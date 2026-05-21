名人保養｜48歲江芷妮息影多年做CEO兼幸福人妻，網民讚狀態勝馮盈盈

現年48歲的前TVB藝人江芷妮（Cherie），2007年約滿離巢後淡出娛樂圈，轉行從商開設美容院。近日，她出席活動時，便罕有地於IG分享與細自己17年的馮盈盈（Crystal）的同框合照，雖然年長盈盈多年，但相中狀態極佳的江芷妮卻絲毫沒有被比下去。照片曝光後，遂引起網民熱議。

江芷妮近日在社交平台IG限時動態分享了一張與2016年港姐冠軍馮盈盈（Crystal）的罕有同框合照，只見48歲的江芷妮與31歲的馮盈盈，儘管年齡相差足足17歲，但江芷妮站在馮盈盈身邊，絲毫沒有被比下去。作為美容集團老闆娘的她，依然狀態大勇，雖然已為兩孩之母，但身材皮膚依然苗條白滑，因此被網民大讚是美容院的最佳「生招牌」。

江芷妮近況｜台慶贏百萬獎金成創業資本 從藝人轉型美容業老闆

江芷妮2001年加入TVB，初入行時曾擔任《非常音樂空間》、《K-100》等節目主持，因其清新氣質，獲得觀眾喜愛，更曾被指與唐詩詠撞樣。其後她開始參演劇集，包括《同撈同煲》、《愛情全保》等，與馬國明一起被封為「熒幕情侶」。

2007年，江芷妮約滿離巢後，她把在《萬千星輝賀台慶》中贏得的100萬港元現金獎，以及參與遊戲節目累積的30多萬元獎金作為成本，於2009年成立美容院品牌。她曾亮相香港開電視節目《有種老闆娘》分享創業心路，透露自己會親力親為，與客人溝通、遞毛巾，甚至連洗廁所都包辦，並指如不調整心態，就很難繼續美容事業：

做藝人俾人服侍開，但轉型做服務性行業，就要招呼返人，如果呢方面嘅心態調適唔到，就好難去做。

江芷妮經常被指與唐詩詠「撞樣」，曾與馬國明拍檔做熒幕情侶。





江芷妮拍攝過不少TVB劇集。

2007年，江芷妮約滿TVB 離巢後淡出娛樂圈，轉行從商。

2

2009年成立自家美容院品牌。

親身上陣介紹自家美容產品做「生招牌」。

江芷妮近年鮮少在演藝圈露面。

2012年，江芷妮與建築師男友結婚，婚後育有1對仔女。

江芷妮是兩孩媽媽。

江芷妮除了在香港大學修畢工商管理碩士學位之外，還獲得美容業資歷認可4級資格。

擔任職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席。

不時出席美容業界會議、參展、出埠視察。

江芷妮近在社交平台IG限時動態分享了一張與2016年港姐冠軍馮盈盈（Crystal）的罕有同框合照。

江芷妮近況｜持續進修獲專業認可 出任業界要職

江芷妮轉型後持續進修，在香港大學修畢工商管理碩士學位，並獲得美容業資歷認可4級資格。她現時擔任職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席，早前更獲香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）委任為行業專家，成就備受業界肯定。

此外，她亦曾擔任香港美髮美容商會副會長及會董，並獲大學邀請擔任客席講師，分享創業及美容業經驗，親身上陣介紹自家產品，成為品牌的活招牌。

江芷妮近況｜48歲凍齡有術 近照如青春少艾

江芷妮2012年與建築師男友結婚，婚後誕下一子一女。而從近照可見，48歲的她皮膚仍緊緻白滑，保養得宜，完全不似是兩孩之母。而在今1月底，她在社交平台透露喪父之痛，並分享了多張珍藏的童年及家庭照，獲圈中好友及網民留言慰問。

江芷妮分享多張父女合照懷念爸爸。

還有兒孫三代同堂合照。