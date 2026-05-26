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名人保養｜31歲TVB小生林正峰內地爆紅，顏值升級網民大讚帥到看呆
健康Tips

名人保養｜31歲TVB小生林正峰內地爆紅，顏值升級網民大讚帥到看呆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年31歲的TVB小生林正峰，憑《新聞女王》中飾演的暖男角色「王偉」而人氣急升，並成功開拓內地市場。近日，林正峰到上海為一間玩具店擔任一日店長，現場更有多名保鏢為他「開路」護航，排場十足。更令網民驚艷的是，林正峰的顏值升級獲大讚真人太帥看呆了。

 

林正峰顏值升級驚艷網民

 

　　近日，有不少網民在小紅書分享於上海偶遇林正峰的照片，並發文驚嘆：「你別說，真的很帥耶」。從中可見，林正峰以全黑西裝外套搭配黑色寬鬆長褲亮相，身形較以往明顯更為結實挺拔。他現身活動現場時，身旁更有三至四名身穿黑色西裝、身形魁梧的保鏢，加上工作人員在內多人為其「開路」護航，排場十足。

 

　　活動期間，林正峰亦表現專業兼態度親民，面對現場粉絲的熱情支持，他全程笑容滿面，更用心與眾人互動，期間更拿起一把粉紅色激光劍，擺出帥氣姿勢供在場人士拍照。當日有偶遇的網民紛紛大讚：「圖像完全無法還原氣質」、「很帥，但真人太帥了，看呆了」、「比電視帥啊，差點認不出來」、「帥到慘絕人寰」。

 

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

 

 

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

 

 

為生計日做5份兼職被封「打工皇帝」

 

　　林正峰早前曾以「在香港就算tvb藝人也要打兼職才能生活」為題在小紅書發帖，分享香港藝人生存現狀。他在影片中坦言需靠多份兼職維持生計，並以兩隻1元水煮蛋為早餐節省開支，然而單日通勤成本便以高達300元，月租車位則另需2500元。

 

　　為了平衡演藝夢想與生計，他過往亦曾透露，除了TVB藝員身份外，他還身兼四份兼職，包括社工、心理治療小組導師、補習老師及經營服裝網店。出身單親綜援家庭的林正峰原本立志從醫，後因分數不足轉讀社工，他曾表示：「我一直靠做兼職去支持自己在演藝界工作，做演員是我的夢想，亦是我最喜歡的一份工作。」

 

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

 

轉戰內地日賺5位數

 

　　近期林正峰在內地劇接劇，工作機會不斷，他不僅進軍電影圈擔綱男主角，於短劇界同樣大受歡迎，知名度大增，更被封「打工皇帝」。

 

　　他透露，最初能夠打入內地市場，全因積極經營社交媒體，向觀眾展現真實一面。隨着粉絲與流量逐漸累積，製作單位開始主動找上門，機會接踵而至。林正峰坦言，雖然不敢說收入豐厚，但確實較以往可觀。他更透露，拍攝短劇以日薪計算，間中可達五位數；而行內一些受歡迎的短劇演員，日薪更可高達3至5萬元人民幣。

 

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

林正峰｜31歲TVB小生林正峰轉戰内地爆紅日賺5位數 顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

 

 

Tags:#林正峰#網絡熱話#健康養生#演員
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