年輕媽媽｜謝瑞麟孫女Bethany 25 歲育有3孩，坦言19歲懷孕休學不後悔

珠寶大亨謝瑞麟，曾坐擁20億身家，惟他於2000年被高院頒令破產，4年後獲撤銷破產令，卻又於2008年7月，因串謀公司高層提供一億七千萬元非法回佣及盜用公款罪成，被判入獄3年3個月。他的其中一名高顏值孫女Bethany Tse原來已進軍KOL行業，更拍片分享19歲懷孕當媽的心路歷程。

謝瑞麟孫女19歲讀大一懷孕休學

1999年出世的Bethany日前拍片分享年輕當媽的感受，她指自己25歲時已是3孩之母，大女次女及細仔分別於2018、2022及2025年出世。她透露自己懷第一胎時年僅19歲，正就讀大學一年級，為生B更需休學了一年半，更不敢認識新朋友，因為怕「有咗朋友就想去玩」。

Bethany透露，成為人母後，生活除了返學便是湊仔，更於最後一個學期懷上了第二胎。然而她仍然不放棄學業，最後與同齡人一樣準時畢業。雖然辛苦，但Bethany不後悔生BB，她認為「後生媽媽唔一定等於失敗。」

片段曝光後，即引起不少網民熱議，有人留言認為Bethany之所以成功，與其雄厚家底支持有很大關係，「有冇可能你冇失敗嘅其中一個原因係因為你家庭背景夠晒雄厚」，獲得過逾4000個讚好；不過有人則認為她「很勇敢」。

Bethany的Instagram，亦曾貼出與謝瑞麟、謝達峰、謝邱安儀及Atalie的照片，Bethany更發文稱很高興有份籌辦此次活動。Bethany目前於IG以「嫁了給韓國人的港女」作簡介，不時以KOL身份分享美妝心得及家庭生活。