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天瑜醫療事故｜死因研訊10月開庭，涉事醫生受審天瑜父癌症抗藥指數升
健康Tips

天瑜醫療事故｜死因研訊10月開庭，涉事醫生受審天瑜父癌症抗藥指數升

健康解「迷」
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PHOTO:天瑜醫療事故關注組 fb

　　罹患「橫紋肌肉瘤」的女童周天瑜，2020年疑因醫療事故成為植物人，最終於2024年離世。其父親近日披露，事件在苦候多年後終有進展：法庭已決定召開死因研訊，而醫委會亦將於2026年10月正式審理涉事醫生的投訴。

 

天瑜醫療事故︱死因研訊待開庭 醫委會10月審涉事醫生

 

　　天瑜爸爸於上周五（22日）凌晨在社交平台表示，今年2月已接獲死因裁判法庭通知，經歷詳細核查後，法庭正式決定就周天瑜離世一案召開死因研訊。目前具體開庭日期尚待法院排期，將於日後公布。他形容，死因研訊庭已成為他維權路上「最後的寄託」，因為只有借助法庭的權威，才能強制相關證人出庭，讓被封藏的真相逐步顯露。

 

天瑜醫療事故｜死因研訊10月開庭，涉事醫生受審天瑜父癌症抗藥指數升

　　另一項關鍵進展，是針對瑪麗醫院麻醉科呂醫生的投訴。天瑜爸爸透露，已收到醫委會正式通知，案件將移交研訊小組，並經律政司統籌後，敲定於2026年10月27日至30日進行研訊；他將以證人身份出席。

 

　　天瑜爸爸曾公開質疑，該醫生涉篡改手術紀錄以圖隱瞞真相。這項投訴早在2021年4月已提交，經歷5年漫長等待才迎來審理。他期望：「倘若查實過失，便應承擔責任，莫再高高舉起、輕輕放下，讓公道淪為空談。」帖文中，天瑜爸爸還特別感謝立法會議員陳凱欣、大狀陸偉雄、顧問律師陳雨舟，以及港島區重案組全體警員一直以來的幫助與支持。

 

天瑜醫療事故︱天瑜爸爸癌症指數上升、抑鬱復發

 

　　好不容易迎來公義，但天瑜爸爸的健康狀況正急轉直下。他透露，近期體檢顯示癌症相關指數持續走高，醫生指可能已產生抗藥性，需更換新藥，費用較現時翻倍。

天瑜醫療事故｜死因研訊10月開庭，涉事醫生受審天瑜父癌症抗藥指數升

　　更令人憂慮的是，他的抑鬱與焦慮病症再度復發，手腳麻木刺痛、失眠、頭暈虛弱，甚至兩個月前在住所商場突然暈厥超過10秒，需送院急救。他形容心境如「孤身漂泊在漆黑汪洋」，惟仍咬牙翻閱堆積如山的病歷與筆記，全力備戰後續研訊：

 

　　我只能拼盡餘力朝着光亮前行，縱然體力日漸透支，彷彿隨時都會力竭沉淪，但依舊無法停下腳步。

 

Tags:#醫療事故#癌症#橫紋肌肉瘤#死因研訊#醫委會#抑鬱#焦慮#天瑜#周天瑜
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