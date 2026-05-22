歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
五月
沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現 沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現
推介度：
01/05/2026 - 27/07/2026
免費
28
八月
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026 紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHE...
推介度：
28/08/2026 - 29/08/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
年輕媽媽｜謝瑞麟孫女Bethany 25 歲育有3孩，坦言19歲懷孕休學不後悔
健康Tips

年輕媽媽｜謝瑞麟孫女Bethany 25 歲育有3孩，坦言19歲懷孕休學不後悔

健康解「迷」
健康解「迷」

　　珠寶大亨謝瑞麟，曾坐擁20億身家，惟他於2000年被高院頒令破產，4年後獲撤銷破產令，卻又於2008年7月，因串謀公司高層提供一億七千萬元非法回佣及盜用公款罪成，被判入獄3年3個月。他的其中一名高顏值孫女Bethany Tse原來已進軍KOL行業，更拍片分享19歲懷孕當媽的心路歷程。

 

謝瑞麟孫女19歲讀大一懷孕休學

 

　　1999年出世的Bethany日前拍片分享年輕當媽的感受，她指自己25歲時已是3孩之母，大女次女及細仔分別於2018、2022及2025年出世。她透露自己懷第一胎時年僅19歲，正就讀大學一年級，為生B更需休學了一年半，更不敢認識新朋友，因為怕「有咗朋友就想去玩」。

 

　　Bethany透露，成為人母後，生活除了返學便是湊仔，更於最後一個學期懷上了第二胎。然而她仍然不放棄學業，最後與同齡人一樣準時畢業。雖然辛苦，但Bethany不後悔生BB，她認為「後生媽媽唔一定等於失敗。」

 

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

 

 

　　片段曝光後，即引起不少網民熱議，有人留言認為Bethany之所以成功，與其雄厚家底支持有很大關係，「有冇可能你冇失敗嘅其中一個原因係因為你家庭背景夠晒雄厚」，獲得過逾4000個讚好；不過有人則認為她「很勇敢」。

 

　　Bethany的Instagram，亦曾貼出與謝瑞麟、謝達峰、謝邱安儀及Atalie的照片，Bethany更發文稱很高興有份籌辦此次活動。Bethany目前於IG以「嫁了給韓國人的港女」作簡介，不時以KOL身份分享美妝心得及家庭生活。

 

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

謝瑞麟丨珠寶大亨謝瑞麟高顏值孫女做KOL　Bethany讀大一懷孕休學　25歲成3孩之母 : 我冇後悔

Tags:#家族#珠寶#生意#企業家#財富#破產#醜聞#入獄#早齡懷孕#網紅#社交媒體#香港#教育#家庭背景#珠寶大師#謝瑞麟#謝瑞麟孫女#懷孕#休學#親子#韓國老公#KOL#年輕媽媽
Add a comment ...Add a comment ...
名人保養丨梁詠琪50歲素顏慶生照，公開椰子油護膚術＋逆齡餐單
更多健康解「迷」文章
名人保養丨梁詠琪50歲素顏慶生照，公開椰子油護膚術＋逆齡餐單
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處