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名人保養｜48歲江芷妮息影多年做CEO兼幸福人妻，網民讚狀態勝馮盈盈
健康Tips

名人保養｜48歲江芷妮息影多年做CEO兼幸福人妻，網民讚狀態勝馮盈盈

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年48歲的前TVB藝人江芷妮（Cherie），2007年約滿離巢後淡出娛樂圈，轉行從商開設美容院。近日，她出席活動時，便罕有地於IG分享與細自己17年的馮盈盈（Crystal）的同框合照，雖然年長盈盈多年，但相中狀態極佳的江芷妮卻絲毫沒有被比下去。照片曝光後，遂引起網民熱議。

 

　　江芷妮近日在社交平台IG限時動態分享了一張與2016年港姐冠軍馮盈盈（Crystal）的罕有同框合照，只見48歲的江芷妮與31歲的馮盈盈，儘管年齡相差足足17歲，但江芷妮站在馮盈盈身邊，絲毫沒有被比下去。作為美容集團老闆娘的她，依然狀態大勇，雖然已為兩孩之母，但身材皮膚依然苗條白滑，因此被網民大讚是美容院的最佳「生招牌」。

 

江芷妮近況｜台慶贏百萬獎金成創業資本 從藝人轉型美容業老闆

 

　　江芷妮2001年加入TVB，初入行時曾擔任《非常音樂空間》、《K-100》等節目主持，因其清新氣質，獲得觀眾喜愛，更曾被指與唐詩詠撞樣。其後她開始參演劇集，包括《同撈同煲》、《愛情全保》等，與馬國明一起被封為「熒幕情侶」。

 

　　2007年，江芷妮約滿離巢後，她把在《萬千星輝賀台慶》中贏得的100萬港元現金獎，以及參與遊戲節目累積的30多萬元獎金作為成本，於2009年成立美容院品牌。她曾亮相香港開電視節目《有種老闆娘》分享創業心路，透露自己會親力親為，與客人溝通、遞毛巾，甚至連洗廁所都包辦，並指如不調整心態，就很難繼續美容事業：

 

　　做藝人俾人服侍開，但轉型做服務性行業，就要招呼返人，如果呢方面嘅心態調適唔到，就好難去做。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮經常被指與唐詩詠「撞樣」，曾與馬國明拍檔做熒幕情侶。

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮拍攝過不少TVB劇集。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

2007年，江芷妮約滿TVB 離巢後淡出娛樂圈，轉行從商。

 

2江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

2009年成立自家美容院品牌。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

親身上陣介紹自家美容產品做「生招牌」。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮近年鮮少在演藝圈露面。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

2012年，江芷妮與建築師男友結婚，婚後育有1對仔女。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮是兩孩媽媽。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮除了在香港大學修畢工商管理碩士學位之外，還獲得美容業資歷認可4級資格。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

擔任職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

不時出席美容業界會議、參展、出埠視察。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮近在社交平台IG限時動態分享了一張與2016年港姐冠軍馮盈盈（Crystal）的罕有同框合照。

 

江芷妮近況｜持續進修獲專業認可 出任業界要職

 

　　江芷妮轉型後持續進修，在香港大學修畢工商管理碩士學位，並獲得美容業資歷認可4級資格。她現時擔任職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席，早前更獲香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）委任為行業專家，成就備受業界肯定。

 

　　此外，她亦曾擔任香港美髮美容商會副會長及會董，並獲大學邀請擔任客席講師，分享創業及美容業經驗，親身上陣介紹自家產品，成為品牌的活招牌。

 

江芷妮近況｜48歲凍齡有術 近照如青春少艾

 

　　江芷妮2012年與建築師男友結婚，婚後誕下一子一女。而從近照可見，48歲的她皮膚仍緊緻白滑，保養得宜，完全不似是兩孩之母。而在今1月底，她在社交平台透露喪父之痛，並分享了多張珍藏的童年及家庭照，獲圈中好友及網民留言慰問。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

江芷妮分享多張父女合照懷念爸爸。

 

江芷妮︱兩代TVB花旦罕同框48歲江芷妮完勝31歲馮盈盈　息影多年做CEO兼幸福人妻

　還有兒孫三代同堂合照。

Tags:#香港娛樂#TVB#江芷妮#馮盈盈#美容業#創業#名人代言#藝人轉型從商#持續進修#香港大學工商管理碩士#職業訓練局#香港學術及職業資歷評審局#前TVB藝人#美容院#工商管理碩士#美容業資歷認可4級資格
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