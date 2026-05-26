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提防詐騙｜醫管局統一來電顯示號碼，認住18285/18286 今日起分階段轉用
健康Tips

提防詐騙｜醫管局統一來電顯示號碼，認住18285/18286 今日起分階段轉用

健康解「迷」
健康解「迷」

　　急症室、病房來電一目了然！醫管局今日起逐步將對外來電號碼轉為「18285」或「18286」開首，而且只有7個數字。為防電話詐騙，市民應認清醫管局新來電顯示，避免被假冒來電誤導。即睇下文了解更多官方完整安排、號碼範圍、回撥注意事項及防騙提醒。

 

醫管局電話︱公立醫院來電將顯示「18285」或「18286」開頭

 

　　醫院管理局（醫管局）於5月18日宣布，由5月26日起，將分階段統一來電顯示號碼，日後所有由醫管局撥出的電話，來電顯示將以「18285」或「18286」為開首，其後接續三位數字（共7位數字）。此舉旨在讓市民清晰識別公立醫院來電，減少因誤判為推銷或詐騙電話而錯過重要的醫療聯絡。

 

醫管局電話︱統一來電顯示範圍涵蓋急症室、專科門診

 

　　醫管局表示，新安排的來電顯示號碼分為兩組：

 

  • 18285 開頭：號碼範圍 1828 500 至 1828 599
  • 18286 開頭：號碼範圍 1828 600 至 1828 699

 

　　受影響單位包括全港公立醫院、家庭醫學診所、專科門診診所、其他醫療機構及醫管局總辦事處。整個轉換過程預計在2026年6月底前全面完成。

 

醫管局電話︱分階段轉換 留意所屬醫院過渡日期

 

　　各公立醫院及診所的轉用日期有所不同，市民可參閱醫管局官方附件，查閱所屬單位的實際轉換時間。醫管局運作單位來電顯示及致電號碼一覽：

 

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示5月26日起分階段轉用　認清「18285」「18286」開首7位號碼防詐騙

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示5月26日起分階段轉用　認清「18285」「18286」開首7位號碼防詐騙

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示5月26日起分階段轉用　認清「18285」「18286」開首7位號碼防詐騙

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示5月26日起分階段轉用　認清「18285」「18286」開首7位號碼防詐騙

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示5月26日起分階段轉用　認清「18285」「18286」開首7位號碼防詐騙

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示5月26日起分階段轉用　認清「18285」「18286」開首7位號碼防詐騙

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示5月26日起分階段轉用　認清「18285」「18286」開首7位號碼防詐騙

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示5月26日起分階段轉用　認清「18285」「18286」開首7位號碼防詐騙

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示5月26日起分階段轉用　認清「18285」「18286」開首7位號碼防詐騙

 

醫管局電話︱市民接聽來電須核實身份、切勿回撥

 

　　醫管局發言人強調，雖然來電顯示將統一，但市民接聽時仍應小心核實職員身份。醫管局職員一般會主動提供相關資料（如病人姓名、預約編號等）以作核實。

 

【重要提醒】

  • 請勿回撥顯示為18285或18286開首的號碼。回撥後一般只會聽到錄音提示，說明該來電由哪間醫院或診所撥出，無法直接接駁至相關單位。
  • 市民如需聯絡醫管局，應使用現有、不變的致電號碼（可查閱醫管局網頁）。
  • 部分特殊運作單位（如少量直線或手機聯絡）仍可能使用非18285/18286開首的號碼，市民須留意。

 

　　醫管局鼓勵經常使用公立醫院服務的市民，將所屬醫院或診所的18285/18286開首號碼儲存至手機通訊錄，並設定專屬來電鈴聲，以免因誤判而拒接，錯過急症室、病房或預約改期等重要通知。

 

醫管局電話︱防騙提示：醫管局絕不索取敏感資料

 

　　醫管局重申，所有18285或18286開首的號碼僅用作撥出來電顯示，協助公眾識別。醫管局亦絕不會透過以上號碼要求市民提供銀行賬戶、密碼或轉賬。如懷疑接到詐騙電話，應立即報警（致電警方防騙易熱線18222）。

 

醫管局電話︱醫管局統一來電顯示FAQ

 

Q：新來電顯示號碼何時啟用？

A： 2026年5月26日（今日）起分階段轉用，預計六月底完成。

 

Q：新號碼有甚麼特徵？

A： 以 18285 或 18286 開首，共7位數字。

  • 18285 開首：號碼介乎 1828 5000 至 1828 5999
  • 18286 開首：號碼介乎 1828 6000 至 1828 6999

 

Q：回撥這些號碼能接通醫院嗎？

A： 不能。回撥只會聽到錄音提示，告知來電單位。職員如有需要會再主動聯絡。

 

同場加映：提防詐騙｜4大「無聲來電」恐怖陷阱

 

　　資安廠商趨勢科技（Trend Micro）與Whoscall聯合發出警示，歸納出「響一聲」及「無聲來電」背後的4大潛在風險：

 

1. 誘導撥打高收費國際電話

騙徒經常使用以「+882」、「+60」、「+216」等特定國際區碼號碼。若用戶不慎回撥，通話將會被轉駁至收費高昂的國際語音服務，所產生的高昂通話費用須由用戶全數承擔。

2. 錄取聲紋作AI深偽詐騙

專家指出，部分「無聲來電」的真正目的並非即時騙財，而是在接通瞬間錄取用戶的聲音，例如一句簡單的「喂」或「你好」。這些聲音樣本其後可能被輸入人工智能系統，利用「深偽」（Deepfake）技術轉化為語音詐騙的素材，偽裝成事主致電其親友進行借錢或騙取個人資料。

3. 確認「活號」狀態

接聽或回撥來電，等同向騙徒確認該號碼活躍可用。之後騙徒會將號碼列入詐騙名單，令用戶日後遭受更多推銷電話或詐騙電話騷擾。

4. 誘導下載惡意程式

雖然較為少見，但部分騙徒會透過釣魚電話，引導用戶進入特定網站、點擊簡訊連結，或按照語音指示操作，從而在用戶的手機植入惡意程式，竊取通訊錄、銀行登入資料等敏感個人訊息。

 

同場加映：提防詐騙｜專家教5招自保

 

1. 加強宣傳教育：應主動向長輩分享詐騙手法，提醒他們切勿因一時好奇回撥而誤墮陷阱。

2. 不要回撥陌生號碼：對於任何不認識的來電，特別是來電顯示帶有「+」號的國際電話，應堅守不回撥的原則。

3. 即時封鎖騷擾來電：一旦接獲可疑電話，應立即將該號碼加入黑名單，阻斷日後的持續騷擾。

4. 主動諮詢專業意見：若對來電有懷疑，可隨時致電警方防騙易諮詣熱線或政府反詐騙專線求助。

5. 善用科技過濾攔截：市民可安裝具識及攔截功能的應用程式，例如Whoscall等，並在iPhone等智能手機上啟動來電過濾與靜音未知來電功能，利用科技先行把關。

資料來源：資安廠商趨勢科技、來電辦識平台Whoscall

 

Tags:#醫院管理局#急症室#醫院#專科門診#電話詐騙
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