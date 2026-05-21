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致癌危機｜23歲千萬女網紅不煙不酒驚患血癌，自揭3大致命習慣
健康Tips

致癌危機｜23歲千萬女網紅不煙不酒驚患血癌，自揭3大致命習慣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　越南Z世代超人氣網紅Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）日前突然拍片宣布自己不幸確診血癌（白血病）。年僅23歲的她，在TikTok坐擁超過1100萬粉絲，過去以精緻妝容及變裝影片走紅，如今在鏡頭前卻面容憔悴、數度哽咽。她還公開了自己過去三年不健康的生活習慣，希望以自身經歷喚醒更多年輕人關注健康。

 

23歲千萬女網紅自揭3大罹血癌原因

 

　　Dan Thy近日在社交平台發布影片，首次公開自己確診血癌。她坦言，在最青春的年華面對重病，內心既害怕又無助。由於即將接受長期化療，可能出現脫髮及外觀改變，因此她特意在入院前拍攝影片，記錄自己現時的樣子，希望留住「最美的時刻」。

 

　　Dan Thy在片中反思過去幾年的生活習慣。她承認，自己仗著年輕，加上不煙不酒，因而忽略了健康管理。她透露，為經營社交平台及趕製短影音，作息徹底混亂，經常熬夜工作至清晨6、7點才入睡，日夜顛倒已成常態。更令人震驚的是，Dan Thy自爆過去3年「幾乎完全不飲白開水」，每日以4至5杯奶茶、抹茶拿鐵等高糖飲品取代水分，直至身體出現問題才後悔莫及。

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

越南百萬網紅Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）。（IG圖片）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

越南百萬網紅Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）。（IG圖片）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

越南百萬網紅Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）。（IG圖片）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

Dan Thy近日在社交平台發布影片，首次公開自己確診血癌。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

Dan Thy近日在社交平台發布影片，首次公開自己確診血癌。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

Dan Thy近日在社交平台發布影片，首次公開自己確診血癌。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

Dan Thy在片中反思過去幾年的生活習慣。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

她經常熬夜工作至清晨6、7點才入睡。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

Dan Thy自爆過去3年「幾乎完全不飲白開水」。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

她每日以4至5杯奶茶、抹茶拿鐵等高糖飲品取代水分。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

她每日以4至5杯奶茶、抹茶拿鐵等高糖飲品取代水分。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

她每日以4至5杯奶茶、抹茶拿鐵等高糖飲品取代水分。（影片截圖）

 

盼警醒年輕人忽視身體警號

 

　　面對外界的關心，Dan Thy強調，公開病情並非為博取同情，而是希望讓粉絲及合作夥伴了解，未來可能無法穩定更新內容。同時，她亦希望藉自身慘痛經歷，提醒那些自恃年輕而忽略身體警號、作息無度的年輕人。

 

　　Dan Thy過去曾大方分享整容經歷，直率個性吸引不少支持者。如今面對癌症，她表示仍會積極接受治療，若身體狀況許可，亦會繼續拍片分享抗癌過程。

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

Dan Thy在TikTok坐擁超過1100萬粉絲。（IG圖片）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

Dan Thy在TikTok坐擁超過1100萬粉絲。（IG圖片）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

Dan Thy在TikTok坐擁超過1100萬粉絲。（IG圖片）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

Dan Thy在TikTok坐擁超過1100萬粉絲。（IG圖片）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

 

血癌｜23歲千萬女網紅不煙不酒竟罹患血癌　揭3大致命習慣：以為後生頂得住

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

 

同場加映：醫生拆解白血病

 

　　台灣皮膚科醫生吳吉妮曾指出，白血病即是血癌，當用於造血的骨髓，被血癌細胞佔據，導致無法正常造血，而用於凝血的血小板沒法正常製造，血液亦因此無法凝固，導致出現多處瘀青及流血症狀。台灣家庭醫生柳朋馳曾在節目上指，患上急性骨髓性白血病會出現3大明顯症狀，如果發現自己或身邊長者出現以下類似徵狀，就要多加注意：

 

急性骨髓性白血病3大症狀

 

1. 發燒

經常出現感冒、發燒

 

2. 出血

牙齦出血、流鼻血、大片瘀青（尤其頸部及腹部）

 

3. 莫名感覺疲憊

尤其慢性白血病大部分以疲倦為明顯象徵

 

資料來源：家庭醫生柳朋馳

 

 

同場加映：血癌6大徵狀

 

　　據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰ 

 

6大血癌徵狀

 

容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

發熱

經常有出血 （如牙齦、鼻）或傷口難以止血

貧血、消瘦、無胃口

淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

 

資料提供：醫院管理局

 

Tags:#健康問題#血癌#網絡熱話#網紅#治療#化療#癌症#白血病#越南#Dan Thy
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