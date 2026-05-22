通波仔手術資助｜ 冠心病患者最高可獲$30,000，1類人免費做心臟超聲波

公立醫院「通波仔」手術輪候時間長，不少冠心病患者憂慮延誤治療。「暖心行動慈善基金」聯同嘉諾撒醫院推出「通波仔手術資助計劃」，合資格人士最高可獲$30,000資助。即看下文了解申請資格、資助金額及免費篩查登記方法。

通波仔手術資助︱「暖心行動慈善基金」X 嘉諾撒醫院資助心臟手術

心臟病為香港三大致命疾病之一，每年有85,100人次因心臟病出院或死亡，其中7,258人死於冠心病，佔心臟病死亡人數超過一半（56.6%）。與此同時，公立醫院內科門診新症輪候時間最長達94星期，急症室輪候普遍超過1至3小時，加上2026年起多項醫療服務將加價，基層患者更難以及時接受治療。

為紓緩醫療壓力，協助患者把握治療黃金時機，「暖心行動慈善基金」宣布兩大計劃，包括：

通波仔手術資助（最高HK$30,000、預計惠及100人）；

免費心臟超聲波篩查（100個名額、先到先得）。

通波仔手術資助︱最高資助達HK$30,000

暖心行動捐出140萬港元予嘉諾撒醫院，為正在公立醫院輪候「通波仔」的冠心病患者提供手術資助，預計100人受惠。資助額按所需支架數量釐定，扣除資助後費用明確：

所需支架數量 最高資助金額 (HK$) 扣除資助後手術費約 (HK$) 1個支架 14,000 74,000起 2個支架 20,000 95,000起 3個支架 30,000 105,000起 4個支架或以上 30,000 需向醫院查詢



通波仔手術資助︱申請對象與資格

申請對象為已在公立醫院排期進行「通波仔」手術的病人，並需持有醫院管理局轄下醫院發出的相關手術通知書。即日起接受申請，有需要人士可於暖心行動官方網站報名（https://hwi.org.hk/services）。

通波仔手術資助︱申請流程：3步完成，最快一星期治療

遞交申請：網上填表或下載表格電郵至基金會，審批約1-2個工作天。

專人聯絡：成功批核後，專人通知並安排約見醫生。

安排手術：醫生診症後，排期於嘉諾撒醫院進行手術。

通波仔手術資助︱查詢及申請

查詢電話：3480 9630

申請頁面：基金網站或指定申請連結

免費心臟篩查︱一類人免費做心臟超聲波篩查

「暖心行動慈善基金」另提供免費心臟篩查，如檢查發現冠心病、心房顫動或瓣膜性心臟病，可獲免費轉介至政府醫院跟進。

計劃旨在及早發現未確診的隱性心臟病患者。在2024至2025年度，已有382人受惠，當中72人（約19%） 獲轉介進一步治療。篩查同時發現，參與者中有65%患高血壓、19%血糖偏高、33%膽固醇超標，以及54%屬於超重或肥胖。此外，數據顯示10%至20%的65歲以上人士存在心臟結構問題（如心瓣膜疾病），而及早接受手術治療能顯著提高存活率，並降低心臟衰竭風險。

免費篩查項目包括：

心臟超聲波（核心項目；評估心臟結構及心瓣功能）

血液檢驗（血糖、膽固醇）

血壓檢測

心電圖檢測

心房顫動檢測

尿液檢驗（尿蛋白指數）

免費心臟篩查︱申請資格

年滿65歲或以上之香港永久居民

未曾確診「三高」（高血壓、高膽固醇、高血糖）

未曾確診任何心臟疾病

免費心臟篩查︱申請方法

填寫網上表格（網上申請）或；於基金官網下載PDF表格，填妥後電郵至基金會（線下申請）。