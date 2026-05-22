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濕疹困擾｜37歲男戒類固醇全身爆發險盲，靠2大改變皮膚重生
健康Tips
濕疹

濕疹困擾｜37歲男戒類固醇全身爆發險盲，靠2大改變皮膚重生

健康解「迷」
健康解「迷」

　　濕疹患者對於使用類固醇見怪不怪，但一旦依賴類固醇，要戒斷的過程一點都不輕鬆。英國一名37歲男子飽受濕疹折磨長達30年，早前決心戒斷類固醇，豈料引起濕疹大爆發，嚴重到體無完膚，甚至一度短暫失明，被迫臥床休養7個月。最終靠著2大改變，成功由爛面變成「剝殼雞蛋」。

 

濕疹自救｜停用藥膏引發嚴重過敏 一度短暫失明臥床

 

　　綜合英國《每日郵報》報道，37歲Luke Brown是一名來自英國表演者，自嬰兒時期已經患上濕疹。求學時期，他曾因皮膚不斷脫皮及佈滿傷口而被同學取笑。多次尋訪不同醫生，醫生亦不約而同告知他，他身上的濕疹基本上是「不治之症」，所以從小就使用類固醇藥膏協助控制病情，但實際作用仍然有限。

 

　　早前，Luke決定停用外用類固醇藥膏，豈料卻引發嚴重過敏反應。他形容起初感覺如同臉頸嚴重曬傷，隨後皮疹、痕癢、脫皮等症狀迅速蔓延至全身，幾乎是體無完膚。病情最嚴重時甚至波及視力，導致短暫性失明。他一度臥床長達7個月，完全無法工作甚至穿衣，生活大受影響。

 

濕疹自救｜37歲男戒斷類固醇　全身爆嚴重濕疹險盲　臥床7個月靠「1飲品」養膚重生

濕疹自救｜37歲男戒斷類固醇　全身爆嚴重濕疹險盲　臥床7個月靠「1飲品」養膚重生

 

濕疹自救｜逆轉濕疹2大飲食調整

 

　　臥床休養期間，Luke決定自救，上網參考其他患者經驗，決定從日常飲食着手，最終憑藉2大飲食調整，成功改善皮膚問題：

 

1. 嚴格戒斷麩質及減少游離糖

他戒食所有含麩質食物，包括麵包、意粉、薄餅及啤酒等，同時大幅減少攝取游離糖。他發現只要嚴格遵守戒口原則，皮膚就會逐漸回復正常。一旦稍有「口痕」，進食後數小時內便會感到皮膚發癢。

 

2. 飲「克菲爾」（Kefir）發酵乳飲品

他開始定期飲用一種蘊含豐富益生菌的發酵乳飲料「克菲爾」（Kefir），透過改善腸道微生態來促進皮膚健康。

經過數個月的堅持，加上定期搽潤膚乳及僅在發作時偶爾使用類固醇，Luke的皮膚狀況在夏季尾出現顯著好轉。當朋友再次見到他時，完全不敢相信眼前的他與以往判若兩人。

 

濕疹自救｜37歲男戒斷類固醇　全身爆嚴重濕疹險盲　臥床7個月靠「1飲品」養膚重生

濕疹自救｜37歲男戒斷類固醇　全身爆嚴重濕疹險盲　臥床7個月靠「1飲品」養膚重生

 

濕疹自救｜壓力與高溫同為元兇

 

　　Luke分享自身的抗病心得，指高溫、皮膚摩擦及壓力均是誘發濕疹的元兇。他認為濕疹絕對不止是單純的皮膚問題，而是心理、身體與腸道問題結合的結果，患者必須學會控制壓力水平，才能有效防止病情復發。

 

濕疹自救｜醫生拆解腸道與皮膚健康息息相關

 

　　全科醫生Dev Patel博士解釋，雖然改變飲食習慣未必能徹底根治濕疹，但減少攝取超加工食品及過量糖分，確實對人體整體健康大有益處。愈來愈多國外權威醫學研究證實，腸道微生態與皮膚健康息息相關。培養健康腸道環境如透過飲用含益生菌飲品，可有效減少體內發炎反應，從而紓緩濕疹症狀。

Tags:#濕疹#類固醇#戒斷#過敏#失明#飲食調整#麩質#游離糖#克菲爾#發酵乳飲品#益生菌#腸道健康#Luke Brown#Dev Patel#戒斷類固醇#皮膚科#不治之症#爛面#皮疹#痕癢#脫皮#克菲爾發酵乳飲品#壓力#高溫#腸道微生態
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