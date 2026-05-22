肝癌︱李嘉誠基金會三年資助計劃，200名病人付5萬元接受Histotripsy治療，免開刀無創手術解析

肝癌病人好消息！李嘉誠基金會宣佈策劃新一輪「愛能助」醫療計劃，決定納入Histotripsy治療，與港怡醫院、香港中文大學醫院及養和醫院合作， 3年內向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療，患者能以5萬元港幣接受Histotripsy治療，為病人帶來新希望。

肝癌為「五大殺手」之一

根據政府公佈 2023 年，肝癌在本港最常見的癌症中排第五位，佔癌症新症總數的4.5%。肝癌在男性最常見的癌症中排第四，而在女性最常見的癌症中則排第十二。李嘉誠自2024年起分別捐贈三部Histotripsy儀器予香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院和養和醫院，為肝癌病人提供Histotripsy治療。最近李嘉誠基金會表示陸續收到一些患者來信，感嘆因未有保險覆蓋，而未能接受Histotripsy無創手術。

基金會表示，策劃新一輪「愛能助」醫療計劃時，決定納入Histotripsy治療，與港怡醫院、香港中文大學醫院及養和醫院合作， 3年內向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療，令患者能以5萬元港幣接受Histotripsy治療。

李嘉誠基金會主席李嘉誠曾表示，組織碎化技術（Histotripsy）有如一份科技禮物，賦予社會希望、健康和生命的禮物。當時他說︰「首部Histotripsy系統運抵香港90天內，成功地為30名肝癌患者治療。這種低成本、高效益的癌症治療新選擇，不但可以大幅減輕患者家庭的經濟壓力，也可紓緩公營醫療服務在老齡化社會對政府所造成的財政負擔。」

港大醫學院獲李嘉誠基金會捐贈亞洲首部突破性醫療儀器Histotripsy系統，採用全球頂尖的組織碎化技術在香港進行臨床試驗，為肝癌患者提供無創、無痛、高效的治療選擇。圖片來源︰香港大學李嘉誠醫學院

港怡醫院介入放射中心總監、放射科顧問醫生劉泳恆醫生，曾分享一名九旬原發性肝癌患者因身體不能承受開刀切除手術，而腫瘤亦接近鄰近重要器官，增加了微創消融手術的風險，最後成功透過組織碎化治療技術清除病灶。

組織碎化技術（Histotripsy）是甚麼？

組織碎化技術（Histotripsy是一種非入侵性的醫療程序，利用高強度聚焦超聲波照射及破壞肝臟腫瘤。 治療程序在全身麻醉下進行，治療過程中不涉及皮膚穿刺或肝臟針刺介入。組織碎化技術透過超聲波影像實時定位肝臟內的腫瘤組織及監察治療情況。 組織碎化技術的非入侵性特點有效降低病人痛感；視乎病人個別情況，一般病人可於治療當天或翌日出院。

特點︰利用高強度聚焦超聲波照射及破壞肝臟腫瘤

優勢︰

• 非入侵性的醫療程序

• 可同時處理多個肝臟腫瘤

圖片來源︰香港中文大學醫院

圖片來源︰香港中文大學醫院

組織碎化治療過程 免開刀切除

組織碎化治療在全身麻醉下進行。全身麻醉能確保肝臟在治療過程中保持靜止。在全身麻醉狀態下，一個柔軟且具彈性的水囊會放置於病人腹腔上，以確保聲波能有效傳導。聲波由置於水囊中的治療儀器發出，並聚焦於肝臟腫瘤。聲波在腫瘤組織內因為氣體迅速膨脹及收縮而產生微氣泡。 這些微氣泡會破壞腫瘤組織，同時將周邊組織傷害降至最低。

圖片來源︰香港中文大學醫院

以香港中文大學醫院Histotripsy治療收費為例，治療前評估港幣6,500元，組織碎化治療港幣256,000元起，新一輪「愛能助」醫療計劃下，患者能以5萬元港幣接受Histotripsy治療，於香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院和養和醫院三間醫院接受治療。三間醫院認可的病人篩選方式、具體應診流程，以及相關聯絡查詢方式，可於各醫院網頁查詢。

李嘉誠基金會於2019年成功推出《愛能助》醫療計劃，與醫院管理局、香港大學及香港中文大學的醫學院合作，為沒能得到政府資助而急需診治的「夾心基層」病人提供經濟支援，迄今已撥出逾2億300萬港元，支援「夾心基層」病人、大學醫科生、視障、傷健人士、自閉症兒童、長者及基層家庭等近7萬人次。

香港中文大學醫院

https://www.cuhkmc.hk/tc/hospital-service/specialty-services/specialist-outpatient-centre/LSKF_Histotripsy-subsidy-scheme

查詢熱線：3946 6888

港怡醫院

https://go.ghk.hk/lksf-HCC

查詢熱線：3153 9920

養和醫院

https://www.hksh.com/histotripsy/zh-hant/

查詢熱線：5213 6365

李嘉誠基金會

https://www.lksf.org/