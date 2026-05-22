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名人親情｜53歲吳綺莉談母女最新關係，落淚直言從不後悔生女
健康Tips

名人親情｜53歲吳綺莉談母女最新關係，落淚直言從不後悔生女

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年53歲的前亞洲小姐冠軍吳綺莉，與愛女吳卓林本來感情要好，惟卓林後來認識到外籍另一半後，母女關係便大不如前。2022年卓林更曾被目擊離家出走後，於加拿大排隊領免費食物維生。不過，這段僵持的關係近期似乎迎來曙光。有報道指，吳綺莉近日在社交平台開直播與網民互動。期間她提及與愛女吳卓林的最新關係，透露母女二人正逐漸破冰。提起女兒的貼心舉動時，吳綺莉難掩心中喜悅，說到動情處更一度感觸，盡顯慈母本色。

 

母親節及生日獲傳訊祝賀 女兒承諾回家親自下廚

 

　　在直播中，吳綺莉眼泛淚光，但神情欣喜。她向網民透露，卓林在今年的母親節以及她的生日，都有特意傳送窩心的祝賀訊息。雖然只是簡單的兩句：「媽媽，母親節快樂！媽媽，生日快樂！」但已令吳綺莉感到心滿意足。

 

　　直播期間，有網民問吳綺莉是否後悔生下卓林，她堅定地表示「從來不後悔生了女兒」。她更向網民分享，女兒已向她承諾，下次回家時會親自下廚孝敬她。吳綺莉坦言，雖然目前仍未知道女兒確切的歸期，但這份期待已經讓她感到無比溫暖。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉為1990年亞洲小姐冠軍。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉與愛女吳卓林。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉在社交平台開直播與網民互動。

 

吳綺莉回應成龍經濟援助卓林傳聞

 

　　早前坊間盛傳，成龍去年曾透過中間人多次為吳卓林提供經濟援助，當中包括代繳加拿大房租、資助其發展設計事業，甚至有指成龍曾邀請卓林參與其新片的海報設計競標。今年3月，吳綺莉與著名時裝設計師何國鉦（Dorian）接受節目《娛樂山》訪問，首度開腔回應相關傳聞。

 

　　吳綺莉在訪問中表現得十分淡然，並以幽默方式直接否認：「我唔覺得係囉！」她更形容自己在這些傳聞中只是一個局外人：「我都係一個觀眾，喺旁邊剝花生。」

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉透露與女兒關係好轉。（節目《娛樂山》截圖）

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉憑漂亮外表，星途原本不俗。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉近年則積極北上做直播帶貨，又不時拍片跟大家分享近況以及她對一些事的看法和感受。

 

曾難接受女兒同性婚姻 靠時間修補母女裂痕

 

　　回想起卓林當年為了愛情遠走他鄉，甚至母女報警對簿公堂，隨後遠走加拿大，期間更被拍到在當地排隊領取免費食物，生活狀況引外界關注。作為單親媽媽，吳綺莉坦承當初確實極難接受女兒選擇的這條不平凡道路及同性婚姻。

 

　　但經歷過風雨，她感嘆：「時間可以改變一切。」她現在選擇尊重女兒的選擇，認同「Love is blind（愛情是盲目的）」。她透露目前與卓林的關係已經「好咗好多」，雖然未明言是否已經見面，但她指出每逢大時大節，母女倆都會互傳訊息送上「新年快樂、聖誕快樂」等祝福。吳綺莉更笑言自己與女兒心境年輕，大家就像「26、27歲」的朋友一樣，相處比以往融洽。

 

曾患抑鬱症 因藥物副作用險叫白車

 

　　除了談及家事，吳綺莉亦在節目訪問中剖白了自己的精神健康狀況。得知好友何國鉦在疫情期間患上焦慮症，曾受抑鬱症困擾的她表示感同身受。她憶述過去曾因情緒問題求醫，但服藥後的經歷卻令她猶有餘悸：「食完後成個人飄移，Slow down慢晒咁，我好驚呀！食了一粒已經想叫白車。」

 

　　因這次恐怖的副作用經歷，她最終決定放棄依賴藥物，轉而靠自己調節心態。她分享自己的自救方法，指每次情緒低落時，會給自己20分鐘至兩天的時間去消化情緒，隨後便逼自己去面對和解決問題。而情感生活方面，單身多時的她表示一切隨緣。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳卓林為吳綺莉與成龍的私生女，惟多年來成龍一直未有承認其身份。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

作為單親媽媽的吳綺莉自少獨力撫養愛女成長，倆母女關係本來一直非常要好。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

惟2017年當17歲章林宣布「出櫃」並與本是其補習老師Andi發展成女友關係後，母女關係開始急劇惡化。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

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吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

卓林後來又宣布與大自己10多年的女友Andi結婚。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

2022年卓林更曾被目擊於加拿大排隊領免費食物維生。

 

吳綺莉吳卓林丨吳綺莉直播談母女最新關係　感動落淚：我冇後悔生佢

早前有網民於小紅書上載了一張疑是吳卓林的照片，指她在旺⻆擺攤賣衣服，而且親力親為。

 

吳卓林為外藉妻與母吳綺莉反面

 

　　吳卓林為吳綺莉與成龍的私生女，惟多年來成龍一直未有承認其身份。作為單親媽媽的吳綺莉自少獨力撫養愛女成長，倆母女關係本來一直非常要好，惟2017年當17歲卓林宣布「出櫃」並與本是其補習老師Andi發展成女友關係後，母女關係開始急劇惡化。卓林後來又宣布與大自己10多年的女友Andi結婚，更於2018年離家出走，與Andi在加拿大生活，2022年卓林更曾被目擊於加拿大排隊領免費食物維生。

Tags:#名人#家庭#關係#精神健康#LGBTQ#吳綺莉#Andi#吳卓林#成龍#母女關係#私生活#何國鉦#同性戀#同性婚姻#出櫃#抑鬱症#焦慮症
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