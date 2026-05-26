器官捐贈｜40歲男中風腦死捐6器官，成功救6人聯合醫院首辦告別禮致敬

人生終點，也可以是大愛的起點。一名年約40歲的男子因急性中風導致腦幹死亡，其太太遵從他熱心助人的遺願，捐出心臟、肝臟、一對腎臟及一對眼角膜，讓6名患者重獲新生。聯合醫院首度舉辦告別儀式，醫護列隊致敬。

器官捐贈︱急性中風腦幹死亡 捐贈6器官救6人

年約40歲的香港男子阿龍（化名）因急性中風導致腦幹死亡。面對摯愛突然離世，阿龍的太太記起丈夫生前經常熱心助人，強忍悲痛與家人商議後，毅然決定捐出他的器官，遺愛人間。

阿龍捐出的器官包括心臟、肝臟、一對腎臟及一對眼角膜，共6個器官，成功讓6名器官衰竭或失明患者重獲新生，照亮了背後6個家庭的希望。

器官捐贈︱聯合醫院首辦告別式致敬

基督教聯合醫院於2026年5月20日為阿龍舉行院內首次的「聯合．向生命致敬」告別儀式。儀式當天，在醫院走廊兩旁，醫護人員及醫院院牧代表列隊肅立，向阿龍致以最崇高敬意，並默默陪伴家人和阿龍走完人生最後一段路。此外，醫護人員更親手撰寫心意卡，答謝阿龍及其家人展現的無私奉獻與大愛精神。

器官捐贈︱院方盼鼓勵公眾支持器官捐贈

官方帖文中以動人歌詞寫道：「請記得 誰有停留過／請記得 曾有一份愛存在」，阿龍用生命最後的禮物，證明了愛從不因離去而消失。院方表示：「阿龍，多謝你唔單止成為受贈者嘅祝福，更用呢份大愛，成為咗家人心目中無可取代嘅英雄。」

基督教聯合醫院希望，透過阿龍無私奉獻的故事，鼓勵更多公眾支持器官捐贈，讓生命得以用另一種方式延續、發光發熱。