致癌飲食｜兩親戚先後患大腸癌，專家揭3大飲食地雷

都市人生活節奏急促，飲食與作息普遍不健康，肥胖、高脂肪飲食及低纖維攝取等問題，均可能增加患上大腸癌的風險。有專家分享，自己的親戚中曾有兩人患大腸癌，其中一人更是她的婆婆。她藉此病例警惕大眾，預防大腸癌除了定期檢查外，日常飲食更為關鍵，並列出自己基本上絕不接觸的3大飲食地雷。

致癌危機｜50多歲確診大腸癌 術後改變飲食活到97歲

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地節目《祝你健康》中分享，其婆婆在50多歲時確診大腸癌，經手術治療後，便徹底改變飲食習慣，最終健康長壽活到97歲。她透露，婆婆日常會以原型食物為主，例如在打邊爐時，會先吃兩大盤各色蔬菜，再搭配魚肉或雞肉等白肉，且雞肉會先去皮才進食，憑藉清淡且均衡的飲食維持腸道健康。

致癌危機｜3大致癌高危飲食地雷

譚敦慈提醒，除了定期檢查外，健康飲食相當重要！她列出日常生活中應盡量少接觸以下3大飲食地雷，否則即使平時多吃蔬菜，也難以完全抵銷風險。

1. 不要重油重鹹：

油脂過高會提高致癌風險，而攝取過鹹的食物則會破壞腸道黏膜，令腸道環境變差。她提醒，當黏膜受到破壞後，再進食一些食物來保護黏膜，已經來不及，應養成健康飲食習慣。

2. 高溫爆炒：

坊間常見的高溫爆炒烹調方式應盡量減少。爆炒時產生的油煙不單傷肺，食材在過程中亦容易出現肉眼難以察覺的焦黑部分，這些燒焦物質本身已是致癌物。

3. 醃漬與加工食品：

經過長霉發酵或超加工的食品，如香腸、豆腐乳及各類醃漬品普遍含有高鹽分，而超加工食品與大腸癌風險增加有關，建議應盡量減少攝取。

資料來源：《祝你健康》臨床毒物科護理師譚敦慈

同場加映｜大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌｜3大症狀恐是癌症前兆

台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒曾在其Facebook專頁發文分享，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過兩周，務必盡快求醫檢查：

● 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

● 便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細

● 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

大腸癌7大症狀

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生



大腸癌｜預防患大腸癌5大方法

5大方法預防大腸癌

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高危人士

50歲以上

● 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲

不健康飲食

● 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

● 如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非瘜肉性大腸癌

家族性多發性瘜肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

● 如潰瘍炎性大腸炎

● 克隆氏腸炎

● 曾罹患大腸癌並已治癒

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學