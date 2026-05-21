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名人健康｜TVB御用菲傭杜詩娜自揭坎坷半生，前夫出軌、離婚、喪親到患癌
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名人健康｜TVB御用菲傭杜詩娜自揭坎坷半生，前夫出軌、離婚、喪親到患癌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾是TVB「御用菲傭」、現年50多歲的杜詩娜憑著混血外型及一口流利的廣東話的反差，經常令不少觀眾對她印象深刻。近日，她於ViuTV節目《晚吹怨女俱樂部》受訪時，卻開腔講述自己坎坷的人生，原來常於幕前常以強捍形象示人的她曾歷前夫出軌、離婚、喪親之痛，期間更要獨自對抗癌魔。

 

　　作為中葡混血兒，杜詩娜表示自己入行前其實是酒吧銷售員，直到某日有人主動走過來問她「可唔可以搵你拍戲」。她指自己當時可成為特約演員原因，其實是全靠她有一副外國人面孔之餘，又識中文。不過，她指作為特約演員收入其實不多，一組戲才有幾百元，她後來亦因為對方不肯加人工，才決定退出幕前。

 

　　杜詩娜又指自己於1993年結婚，不過1998年便離婚，而主要原因是丈夫出軌，之後更一走了之。問她如何知悉對方出軌? 她指因有朋友通風報訊，她當時更走上那大廈單位親自將對方帶回家。惟翌日，丈夫離開家門之後，便沒有再回來。當時失意的她，於是食安眠藥自殺，幸好期間接到call機訊息，提醒她要返工，她才清醒過來，並自行去醫院急症室求醫。她又指那段時間小孩非常小，慶幸養父母幫忙照顧，她才可以走過來。

 

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

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御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

御用菲傭丨「御用菲傭」杜詩娜罕現身自揭坎坷半生　歷前夫出軌離婚喪親之痛　患癌切除乳房化療後即開工

 

　　杜詩娜又指近十年身體出現問題，豈料「咁就去睇醫生，一check就中咗」，她指治癌期間，由於標靶治療貴，她只選擇最平的化療及電療。由於治療副作用，頭髮全部脫落，她有足足半年時間只能躺在家中，由於白天不敢出門，故只能在半夜出街「唞下氣、跑下步」。她又坦言醫病期間，驚自己會死，於是除了立即申請公屋外，更立即聯絡大侄仔，希望對方會幫忙照顧當時約20歲的兒子。療程結束後，她更立即致電僱主要求開工。

 

　　杜詩娜在節目中又提到自己很小便被領養，養父母對她視如己出。她透露親生母親因未婚懷孕，而將她送人，對親生母親的印象只停留在她對自己極嚴厲「坐凳坐直嘅，汽水唔使飲，飲滾水」。她指養父母十分疼愛自己，惟一感可惜的是，養父於2007年離世後，她與養父母家兄長們失去聯絡，她在節目中哽咽表示「始終對咗幾十年，一諗起呢，都係會唔開心，都係會哭嘅」。

 

「御用菲傭」幕前生涯

 

　　杜詩娜於90年代開始參與幕前工作，據了解，她是經已故TVB著名監製鄺業生介紹入行，首部作品是與張衞健合作出演的《巨人》，她在劇中扮演一名外國護士。其後，杜詩娜陸續參與多部電視劇及電影的拍攝，包括《男親女愛》、《真情》、《依家有喜》以及《追擊八月十五》等。由於她經常扮演的角色多是外籍傭工，因此她又有「御用菲傭」之稱。
 

Tags:#娛樂#TVB#杜詩娜#訪問#癌症#離婚#出軌#領養#單親#兒童照顧#心理健康#自殺#家庭#育兒#表演#電影和電視#喪親#精神健康#乳癌#化療#患癌#晚吹—怨女俱樂部#養父母
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