名人健康｜TVB御用菲傭杜詩娜自揭坎坷半生，前夫出軌、離婚、喪親到患癌

曾是TVB「御用菲傭」、現年50多歲的杜詩娜憑著混血外型及一口流利的廣東話的反差，經常令不少觀眾對她印象深刻。近日，她於ViuTV節目《晚吹怨女俱樂部》受訪時，卻開腔講述自己坎坷的人生，原來常於幕前常以強捍形象示人的她曾歷前夫出軌、離婚、喪親之痛，期間更要獨自對抗癌魔。

作為中葡混血兒，杜詩娜表示自己入行前其實是酒吧銷售員，直到某日有人主動走過來問她「可唔可以搵你拍戲」。她指自己當時可成為特約演員原因，其實是全靠她有一副外國人面孔之餘，又識中文。不過，她指作為特約演員收入其實不多，一組戲才有幾百元，她後來亦因為對方不肯加人工，才決定退出幕前。

杜詩娜又指自己於1993年結婚，不過1998年便離婚，而主要原因是丈夫出軌，之後更一走了之。問她如何知悉對方出軌? 她指因有朋友通風報訊，她當時更走上那大廈單位親自將對方帶回家。惟翌日，丈夫離開家門之後，便沒有再回來。當時失意的她，於是食安眠藥自殺，幸好期間接到call機訊息，提醒她要返工，她才清醒過來，並自行去醫院急症室求醫。她又指那段時間小孩非常小，慶幸養父母幫忙照顧，她才可以走過來。

杜詩娜又指近十年身體出現問題，豈料「咁就去睇醫生，一check就中咗」，她指治癌期間，由於標靶治療貴，她只選擇最平的化療及電療。由於治療副作用，頭髮全部脫落，她有足足半年時間只能躺在家中，由於白天不敢出門，故只能在半夜出街「唞下氣、跑下步」。她又坦言醫病期間，驚自己會死，於是除了立即申請公屋外，更立即聯絡大侄仔，希望對方會幫忙照顧當時約20歲的兒子。療程結束後，她更立即致電僱主要求開工。

杜詩娜在節目中又提到自己很小便被領養，養父母對她視如己出。她透露親生母親因未婚懷孕，而將她送人，對親生母親的印象只停留在她對自己極嚴厲「坐凳坐直嘅，汽水唔使飲，飲滾水」。她指養父母十分疼愛自己，惟一感可惜的是，養父於2007年離世後，她與養父母家兄長們失去聯絡，她在節目中哽咽表示「始終對咗幾十年，一諗起呢，都係會唔開心，都係會哭嘅」。

「御用菲傭」幕前生涯

杜詩娜於90年代開始參與幕前工作，據了解，她是經已故TVB著名監製鄺業生介紹入行，首部作品是與張衞健合作出演的《巨人》，她在劇中扮演一名外國護士。其後，杜詩娜陸續參與多部電視劇及電影的拍攝，包括《男親女愛》、《真情》、《依家有喜》以及《追擊八月十五》等。由於她經常扮演的角色多是外籍傭工，因此她又有「御用菲傭」之稱。

