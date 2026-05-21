致癌危機｜23歲千萬女網紅不煙不酒驚患血癌，自揭3大致命習慣

越南Z世代超人氣網紅Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）日前突然拍片宣布自己不幸確診血癌（白血病）。年僅23歲的她，在TikTok坐擁超過1100萬粉絲，過去以精緻妝容及變裝影片走紅，如今在鏡頭前卻面容憔悴、數度哽咽。她還公開了自己過去三年不健康的生活習慣，希望以自身經歷喚醒更多年輕人關注健康。

23歲千萬女網紅自揭3大罹血癌原因

Dan Thy近日在社交平台發布影片，首次公開自己確診血癌。她坦言，在最青春的年華面對重病，內心既害怕又無助。由於即將接受長期化療，可能出現脫髮及外觀改變，因此她特意在入院前拍攝影片，記錄自己現時的樣子，希望留住「最美的時刻」。

Dan Thy在片中反思過去幾年的生活習慣。她承認，自己仗著年輕，加上不煙不酒，因而忽略了健康管理。她透露，為經營社交平台及趕製短影音，作息徹底混亂，經常熬夜工作至清晨6、7點才入睡，日夜顛倒已成常態。更令人震驚的是，Dan Thy自爆過去3年「幾乎完全不飲白開水」，每日以4至5杯奶茶、抹茶拿鐵等高糖飲品取代水分，直至身體出現問題才後悔莫及。

越南百萬網紅Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）。（IG圖片）

越南百萬網紅Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）。（IG圖片）

越南百萬網紅Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）。（IG圖片）

Dan Thy近日在社交平台發布影片，首次公開自己確診血癌。（影片截圖）

Dan Thy近日在社交平台發布影片，首次公開自己確診血癌。（影片截圖）

Dan Thy近日在社交平台發布影片，首次公開自己確診血癌。（影片截圖）

Dan Thy在片中反思過去幾年的生活習慣。（影片截圖）

她經常熬夜工作至清晨6、7點才入睡。（影片截圖）

Dan Thy自爆過去3年「幾乎完全不飲白開水」。（影片截圖）

她每日以4至5杯奶茶、抹茶拿鐵等高糖飲品取代水分。（影片截圖）

她每日以4至5杯奶茶、抹茶拿鐵等高糖飲品取代水分。（影片截圖）

她每日以4至5杯奶茶、抹茶拿鐵等高糖飲品取代水分。（影片截圖）

盼警醒年輕人忽視身體警號

面對外界的關心，Dan Thy強調，公開病情並非為博取同情，而是希望讓粉絲及合作夥伴了解，未來可能無法穩定更新內容。同時，她亦希望藉自身慘痛經歷，提醒那些自恃年輕而忽略身體警號、作息無度的年輕人。

Dan Thy過去曾大方分享整容經歷，直率個性吸引不少支持者。如今面對癌症，她表示仍會積極接受治療，若身體狀況許可，亦會繼續拍片分享抗癌過程。

Dan Thy在TikTok坐擁超過1100萬粉絲。（IG圖片）

Dan Thy在TikTok坐擁超過1100萬粉絲。（IG圖片）

Dan Thy在TikTok坐擁超過1100萬粉絲。（IG圖片）

Dan Thy在TikTok坐擁超過1100萬粉絲。（IG圖片）

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

過去以精緻妝容及變裝影片走紅。（影片截圖）

同場加映：醫生拆解白血病

台灣皮膚科醫生吳吉妮曾指出，白血病即是血癌，當用於造血的骨髓，被血癌細胞佔據，導致無法正常造血，而用於凝血的血小板沒法正常製造，血液亦因此無法凝固，導致出現多處瘀青及流血症狀。台灣家庭醫生柳朋馳曾在節目上指，患上急性骨髓性白血病會出現3大明顯症狀，如果發現自己或身邊長者出現以下類似徵狀，就要多加注意：

急性骨髓性白血病3大症狀

1. 發燒

經常出現感冒、發燒

2. 出血

牙齦出血、流鼻血、大片瘀青（尤其頸部及腹部）

3. 莫名感覺疲憊

尤其慢性白血病大部分以疲倦為明顯象徵

資料來源：家庭醫生柳朋馳

同場加映：血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

6大血癌徵狀

容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

發熱

經常有出血 （如牙齦、鼻）或傷口難以止血

貧血、消瘦、無胃口

淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

資料提供：醫院管理局