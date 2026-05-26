產品評測｜日本雜誌實測32款防曬霜，$39平價媲美$314專櫃

面對紫外線威脅，如何挑選一款「不曬黑、不脫妝、不黏膩」的理想防曬？日本權威評測雜誌《LDK the Beauty》攜手專業醫師、化妝師與女性實測員，針對藥妝店、百貨專櫃的32款人氣防曬，進行「防曬力」、「持妝度」、「成分溫和性」與「使用感」四大嚴格測試。即睇2026年度真正值得購買的防曬推薦清單！

防曬推薦2026︱3招揀防曬不中伏

選法1：依生活場合選擇SPF・PA值

日常通勤、短暫外出：選擇 SPF30・PA+++ 左右即可。

戶外活動、海邊登山：務必選擇 SPF50+・PA++++ 的高防曬係數產品。

室內防曬：UVA（導致老化、斑點）可穿透玻璃，室內也不能輕忽。

選法2：玩水、流汗必看「耐水性」標示

★/☆：表示具備耐水效果（約40分鐘）。

★★/☆☆：表示具備「超強防水」效果（約80分鐘）。

從事水上活動、運動或夏天通勤，建議選擇★★標示的產品。

選法3：依防曬類型判斷肌膚刺激度

化學性防曬：質地清爽、抗汗佳，但可能對敏感肌造成刺激。

物理性防曬：成分溫和（如氧化鋅、二氧化鈦），不易致敏。嬰幼兒、敏感肌首選此類「無化學吸收劑」配方。

混合型：市面上最常見，結合兩者優點。

醫生建議：若擔心過敏，可先於手臂內側塗抹測試，觀察1天確認無刺激反應再使用於臉部。

防曬推薦2026︱《LDK》4大測試方法

為確保推薦客觀性，《LDK》採用以下專業項目對32款防曬樣本進行測試：

防曬力測試：使用紫外線感應貼片，照射人造太陽燈，計算各產品的UV遮蔽率。

成分分析：由前化妝品研究員分析全成分，評估保養與抗刺激效果。

抗脫妝測試：塗抹防曬後疊擦粉底液，再噴灑人工皮脂與蒸氣，模擬夏季高溫溼熱環境，檢驗脫妝程度。

使用感測試：由多名女性實測員實際塗抹，評價黏膩感、延展性與容器使用便利性。

（額外測試）美肌修飾力（妝效）、撥水性（防水抗汗）。

防曬推薦2026︱32款防曬完整評分比較

（由低至高評分排列）

【等級D】

NIVEA UV 水凝露 EX 泵裝

售價：約$93

UV 防護力：47.6%

防曬力：1

成分：1

抗脫妝：2

使用感：4.25

綜合評價：1.88

【等級C】

紫外線預報 Sarasa UV Gel F

售價：約$98

UV 防護力：61.6%

防曬力：1

成分：3.5

抗脫妝：2

使用感：3.5

綜合評價：2.21

by365 粉感UV Gel

售價：約$53

UV 防護力：92.4%

防曬力：3.5

成分：1

抗脫妝：2

使用感：3.88

綜合評價：2.53

Lissage UV Protector Perfect N

售價：約$140

UV 防護力：90.4%

防曬力：3

成分：2.5

抗脫妝：2

使用感：3.5

綜合評價：26

Curel 保濕修護UV精華

售價：約$103

UV 防護力：91.6%

防曬力：3

成分：4.5

抗脫妝：1

使用感：3.88

綜合評價：2.77

& Fam Mild UV Gel

售價：約$81

UV 防護力：89.3%

防曬力：2.5

成分：4

抗脫妝：1.5

使用感：4.25

綜合評價：2.84

Recipio 保濕防曬霜

售價：約$87

UV 防護力：59.5%

防曬力：1

成分：4.5

抗脫妝：3

使用感：4.63

綜合評價：3.01

【B級】

Anessa 完美UV護膚UV Gel

售價：約$101

UV 防護力：96.3%

防曬力：4.5

成分：1.5

抗脫妝：2

使用感：4.25

綜合評價：2.98

DHC 完美溫和防曬霜

售價：約$118

UV 防護力：93.7%

防曬力：3.5

成分：4.5

抗脫妝：2

使用感：3.13

綜合評價：3.05

Real Barrier Cera Moisture Barrier Sun Cream

售價：約$98

UV 防護力：96.1%

防曬力：4.5

成分：3

抗脫妝：2

使用感：3.13

綜合評價：3.05

matsukiyo松本清 Polybarrier UV Gel 3 Brightening

售價：約$107

UV 防護力：93.7%

防曬力：3.5

成分：2.5

抗脫妝：3

使用感：4

綜合評價：3.13

Time Secret Day Milky UV Gel

售價：約$98

UV 防護力：95.2%

防曬力：4

成分：3

抗脫妝：2.5

使用感：3.5

綜合評價：3.13

Verdio 藥用UV乳液

售價：約$98

UV 防護力：76.7%

防曬力：2

成分：5

抗脫妝：3

使用感：3.88

綜合評價：3.25

Suncut Suncut R 多維提亮 UV 精華 #透明薰衣草

售價：約$56

UV 防護力：95.9%

防曬力：4

成分：3.5

抗脫妝：2.5

使用感：3.75

綜合評價：3.37

AYURA Water Feel UV Silky Milk

售價：約$143

UV 防護力：96.0%

防曬力：4.5

成分：3.5

抗脫妝：2.5

使用感：3.13

綜合評價：3.39

Anessa 亮白UV Gel

售價：約$101

UV 防護力：92.6%

防曬力：3.5

成分：4

抗脫妝：3

使用感：3.88

綜合評價：3.39

雪肌精 護膚UV精華 Gel N

售價：約$108

UV 防護力：96.3%

防曬力：4.5

成分：2.5

抗脫妝：3.5

使用感：3.88

綜合評價：3.63

SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Captivating Lavender

售價：約$39

UV 防護力：96.2%

防曬力：4.5

成分：3

抗脫妝：4.5

使用感：2.38

綜合評價：3.63

SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Fragile Blue

售價：約$39

UV 防護力：97.0%

防曬力：4.5

成分：3

抗脫妝：4.5

使用感：2.38

綜合評價：3.63

SHISEIDO資生堂 完美防曬水凝膠

售價：約$309

UV 防護力：97.2%

防曬力：4..5

成分：2.5

抗脫妝：4.5

使用感：3

綜合評價：3.65

Verdio 藥用UV Gel

售價：約$98

UV 防護力：89%

防曬力：2.5

成分：5

抗脫妝：4

使用感：4.25

綜合評價：3.65

SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Bright Mint

售價：約$39

UV 防護力：96.6%

防曬力：4.5

成分：3

抗脫妝：4

使用感：3.5

綜合評價：3.7

CeramiAid UV Milk

售價：約$68

UV 防護力：91.1%

防曬力：3

成分：5

抗脫妝：3.5

使用感：4.25

綜合評價：3.75

SUNCUT SUNCUT R Tone Up UV Essence #Snow White Blue

售價：約$38

UV 防護力：97.1%

防曬力：4.5

成分：3.5

抗脫妝：4

使用感：3.38

綜合評價：3.78

雪肌精 護膚UV精華乳N

售價：約$108

UV 防護力：96.9%

防曬力：4.5

成分：2

抗脫妝：4

使用感：4.25

綜合評價：3.85

防曬推薦2026︱7款A級防曬推薦

SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Shinobase White

售價：約$39

UV 防護力：97.0%

防曬力：4.5

成分：3

抗脫妝：4.5

使用感：3.5

綜合評價：3.85

Paul & Joe 身體防護隔離乳

售價：約$206

UV 防護力：94.6%

防曬力：4

成分：3.5

抗脫妝：4

使用感：4.25

綜合評價：3.89

to/one 亮白日用防曬精華

售價：約$163

UV 防護力：95.8%

防曬力：4

成分：4

抗脫妝：4.5

使用感：3.13

綜合評價：3.92

SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Love at First Sight Pink

售價：約$42

UV 防護力：97.0%

防曬力：4.5

成分：3

抗脫妝：4.5

使用感：3.88

綜合評價：4.02

SHISEIDO 資生堂完美防曬乳液（敏感肌適用）

售價：約$314

UV 防護力：95.5%

防曬力：4

成分：3.5

抗脫妝：5

使用感：3.5

綜合評價：4.04

SUNCUT 零重力 UV精華

售價：約$65

UV 防護力：96.3%

防曬力：4.5

成分：4.5

抗脫妝：4

使用感：3.88

綜合評價：4.16

Hepatreat 藥用保濕UV

售價：約$77

UV 防護力：96.5%

防曬力：4.5

成分：5

抗脫妝：5

使用感：3.38

綜合評價：4.35

推薦商品 推薦重點 Hepatreat 藥用保濕UV 綜合最強。UV防曬力96.5%，敏感肌首選。 SUNCUT 零重力 UV精華 清爽水潤，油肌最愛。 SHISEIDO資生堂 完美防曬乳液（敏感肌適用） 抗汗抗皮脂，戶外首選。 SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Love at First Sight Pink 自然粉嫩，可用作妝前乳。 to/one 亮白日用防曬精華 保養型，修飾毛孔。 Paul & Joe 身體防護隔離乳 超強防水，平滑肌膚。 SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Shinobase White 明顯提亮，打造透明感妝容。



防曬推薦2026︱防曬常見Q&A

Q：物理性防曬和化學性防曬哪個好？

A：沒有絕對的好壞。物理性防曬（氧化鋅、二氧化鈦）較溫和，適合嬰幼兒、敏感肌或醫美術後使用。化學性防曬質地清爽、抗汗佳。若過去使用化學性防曬無不適，毋須刻意避開。

Q：防曬的正確塗抹方式？

A：建議以「點狀分佈」後，再將點與點連線均勻推開，避免漏塗。防曬效果會隨時間與流汗減弱，建議每2-3小時補擦一次，以維持完整防護力。

Q：冬天或陰天也需要防曬嗎？

A：需要。紫外線一年四季都存在，即使是陰天，仍有約80%的紫外線能穿透雲層。冬季的UVB雖減弱，但造成老化、斑點的UVA強度並無太大變化。

同場加映：消委會6款滿分防曬

消委會第528期《選擇》月刊測試30款日常防曬乳液，包括14款SPF值數標示為「SPF30至50」高度保護防曬產品，及16款防曬系數為SPF50+極高保護防曬產品。測試結果有6款獲得5分滿分評價，其中一款開架品牌售價$68，媲美$520專櫃防曬，兩者價錢相差逾7倍。

【4款獲滿分】SPF30至50防曬樣本

1. CHANEL UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

售價：約$520

產地：法國

標示重量/容量：30ml/1fl.0z

測試SPF值：65.9

總評：5*

2. NIVEA 冰感防曬乳液 SPF50 SUN Protect & Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50

售價：約$68

產地：泰國

標示重量/容量：125ml

測試SPF值：64.6

總評：5*

3. Seba Med Multi protect sun lotion

售價：約$206

產地：德國

標示重量/容量：150ml

測試SPF值：58

總評：5*

4. Vichy 清爽保濕防曬日霜 UV Protect Skin Defense Daily Care

售價：約$240

產地：法國

標示重量/容量：40ml

測試SPF值：58.8

總評：5*

【2款獲滿分】SPF50+防曬樣本

1. BIODERMA 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAXAquafluide SPF 50+

售價：約$220

產地：法國

標示重量/容量：40ml

測試SPF值：87.2

總評：5*

2. Cancer Council AU 敏感型防曬霜 SPF50+ Board spectrum UVA protection

售價：約$98

產地：澳洲

標示重量/容量：110ml

測試SPF值：58.4

總評：5*

資料來源：消委會

同場加映：皮膚科醫生推薦14款防曬

日本東京「池袋駅前のだ皮膚科」院長野田真史，在IG專頁發文介紹防曬原理，指出紫外線分為紫外線B（UVB）及長波紫外線（UVA）。有大約75%的紫外線會影響皮膚真皮層，其中UVB可導致皮膚曬傷發紅、產生皺紋等；而長波UVA穿透性更强，從日出到日落、常年透過窗玻璃照射影響皮膚淺層至真皮，會導致老年斑、皺紋和皮膚下垂。

野田醫生為大家推薦14款防曬霜及妝前防曬底霜，並將其分為敏感肌適用、運動時適用、平價抗老及方便補妝等7大類型，最便宜只需907日圓（約港幣49元），即可擁有最高等級UVA防護功效。

14款防曬推薦名單

【敏感肌膚適用】

MINON 敏感肌溫和物理防曬乳液 SPF50+ PA++++／容量：80ml／大約售價：＄95

Curél珂潤 浸透保濕防曬乳 SPF50+ PA+++／容量：60ml／大約售價：＄95

【適合日常使用】

NOV娜芙 UV Milk EX 防曬水凝乳 SPF32 PA+++／容量：35g／大約售價：＄119

ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++／容量：35g／大約售價：＄136

【適合膚色暗沉或有黃褐斑的肌膚】

LA ROCHE POSAY 每日高效提亮防曬霜（粉色）SPF50+ PA++++／容量：30ml／大約售價：＄214

FUJIFILM ASTALIFT艾詩緹 防曬隔離乳 SPF50+ PA++++／容量：30g／大約售價：＄232

【1500日圓以下平價抗老】

Bioré碧柔 長效輕透防曬乳液 SPF50+ PA++++／容量：40ml／大約售價：＄49

日本樂敦Rohto SKIN AQUA 純物理透明感素肌提亮防曬乳（敏感肌適用）Natural Veil UV Essence SPF50+ PA++++／容量：50g／大約售價：＄65

【3000日圓以下小資族抗老】



ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX SPF50+ PA++++／容量：90g／大約售價：＄125

SEKKISEI SKINCARE UV DEFENSE ESSENCE GEL 雪肌精亮白水感防曬精華霜 SPF50+ PA++++／容量：90g／大約售價：＄125

【方便補塗的防曬】



Elixir 膠原亮白淨斑妝前防曬底霜 SPF50+ PA++++／容量：35ml／大約售價：＄202

Shiseido MAQuillAGE 星魅平衡持粧控粧前乳 NEO沁涼版 SPF50+ PA++++／容量：25ml／大約售價：＄161

【適合運動／流汗時使用】

ANESSA 金鑽極防水美肌UV高效防曬露乳液 SPF50+ PA++++／容量：60ml／大約售價：＄165

Bioré碧柔 Athlizm 極防水防曬乳霜 SPF50+ PA++++／容量：70g／大約售價：＄119

資料來源：池袋駅前のだ皮膚科 院長 Shinji Noda MD