歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
七月
啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主...
推介度：
10/07/2026 - 11/07/2026
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
黑心食物｜內地爆毒楊梅流入全國，8000倍甜度添加劑浸泡
健康Tips

黑心食物｜內地爆毒楊梅流入全國，8000倍甜度添加劑浸泡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　夏季傳統水果楊梅正值當季，惟近日有內媒揭發，福建多個楊梅收購點涉嫌違規使用化學藥水浸泡鮮果。涉事商販不僅添加違禁防腐劑，更使用了號稱甜度達蔗糖8,000倍的「三無」複合甜味劑。據報，這些「毒楊梅」每日出貨量高達2,500公斤以上，主要銷往上海、浙江等地的批發市場及網購平台。有經手的工人坦言：「不能吃，有泡藥的」、「我們不敢吃」。

 

黑心楊梅｜福建商販違規用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡楊梅

 

　　每年5月，福建漳州龍海區的浮宮鎮、白水鎮正值楊梅集中上市的季節。據內媒《第一幫幫團》日前展開調查，發現當地多家楊梅收購點在處理鮮果時，公然添加違禁防腐劑「脫氫乙酸鈉」，以及一款沒有生產日期、沒有成分表、沒有質量合格證的「三無」複合甜味劑，聲稱其甜度可達蔗糖的8,000倍。

 

黑心楊梅｜工人：有泡藥的，我們不敢吃

 

　　現場有工人向臥底記者表示，這種經藥水浸泡的楊梅不宜食用：「不能吃，有泡藥的」、「我們不敢吃。」據報道指出，單一收購點每日出售的問題楊梅可達上千斤，旺季更超過5000斤（約2500公斤）。為了應付當局檢查，商販更狡猾地預留了幾箱未經藥水浸泡的「樣品」用作送檢，企圖蒙混過關。

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜批發商認違規：同行都加，不加賣不出

 

　　不少批發商在受訪時坦言，知道這類添加劑違反法規，且長期食用會損害健康。然而，由於早熟的楊梅本身口感偏酸，且不易存放，加上同行普遍都在違規添加，如果自己不跟隨，楊梅難以賣出。

 

黑心楊梅｜醫生：成分不明 可損害神經系統及肝腎功能

 

　　針對此類「三無」複合甜味劑的危害，福建省第二人民醫院藥學部主管醫生陳明指出，這類添加劑成分不明，可能含有超標的糖精鈉及甜蜜素等。陳明警告，長期食用會引起神經系統不適，容易出現頭暈、頭痛、乏力、記憶力減退等症狀，對青少年記憶力發育影響尤為明顯。此外，亦會擾亂人體內分泌代謝，影響肝腎功能，嚴重者甚至會加重臟器的慢性損傷。

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜內地爆「毒楊梅」流入全國　黑心商販用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡　工人：我們都不敢吃

（影片截圖：《第一幫幫團》）

 

黑心楊梅｜當局展開突擊檢查 教避開毒楊梅

 

　　目前，漳州市相關部門已對轄區內楊梅經營商戶進行專項突擊檢查，對涉嫌違規添加的楊梅依法封存，並抽樣送檢。同時當局發布《楊梅選購食用消費提示》，提醒消費者在購買及食用時注意以下幾點：

 

黑心楊梅｜警惕3類高危楊梅

 

　　由於楊梅屬於裸果，極易腐敗，部分不良商販為延長保質期及提升甜度，可能會違規添加防腐劑、甜蜜素或糖精鈉等。消費者若遇到久放不爛異常鮮亮口感甜到發苦或回味發澀的楊梅，必須提高警惕。

 

　　此外，楊梅中常見的「小白蟲」多為果蠅幼蟲，以果肉為食，幼蟲期呈白色，對人體無害，並非寄生蟲。成熟變黑後不宜食用。甜度愈高的楊梅愈易吸引果蠅，正確清洗可安全去除。

 

楊梅｜4招正確選購楊梅

 

●　看外觀：優先選購果面乾燥無水跡、顏色鮮紅自然、果粒飽滿的楊梅；避免購買未熟的青果、暗紅或黑紅不均、軟爛出水、異常發亮的果實。

●　聞氣味：新鮮楊梅帶有天然果香；如有酒味或酸敗味，表示已發酵變質，切勿購買。

●　摸質地：軟硬適中為佳；過於酥軟代表過熟，過硬則偏生酸澀。

●　購買渠道：應選擇證照齊全的超級市場、農貿市場或正規電商平台，優先選購附有承諾達標合格證的產品，保留購物憑證，切勿購買來源不明或路邊無證攤檔的楊梅。

 

楊梅｜楊梅清洗方法

 

　　建議使用5%左右的淡鹽水浸泡楊梅5至10分鐘，此舉可有效逼出果蠅幼蟲、減少農藥殘留與雜質。浸泡後以流動清水沖洗，晾乾後食用，既安全又能保留楊梅原味。

 

楊梅｜楊梅保存方法

 

　　楊梅不耐儲藏，常溫下2至3天即易變質，建議即買即吃。未吃完的楊梅請勿清洗，先吹乾表面水分，用保鮮膜密封，於0至4℃冷藏，不超過48小時。網購到貨後應立即開箱，剔除破損果實，按上述方法冷藏，避免悶在保鮮箱內加速變質。

 

資料來源：第一幫幫團東方衛視

 

Tags:#防腐劑#健康問題#食用安全#網絡熱話#添加劑#福建省#楊梅#毒楊梅#黑心楊梅#黑心食物#複合甜味劑#福建商販#糖精鈉#甜蜜素#神經系統不適#頭暈#頭痛#乏力#記憶力減退#果蠅
Add a comment ...Add a comment ...
電器安全｜冷氣機停用半年直接開，32歲男感染退伍軍人症險死
更多健康解「迷」文章
電器安全｜冷氣機停用半年直接開，32歲男感染退伍軍人症險死
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處