，氣就堵住，氣堵了血也跟著堵，慢慢形成瘀塊。

 

　　第二，寒凝血瘀。愛吃生冷、穿得單薄、常吹冷氣，子宮受寒，血液流不動，像冬天的河水結冰。

 

　　第三，痰濕互結。脾胃虛弱、代謝欠佳，體內濕氣重，濕久了變痰，痰和瘀混在一起，變成肌瘤。

 

　　Yan你的子宮肌瘤，是三種問題叠加在一起的結果。」

 

　　Yan緊張地問：「你有方法幫到我嗎？」

 

　　我答：「有，用針灸。」

 

　　Yan追：「針灸怎麼幫忙？」

 

　　我答：「針灸不割掉肌瘤，而是讓肌瘤凋亡。

 

　　針對子宮肌瘤，我會用以下穴位：

 

一：活血化瘀——疏通河道。

 

　　選血海、三陰交、合谷、太衝等穴。

 

　　血海是血的海洋，能活活血化瘀。三陰交是婦科第一穴，調節子宮氣血最重要。合谷配太衝稱四關穴，是全身氣機的總開關，打開它，瘀堵的地方就能疏通。

 

　　這組穴位像派清淤工人去疏通河道，把卡住的瘀血清走。

 

二：溫經散寒——融化冰塊。

 

　　選關元、歸來、命門、腎俞等穴。

 

　　關元是元氣所在，針刺配合艾灸這裏最能溫暖子宮。歸來是子宮的鄰居，專門處理婦科問題。命門和腎俞補腎陽，腎陽是身體的火，火夠旺，冰自然融化。

 

　　這組穴位像在子宮旁邊生一盆火，把寒氣慢慢融化。

 

三：健脾祛濕——減少痰濕來源。

 

　　選足三里、豐隆、中脘等穴。

 

　　足三里健脾，脾胃是代謝水濕的工廠。工廠運作正常，就不會產生多餘的痰濕。豐隆是化痰要穴，能把現有的痰濕清走。中脘在胃的位置，調節消化系統。

 

　　這組穴位像修理工廠的機器，從源頭減少垃圾的產生。

 

四：疏肝理氣——關掉壓力源。

 

　　選太衝、期門、內關等穴。

 

　　太衝是肝經原穴，能疏解鬱悶。期門是肝的募穴，直接調節肝氣。內關安定心神，緩解焦慮。

 

　　這組穴位像打開排氣閥，把鬱結的氣放掉。」

 

　　Yan問：「針灸真的能讓肌瘤縮小嗎？不做手術會不會拖到變嚴重？」

 

　　我答：「手術像直接把樹砍掉，但根還在，所以有機會復發。針灸不砍樹，而是改變土壤的酸鹼度、減少水分和養分，讓這棵樹不再長大，漸漸枯萎凋亡。

 

　　肌瘤要不要手術，要看大小、位置和生長速度。一般五厘米以下、沒有快速長大、沒有嚴重出血，中醫調理就有機會控制它。按你的情況（處理方案按個體差異而言）暫時不用急著手術，可以先用中醫調理六個月的時間，期間要做超聲波檢查，最後當然尊重你是否接受針灸治療的選擇。」

 

　　Yan續問：「治療後我會有甚麼反應？」

 

　　我答：「身體給你的回饋，不只是肌瘤變小。

 

　　當身體慢慢恢復，你會發現，改變的不只是超聲波上的數字：

 

　　月經會變順，血塊減少，周期變得規律。肚脹減輕，不再一直跑廁所。睡眠會變好，不再半夜擔心肌瘤。整個人會變得輕鬆，不再覺得身體裏有顆定時炸彈。

 

　　這些變化會比肌瘤縮小更快出現，因為針灸先調整的是整體狀態。

 

　　真正的療癒，是給身體一個調理和改變的機會。」

 

　　Yan完成針灸治療後，手裏還拿著那份報告，但眼神不一樣了。

 

　　Yan問：「譚博士，我真的可以不用手術嗎？」

 

　　我看著她說：「我們先給身體一個機會。針灸不是魔法，需要時間，也需要你配合。但只要環境改變了，肌瘤就沒有理由繼續長大。當它不再困擾你，你就不需要被它困擾。」

 

　　「你還沒有生小孩，這很重要。保留子宮的完整，是我們的首要目標。中醫做的，不是對抗肌瘤，而是幫你找回身體的平衡。當平衡回來了，肌瘤自然會變成一顆安靜的種子，不再搗亂，甚至消失。」

 

　　Yan點點頭，把報告收進袋子裏，挺直背走出去。

 

　　子宮肌瘤不是絕症，也不是一定要手術。只要找對方法，從源頭改變環境，那個月經順暢、肚子輕鬆、不再害怕夜晚的自己，會慢慢回來。

 

Tags:#中醫#針灸#穴位#子宮肌瘤#癥瘕#瘀堵#婦科問題#氣滯血瘀#壓力#寒凝血瘀#痰濕互結#脾胃虛弱#活血化瘀#溫經散寒#健脾祛濕#疏肝理氣
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