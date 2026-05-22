減肥恩物｜蒟蒻低熱量易飽肚，專家建議最佳攝取分量連食12星期瘦7磅

蒟蒻眾所周知熱量低，飽腹感高，一直以來是不少人減重的好幫手。有研究指出，無須刻意節食，連食12星期可以瘦7磅！不過有專家提醒，吃蒟蒻分量不宜太多，而且食用時必須多飲水防止便秘。

減肥飲食｜蒟蒻幫助減重4大功效

台灣食安專家韋恩在其Facebook專頁發文推薦，減肥可以吃蒟蒻，皆因它飽足感強卻幾乎不含熱量，關鍵在於葡甘露聚醣這種水溶性膳食纖維。人體消化酶無法分解它，且它能吸收自身重量50倍的水分，在消化道中形成高黏度凝膠。

這種凝膠狀結構會延緩胃排空、拖慢小腸吸收養分的速度，並完整抵達大腸成為腸道菌的食物，是目前保健研究中數量最多的植物多醣之一。

1. 體重控制

韋恩引述一項統合分析，受試者每日攝取5克以上葡甘露聚醣、持續超過12周，平均體重下降3.18公斤（約7磅）、腰圍縮減2.11厘米。

作用機制是凝膠在胃中佔據空間、延長飽足感，讓整體熱量攝入自然減少，毋須刻意節食。

2. 穩定血糖

據台北醫學大學消化醫學研究中心，2016年曾發表一項針對第二型糖尿病患者的研究指出，食用蒟蒻後，飯後血糖與糖化血色素均有顯著改善。其原理是葡甘露聚醣抑制了消化速度，使血糖上升更平緩。第2型糖尿病患者以蒟蒻麵取代三餐中的一餐，12周後糖化血色素顯著下降0.55%，體重、BMI及腰圍均有改善。

3. 降血脂

韋恩過往曾發文指出，統合分析顯示蒟蒻能使壞膽固醇平均下降約9%。機制是腸道中的凝膠層會阻礙膽固醇的再吸收，讓更多膽固醇隨糞便排出。

4. 調節腸道菌相

葡甘露聚醣能選擇性促進常被研究者稱為「瘦子菌」的Akkermansia muciniphila（AKK菌）增殖。研究同時記錄到，糞便中與大腸癌風險相關的次級膽汁酸濃度下降了42%。

減肥飲食｜食用蒟蒻4大重點

韋恩也提醒，食用蒟蒻仍需注意以下幾點：

適量攝取：大量食用帶來的飽足感會排擠其他食物，長期下來可能造成營養缺乏

與藥物錯開：有服用礦物質補充劑或藥物者，建議與蒟蒻錯開至少1至2小時

腸胃敏感者循序漸進：從小量開始，並搭配充足水分，否則凝膠過於濃稠可能加重便秘

留意噎嗆風險：老人與幼兒食用時需特別注意，務必充分咀嚼

台灣家醫科醫生李思賢亦曾發文提醒，蒟蒻雖健康，但若有小腸細菌過度增生、容易脹氣或腸道蠕動緩慢的人，可能對高纖食材較為敏感，食用時應密切觀察腸胃反應。