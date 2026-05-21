黑心食物｜內地爆毒楊梅流入全國，8000倍甜度添加劑浸泡

夏季傳統水果楊梅正值當季，惟近日有內媒揭發，福建多個楊梅收購點涉嫌違規使用化學藥水浸泡鮮果。涉事商販不僅添加違禁防腐劑，更使用了號稱甜度達蔗糖8,000倍的「三無」複合甜味劑。據報，這些「毒楊梅」每日出貨量高達2,500公斤以上，主要銷往上海、浙江等地的批發市場及網購平台。有經手的工人坦言：「不能吃，有泡藥的」、「我們不敢吃」。

黑心楊梅｜福建商販違規用｢8000倍甜度｣添加劑浸泡楊梅

每年5月，福建漳州龍海區的浮宮鎮、白水鎮正值楊梅集中上市的季節。據內媒《第一幫幫團》日前展開調查，發現當地多家楊梅收購點在處理鮮果時，公然添加違禁防腐劑「脫氫乙酸鈉」，以及一款沒有生產日期、沒有成分表、沒有質量合格證的「三無」複合甜味劑，聲稱其甜度可達蔗糖的8,000倍。

黑心楊梅｜工人：有泡藥的，我們不敢吃

現場有工人向臥底記者表示，這種經藥水浸泡的楊梅不宜食用：「不能吃，有泡藥的」、「我們不敢吃。」據報道指出，單一收購點每日出售的問題楊梅可達上千斤，旺季更超過5000斤（約2500公斤）。為了應付當局檢查，商販更狡猾地預留了幾箱未經藥水浸泡的「樣品」用作送檢，企圖蒙混過關。

（影片截圖：《第一幫幫團》）

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（影片截圖：《第一幫幫團》）

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（影片截圖：《第一幫幫團》）

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黑心楊梅｜批發商認違規：同行都加，不加賣不出

不少批發商在受訪時坦言，知道這類添加劑違反法規，且長期食用會損害健康。然而，由於早熟的楊梅本身口感偏酸，且不易存放，加上同行普遍都在違規添加，如果自己不跟隨，楊梅難以賣出。

黑心楊梅｜醫生：成分不明 可損害神經系統及肝腎功能

針對此類「三無」複合甜味劑的危害，福建省第二人民醫院藥學部主管醫生陳明指出，這類添加劑成分不明，可能含有超標的糖精鈉及甜蜜素等。陳明警告，長期食用會引起神經系統不適，容易出現頭暈、頭痛、乏力、記憶力減退等症狀，對青少年記憶力發育影響尤為明顯。此外，亦會擾亂人體內分泌代謝，影響肝腎功能，嚴重者甚至會加重臟器的慢性損傷。

（影片截圖：《第一幫幫團》）

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黑心楊梅｜當局展開突擊檢查 教避開毒楊梅

目前，漳州市相關部門已對轄區內楊梅經營商戶進行專項突擊檢查，對涉嫌違規添加的楊梅依法封存，並抽樣送檢。同時當局發布《楊梅選購食用消費提示》，提醒消費者在購買及食用時注意以下幾點：

黑心楊梅｜警惕3類高危楊梅

由於楊梅屬於裸果，極易腐敗，部分不良商販為延長保質期及提升甜度，可能會違規添加防腐劑、甜蜜素或糖精鈉等。消費者若遇到久放不爛、異常鮮亮、口感甜到發苦或回味發澀的楊梅，必須提高警惕。

此外，楊梅中常見的「小白蟲」多為果蠅幼蟲，以果肉為食，幼蟲期呈白色，對人體無害，並非寄生蟲。成熟變黑後不宜食用。甜度愈高的楊梅愈易吸引果蠅，正確清洗可安全去除。

楊梅｜4招正確選購楊梅

● 看外觀：優先選購果面乾燥無水跡、顏色鮮紅自然、果粒飽滿的楊梅；避免購買未熟的青果、暗紅或黑紅不均、軟爛出水、異常發亮的果實。

● 聞氣味：新鮮楊梅帶有天然果香；如有酒味或酸敗味，表示已發酵變質，切勿購買。

● 摸質地：軟硬適中為佳；過於酥軟代表過熟，過硬則偏生酸澀。

● 購買渠道：應選擇證照齊全的超級市場、農貿市場或正規電商平台，優先選購附有承諾達標合格證的產品，保留購物憑證，切勿購買來源不明或路邊無證攤檔的楊梅。

楊梅｜楊梅清洗方法

建議使用5%左右的淡鹽水浸泡楊梅5至10分鐘，此舉可有效逼出果蠅幼蟲、減少農藥殘留與雜質。浸泡後以流動清水沖洗，晾乾後食用，既安全又能保留楊梅原味。

楊梅｜楊梅保存方法

楊梅不耐儲藏，常溫下2至3天即易變質，建議即買即吃。未吃完的楊梅請勿清洗，先吹乾表面水分，用保鮮膜密封，於0至4℃冷藏，不超過48小時。網購到貨後應立即開箱，剔除破損果實，按上述方法冷藏，避免悶在保鮮箱內加速變質。

資料來源：第一幫幫團、東方衛視